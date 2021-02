ساعاتی قبل سامسونگ در ویتنام از گوشی گلکسی M12 رونمایی کرد. این گوشی مبتنی بر گلکسی A12 است ولی از باتری بزرگ‌تر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. مانند A12، این باتری از سرعت شارژ ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند.

گلکسی M12 از نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن ۷۲۰p+ بهره می‌برد و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی در بریدگی قطره‌ای شکل تعبیه شده است. در بدنه‌ی این گوشی فقط یک اسپیکر تعبیه شده ولی به لطف جک هدفون، کاربران می‌توانند هدفون سیمی خود را به آن وصل کنند.

در پنل پشتی دوربین چهارگانه دیده می‌شود که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است. این دوربین قادر به فیلمبرداری ۱۰۸۰p با سرعت

۳۰ فریم در ثانیه است و به لطف سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی از حالت پرتره بهره می‌برد. همچنین باید به دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و اولترا واید ۵ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم.

سامسونگ نام تراشه‌ی این گوشی را اعلام نکرده ولی با توجه به بهره‌گیری از ۸ هسته‌ی ۲ گیگاهرتزی، به احتمال زیاد با اگزینوس ۸۵۰ سروکار داریم. کاربران برای خرید این گوشی می‌توانند از بین ۳/۴/۶ گیگابایت حافظه رم و ۳۲/۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند. این گوشی از کارت حافظه microSD با حداکثر ظرفیت ۱ ترابایت پشتیبانی می‌کند. اثر انگشت این گوشی در لبه‌ی کناری بدنه تعبیه شده است.

این گوشی در رنگ‌های آبی، مشکی و یشمی از امروز راهی بازار ویتنام می‌شود ولی قیمت آن هنوز اعلام نشده است.

چطور به قابلیت‌های گلکسی S21 اولترا در گوشی‌های دیگر دسترسی داشته باشیم؟

منبع: GSM Arena

The post گلکسی M12 با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala