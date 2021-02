بعد از انتخاب بایدن به عنوان رییس جمهور آمریکا، برخی ابراز امیدواری کردند که این دولت تحریم‌های علیه هواوی را لغو خواهد کرد. حالا جینا ریموندو، نامزد وزارت بازرگانی آمریکا، دیدگاه خود را در مورد هواوی در دولت جدید مطرح کرده است. او در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس سنا خاطرنشان کرده که دولت بایدن احتمالا عجله‌ای برای برای حذف هواوی از لیست سیاه نخواهد داشت.

یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه بابت سیاست‌های دولت بایدن در قبال هواوی ابراز نگرانی کرده است. اما خانم ریموندو در پاسخ گفته که او کاملا درک می‌کند نهادهای موجود در لیست سیاه دولت آمریکا به دلیل خطرات احتمالی برای امنیت ملی این کشور در این فهرست قرار گرفته‌اند. او در ادامه گفته: «من در حال حاضر دلیلی برای حذف این نهادها از لیست سیاه نمی‌بینم.»

اگرچه صحبت‌های او دیدگاه قطعی دولت بایدن در قبال این موضوع را نشان نمی‌دهد، اما از طرف دیگر به تغییرات رادیکال نسبت به مواضع دولت ترامپ هم اشاره نمی‌کند. شرکت هواوی در سال ۲۰۱۹ بعد از دریافت اتهام‌های مختلف در زمینه‌ی امنیت و جاسوسی به لیست سیاه دولت آمریکا افزوده شد. در همان زمان، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که هواوی با فعالیت‌هایی که با امنیت ملی آمریکا در تضاد است، ارتباط دارد. فهرست اتهامات هواوی بسیار طولانی است که از بین آن‌ها می‌توانیم به ارائه‌ی خدمات مالی به ایران و دور زدن تحریم‌های این کشور اشاره کنیم.

دولت ترامپ در رابطه با لیست سیاه شرکت‌های فناوری چینی بسیار سختگیرانه عمل کرد و این رویکرد مشکلات گسترده‌ای را برای هواوی‌ ایجاد کرده است. شرکت‌های بزرگ چینی دیگری مانند DJI هم به فهرست سیاه وزارت بازرگانی افزوده شده‌اند و از طرف دیگر می‌توانیم به افزودن شدن شیائومی به فهرست سیاه مربوط به شرکت‌های نظامی در روزهای آخر دولت ترامپ اشاره کنیم.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

منبع: TechCrunch

The post نامزد وزارت بازرگانی آمریکا دلیلی برای لغو تحریم‌های هواوی نمی‌بیند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala