در ماه گذشته خبر‌های مختلفی درباره‌‌ی هدست واقعیت مجازی اپل منتشر شد. به عنوان نمونه در این ماه خبر‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دادند ابتدا اپل قصد دارد در سال آینده از هدست واقعیت مجازی خود رونمایی کند و در سال بعدی یعنی ۲۰۲۳ شاهد رونمایی از عینک واقعیت افزوده‌ی اپل به نام «اپل گلس» (Apple Glass) خواهیم بود.

به‌تازگی گزارشی توسط یک کارگزاری آمریکایی به نام J.P. Morgan منتشر شده است که نظری مشابه با خبر قبلی دارد و در گزارش خود به مشتریانش عنوان کرده است که هدست واقعیت مجازی اپل اولین دستگاهی از این نوع خواهد بود که اپل قصد دارد در اوایل سال ۲۰۲۲ آن را به بازار عرضه کند.

تحلیلگر بخش تکنولوژی J.P. Morgan که شخصی به نام Yang Weilun است، گفته که تفاوت اصلی میان هدست واقعیت مجازی اپل با دیگر نمونه‌های موجود در بازار استفاده از سنسور LiDAR در هدست واقعیت مجازی اپل است.

اپل برای اولین‌بار از سنسور LiDAR در ماژول دوربین آیپد پرو ۲۰۲۰ استفاده کرد. بعد از آیپد پرو ۲۰۲۰ شاهد استفاده از این سنسور در ماژول دوربین آیفون‌های جدید یعنی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس بودیم. این سنسور می‌تواند که با استفاده از فناوری مدت پرواز، TOF، فاصله‌ی اجسام از یکدیگر را تشخیص دهد.

در واقع طرز کار سنسور مدت پرواز LiDAR به این صورت است که این سنسور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا پرتو‌ی نور بعد از برخورد به یک جسم به سمت گوشی بازگردد را اندازه‌گیری می‌کند. بعد از اندازه‌گیری صورت گرفته، از این اطلاعات بدست آمده برای محاسبه‌ی دقیق فاصله‌ی اجسام از یکدیگر و بهبود قابلیت‌های مربوط به واقعیت افزوده استفاده می‌شود.

همچنین گزارشی هم توسط نشریه‌ی China Times منتشر شده است که نشان می‌دهد هدست واقعیت مجازی اپل در کنار برخورداری از سنسور LiDAR، دارای ۶ لنز است.

Weilun همچنین می‌گوید که تولید این هدست واقعیت مجازی بیش از ۵۰۰ دلار برای اپل هزینه خواهد داشت و قیمت در نظر گرفته شده برای فروش این دستگاه هم بیشتر از هدست‌های واقعیت مجازی است که هم اکنون توسط شرکت‌های دیگر در بازار به فروش می‌رسد.

در ماه گذشته گزارش‌هایی منتشر شدند که نشان می‌دادند اپل قصد دارد این هدست واقعیت مجازی را با قیمتی در حدود ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر از آن به فروش برساند. البته باید بگوییم که این گزارش همچنین نشان می‌دهد که اپل در زمان تخمین میزان فروش این هدست بسیار محافظه‌کارانه رفتار کرده و پیش‌بینی کرده است که هر اپل استور شاید بتواند یک عدد از این هدست را در روز به‌ فروش برساند.

با توجه به اینکه اپل هم اکنون دارای ۵۰۰ اپل استور است، این شرکت امیدوار است که بتواند در طول یکسال در حدود ۱۸۰۰۰۰ عدد از این هدست واقعیت مجازی را از طریق فروشگاه‌های خودش به فروش برساند.

بعد از منتشر شدن این اطلاعات توسط تحلیلگر J.P. Morgan، این شخص صحبت‌هایی را هم درباره‌ی عینک واقعیت افزوده‌ی اپل مطرح کرده و گفته است که اظهار نظر درباره‌ی مشخصات سخت‌افزاری این عینک واقعیت افزوده در زمان کنونی بسیار سخت است.

نمونه‌ی اولیه‌ی اپل گلس وارد فاز دوم تولید شده است

با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که به احتمال زیاد شاهد رونمایی از این عینک واقعیت افزوده در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده نخواهیم بود. البته مشخصات سخت‌افزاری تنها پارامتری نیستند که ممکن است فروش عینک واقعیت افزوده‌ی اپل را با مشکل مواجه بکند.

زمانی که گوگل در عینک «گوگل گلس» (Google Glass) رونمایی کرد (در آن زمان گوگل در ماه آوریل (فروردین) ۲۰۱۲ فیلمی را از این عینک به نام Project Glass منتشر کرد که این فیلم توانست نظر همه‌ی افراد را به خود جلب کند.)، این عینک گوگل دارای قیمت بسیار بالای ۱۵۰۰ دلار بود، برای قرارگیری به صورت درست و استفاده نیاز به انجام کارهایی را داشت که وقتگیر بودند و کاربران می‌توانستند که با استفاده از آن به صورت مخفیانه به ثبت عکس و فیلم‌برداری بپردازند.

تمام آنچه از هدست واقعیت افزوده اپل می‌دانیم (ویژگی‌ها، زمان رونمایی و…)

با وجود اینکه عینک گوگل گلس مدت زمان زیادی برای فروش عرضه نشد، اما این عینک توانست که به ابزاری تبدیل شود که توسط تولیدکنندگانی مورد استفاده قرار بگیرد. بدون شک شگفت‌انگیز خواهد بود اگر اپل ‌بتواند به پیشرفت تکنولوژی که در حدود ده سال پیش گوگل از آن رونمایی کرده بود، کمک کند.

پیش‌بینی می‌شود که اولین هدست تولید شده توسط اپل در سال آینده برای استفاده توسط توسعه‌دهندگان و کاربران آماده شود. همچنین این گزارش‌ها نشان می‌دهند که عینک اپل گلس شبیه به عینک‌های مرسومی است که روزانه بسیاری از افراد از آن استفاده می‌کنند.

گزارش‌های منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که هدست سال آینده‌ی اپل در واقع یک هدست واقعیت مجازی است که تصاویر سه بعدی را نمایش می‌دهد تا کاربران در زمان استفاده از آن حس کنند که غرق در محیط دیگری شده‌اند. برای اطلاع باید بگوییم که تکنولوژی واقعیت افزوده تنها لایه‌ی از اطلاعات درست شده توسط کامپیوتر را بر روی تصاویر واقعی محیط اطراف نشان می‌دهد.

آیا اپل می‌تواند عینک هوشمندش را به عنوان جایگزین آیفون معرفی کند؟

