اپل و کیا نزدیک به بستن قرار داد برای تولید خودروی الکتریکی هستند‌

به‌تازگی گزارش جدیدی توسط یک نشریه‌ی کره‌ای منتشر شده است که ادعا می‌کند اپل و شرکت خودروسازی کیا نزدیک به بستن قراردادی تجاری هستند که باعث می‌شود اپل سرمایه‌گذاری ۳٫۶ میلیارد دلاری را در شرکت خودروسازی کیا برای ساخت خودرو‌های الکتریکی در آینده انجام دهد.

به نظر می‌رسد که غول دنیای تکنولوژی شرکت کیا که زیر مجموعه‌ی شرکت خودروسازی هیوندای است را با توجه به امکانات این شرکت در جورجیا آمریکا هدف قرار داده است. گویا این قرارداد تجاری باعث می‌شود بعد از سرمایه‌گذاری اپل در کیا، این شرکت خودروسازی تولید خودرو‌ی الکتریکی را در سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود که رقم تولیدی این خودرو ۱۰۰۰۰۰ دستگاه در سال باشد که در آینده می‌تواند تا ۴۰۰۰۰۰ دستگاه در سال افزایش پیدا کند.

منابع اطلاعاتی داخل صنعت ادعا کرده‌اند که اپل مایل است با همکاری شرکت خودروسازی هیوندای به عنوان شریک تجاری اصلی، وارد دنیای تولید خودرو شود. این منابع عنوان کرده‌اند که علت تمایل انجام این کار توسط اپل به خاطر پلتفرم خودروی الکتریکی این شرکت به نام E-GMP است. همچنین این شرکت دارای امکانات تولید در کشور آمریکا است و گزارش‌ها نشان می‌دهند که این شرکت توانایی این را دارد که تولید خودرو در سال ۲۰۲۴ را آغاز کند.

گویا شرکت کیا وظیفه‌ی تولید و ساخت خودرو را برعهده دارد در حالی که اپل کنترل بخش‌هایی مانند سخت‌افزار مربوط به رانندگی خودران، نرم‌افزار، رابط کاربری، تکنولوژی باتری، نیمه‌رسانا‌ها و طراحی ظاهری خودرو را برعهده خواهد داشت.

خودروی اپل در بهترین حالت سال ۲۰۲۵ عرضه می‌شود

اپل و هیوندای برای مدتی در حال انجام مذاکراتی درباره‌ی این خودرو الکتریکی بودند. با وجود اینکه شرکت هیوندای اعلام کرد که مذاکراتی را با اپل در زمینه‌ی خودرو انجام داده است، اما این شرکت بعد‌ها صحبت‌های خود را پس گرفت.

گزارش‌هایی به‌تازگی مطرح شده‌اند که ادعا می‌کنند مدیران هیوندای در حال تصمیم‌گیری درباره‌ی همکاری با اپل هستند. با این وجود، منابع داخلی ادعا می‌کنند که هیوندای برای انجام این کار بیش از پیش آماده است و به این همکاری تجاری به عنوان فرصتی برای جلب نظر طرفداران وفادار اپل در سرتاسر دنیا نگاه می‌کند.

کو به شایعه‌ی خودروی الکتریکی اپل و هیوندای سوخت تازه‌ای تزریق کرد

