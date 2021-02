شیائومی دقایقی قبل از جدیدترین گوشی مفهومی (Concept Phone) خود رونمایی کرد. این گوشی دارای نمایشگر مبتنی بر ۴ لبه‌ی خمیده است و هیچگونه پورت و درگاهی در بدنه‌ی آن دیده نمی‌شود. این یعنی به غیر از خمیدگی زیاد نمایشگر در سمت راست و چپ بدنه، این خمیدگی به بخش بالایی و پایینی گوشی هم راه پیدا کرده است.

این گوشی به نوعی یادآور گوشی مفهومی ویوو Apex است که در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و آن هم فاقد هرگونه پورت و درگاه بود. اما تفاوت مهم بین این دو گوشی به نمایشگر آن‌ها برمی‌گردد زیرا برخلاف گوشی ویوو، این محصول شیائومی در بخش فوقانی و پایینی هم خمیدگی قابل توجهی دارد.

طبق تصاویر منتشر شده، شیائومی برای غلبه بر محدودیت‌ها در لبه‌های گوشی بریدگی‌های کوچکی را تعبیه کرده است. به همین خاطر نمایشگر لبه‌ها را به طور کامل نمی‌پوشاند که با توجه به محدودیت‌ها، این موضوع طبیعی محسوب می‌شود. اما در هر صورت افرادی که حتی لبه‌های نسبتا خمیده‌ی نمایشگر گلکسی S21 اولترا را نمی‌پسندند، این گوشی شیائومی برایشان یک کابوس است.

شیائومی معمولا مدل‌های ساخته شده از گوشی‌های مفهومی خود را در اختیار خبرنگاران قرار می‌دهد اما به دلیل شرایط کرونایی، ظاهرا به انتشار تصاویر رندر و ویدیوی این گوشی بسنده کرده است. سخنگوی شیائومی اعلام کرده که این گوشی واقعا وجود دارد و ساخته شده است. به گفته‌ی او، این نمایشگر نتیجه‌ی پیشرفت‌های بی‌شمار در تکنولوژی‌های مختلف و نشان‌دهنده‌ی مجموع ۴۶ پتنت ثبت شده است.

این شرکت همچنین هفته‌ی گذشته از تکنولوژی شارژ بی‌سیم از راه دور رونمایی کرد و در زمینه‌ی گوشی‌های مفهومی می‌توانیم به می میکس آلفا اشاره کنیم که در سال ۲۰۱۹ با نمایشگری که دور تا دور بدنه را پوشانده بود، معرفی شد. اگرچه شیائومی می‌گفت گوشی می میکس آلفا به طور محدود راهی بازار می‌شود، ولی این اتفاق هیچوقت رخ نداد و برای این گوشی جدید هم نباید انتظار عرضه‌ی آن را داشته باشیم.

