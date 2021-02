به‌تازگی شایعه‌‌ای منتشر شده است که ادعا می‌کند هدست واقعیت ترکیبی اپل که در واقع دارای هر دو قابلیت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است، ممکن است که دارای سنسور‌های پیشرفته‌ای برای ردیابی چشم و دست، دوربین، بند‌های قرار گرفته بر روی سر قابل تعویض و شکلی شبیه به نقاب داشته باشد.

این اطلاعات جدید همچنین ادعا می‌کنند که این هدست دارای دوربین‌های بسیار زیادی است که با استفاده از آن‌ها حرکت‌های دست کاربران را دنبال می‌کند و همچنین تصویری از محیط اطراف را هم به کاربر نشان می‌دهد.

همچنین این گزارش جدید ادعا می‌کند که این هدست دارای تکنولوژی پیشرفته‌ای برای ردیابی چشم است، از نمایشگر‌های با رزولوشن ۸K برخوردار است و دارای بسیاری از قابلیت‌های جدید و پیشرفته‌ی دیگر است.

ویژگی‌های هدست واقعیت ترکیبی اپل

اطلاعات منتشر شده از نمونه‌های اولیه این هدست که در حال گذراندن مراحل آخر خود هستند و همچنین عکس‌های مفهمومی منتشر شده از این دستگاه نشان می‌دهند که هدست واقعیت ترکیبی اپل دارای طراحی منحنی شکل و نقاب مانندی است.

این تصاویر همچنین نشان می‌دهند که قسمت قرار گرفته بر روی چشم این هدست دارای حالتی شبکه‌‌ای مانند است و این هدست همچنین دارای بند‌های قرار گرفته بر روی سر قابل تعویض است. این اطلاعات جدید همچنین یک رندر مفهومی از این هدست اپل بر اساس نمونه‌ی اولیه تولید شده توسط اپل، منتشر کرده است.

گویا به جای ارائه‌ی یک دستگاه دارای قابلیت واقعیت افزوده، منابعی داخل اپل عنوان کرده‌اند که این هدست اپل می‌تواند تجربه‌ی استفاده از قابلیت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی را با یکدیگر ارائه دهد. آن‌ها گفته‌اند که: «این هدست اپل می‌تواند تجربه‌ی واقعیت مجازی را در هنگام انجام بازی‌ها و استفاده از دیگر برنامه‌ها که اشیایی را در اطراف شخصی که در حال استفاده از هدست است ایجاد می‌کنند، ارائه می‌دهد.»

به نظر می‌رسد که اپل در زمان توسعه‌ی این هدست بیشتر بر روی قابلیت انجام بازی با این هدست و به احتمال زیاد دیگر کارهای مربوط به تحصیل و افزایش بهره‌‌وری، تمرکز کرده است. این دستگاه که دارای اسم رمز N301 است، گفته شده که در زمان استفاده می‌تواند مانند هدست Oculus Quest کاربر را در محیط مجازی غرق کند.

با وجود اینکه بعد از قرار دادن این هدست بر روی چشم کاربران دیگر نمی‌توانند محیط اطراف خود را مشاهده کنند، اما این هدست تصویری را از محیط اطراف به کاربر نشان خواهد داد و از این طریق تجربه‌ی از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را به صورت هم زمان خلق خواهد کرد.

علاوه‌بر قابلیت‌هایی برای ردیابی دست و چشم کاربر در زمان استفاده، به نظر می‌رسد که اپل مکانیزم‌های دیگری را هم برای کنترل کردن این هدست برای آن طراحی کرده است. یکی از روش‌های احتمالی این است که هدست دارای قسمت‌هایی دیگری باشد که بر روی انگشت کاربر قرار می‌گیرند و کاربر می‌تواند با استفاده از آن‌ها با رابط کاربری و نرم‌افزار این هدست کار کند.

البته هنوز مشخص نیست که اپل این کنترلر قرار گیرنده بر روی انگشت را به همراه این هدست عرضه خواهد کرد یا که آن را به صورت جداگانه به فروش خواهد رساند. همچنین به نظر می‌رسد که برخی از نمونه‌های اولیه تولید شده از این هدست دارای دکمه‌های چرخان فیزیکی در کناره‌های هدست هستند.

با این وجود باید بگوییم که گویا تمامی نمونه‌های اولیه تولید شده از این هدست دارای سنسور LiDAR هستند که اپل هم اکنون در حال استفاده از آن در آیپد پرو ۲۰۲۰ و آیفون‌های ۱۲ پرو است تا این دستگاه‌ها بتوانند نقشه‌ای از محیط اطراف و اجسام قرار گرفته در آن را بدست بیاورند.

همچنین این هدست دارای نمایشگری خارجی است که در زمانی که از این هدست استفاده نمی‌شود کاربران می‌توانند با استفاده از این نمایشگر به اطلاعات مختلفی دسترسی داشته باشند. علاوه‌بر این نمایشگر خارجی، بند‌های قرار گرفته بر روی سر این هدست قابل تعویض هستند و برخورداری از تکنولوژی صدای فضایی که پیش‌تر در ایرپادز پرو و ایرپادز مکس استفاده شده بود، از دیگر ویژگی‌های این هدست است.

با وجود اینکه کاربران می‌تواند این هدست را با استفاده از کابل شارژ کنند، اما به نظر می‌رسد که اپل در حال توسعه‌ی بند‌های قرار گرفته بر روی سر قابل تعویضی است که می‌تواند عمر باتری این هدست را در زمان استفاده افزایش دهد.

منابع اطلاعاتی داخل اپل عنوان کرده‌اند که این هدست واقعیت ترکیبی اپل دارای تراشه‌های داخلی است. ممکن است که اپل برای کاهش استفاده از توان پردازشی در زمان استفاده از این هدست، محتوای گرافیکی نمایش داده شده در اطراف محدوده‌ی دید کاربران را با گرافیک کمتری نمایش دهد.

البته باید بگوییم که برخوردار بودن این هدست از نمایشگر‌هایی با رزولوشن ۸K باعث می‌شود که کیفیت تصویر ارائه شده توسط این هدست از بسیاری از هدست‌های موجود و همچنین تلویزیون‌های رده‌بالا بیشتر باشد.

زمان عرضه و قیمت

ممکن است که اپل قصد داشته باشد این هدست را به‌زودی و در سال ۲۰۲۲ عرضه کند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل از Pegatron برای مونتاژ این هدست استفاده خواهد کرد. البته باید بگوییم که به‌دلیل پیچیدگی این هدست و ریسک‌های موجود در زمان تولید و عرضه‌ی یک محصول برای بازار جدید، ممکن است که اپل در نهایت تصمیم بگیرد تا این پروژه را کنار بگذارد.

همچنین قیمت در نظر گرفته شده برای این هدست ممکن است که به این ریسک‌ها اضافه کند. به نظر می‌رسد که اپل در حال بررسی قیمت ۳۰۰۰ دلاری برای این هدست است. برای مقایسه باید بگوییم که قیمت این هدست با وجود اینکه بیشتر از مک‌بوک پرو تولیدی اپل است، ولی کمتر از مایکروسافت HoloLens است که با قیمت ۳۵۰۰ دلار عرضه می‌شود.

در ابتدا اپل فروش ۲۵۰۰۰۰ عدد از این هدست را در سال اول عرضه به عنوان هدف فروش خود در نظر گرفته که باید بگوییم با توجه به قیمت در نظر گرفته شده برای این هدست، عدد بسیار بالایی است.

تمام آنچه از هدست واقعیت افزوده اپل می‌دانیم (ویژگی‌ها، زمان رونمایی و…)

کار‌های گذشته‌ی اپل بر روی تکنولوژی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اکنون اپل سال‌هاست که در حال توسعه‌ی فناوری‌های واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و فناوری‌های متشکل از هر دو تکنولوژی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است. علاوه‌بر منتشر شدن شایعه‌های مختلف درباره‌ی هدست‌های اینچنینی و همچنین رونمایی این شرکت از ARKit، این شرکت کوپرتینویی تاکنون پتنت‌های زیادی را درباره‌ی دستگاه‌های پوشیدنی بر روی سر ثبت کرده است.

در بسیاری از این پتنت‌های ثبت شده توسط اپل به قابلیت‌هایی مانند ردیابی چشم اشاره شده است که این گزارش جدید هم عنوان می‌کنند هدست واقعیت ترکیبی اپل دارای این ویژگی است.

در دیگر پتنت‌های ثبت شده توسط اپل به تکنولوژی‌های دیگری اشاره شده است که باعث می‌شود کاربر در زمان پوشیدن هدست و غرق شدن در محیط مجازی اطرافش، به اجسامی که به صورت واقعی در اطرافش قرار دارند برخورد نکند.

در ماه مارچ (اسفند) ۲۰۲۰، اولین اطلاعات افشا شده در سیستم عامل iOS 14 نشان می‌دادند اپل در حال توسعه‌ی دستگاه کنترلر مانند برای یک دستگاه واقعیت مجازی است.

هدست واقعیت ترکیبی اپل مشابه عینک واقعیت افزوده اپل نیست که تاکنون شایعه‌های مختلفی از آن منتشر شده است. اطلاعات منتشر شده درباره‌ی عینک اپل گلس نشان می‌دهند که این دستگاه شبیه به عینک‌های مرسوم است و در مقایسه با هدست واقعیت ترکیبی اپل قیمت کمتری را دارد.

آیا اپل می‌تواند عینک هوشمندش را به عنوان جایگزین آیفون معرفی کند؟

به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی اپل در زمان توسعه‌ی عینک اپل گلس بر روی دستگاهی است که به نوعی مکمل آیفون شخص شود و بتوان از آن در زندگی روزمره استفاده کرد.

در ماه سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۰ یکی از مدیران سابق اپل پیش‌بینی کرده بود که اولین دستگاه پوشیدنی بر روی سری که اپل از آن رونمایی می‌کند هدست واقعیت مجازی است.

همچنین گزارش‌هایی توسط The Information منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل هم اکنون در حال توسعه‌ی یک عینک واقعیت افزوده‌ی هوشمند است که وزن پایینی را دارد و می‌تواند اطلاعات و اشیایی را به صورت لایه‌ای بر روی دید کاربر از محیط اطراف نشان دهد. این گزارش همچنین عنوان کرده است که این عینک در زمان توسعه با مشکلاتی رو‌به‌رو شده است و با توجه به این موضوع سال‌های زیادی با رونمایی از آن فاصله داریم.

در ماه اکتبر (مهر) ۲۰۱۹ اطلاعاتی منتشر شدند که نشان می‌دادند اپل قصد دارد هدست واقعیت ترکیبی خود که دارای فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است را تا سال ۲۰۲۲ عرضه کند و این شرکت قصد دارد تا عینک اپل گلس را که دستگاهی دارای قابلیت واقعیت افزوده است را در سال ۲۰۲۳ عرضه کند. با توجه به منتشر شدن این اطلاعات جدید می‌توانیم بگوییم که گویا این برنامه‌های زمانی تغییر کرده‌اند.

هدست واقعیت مجازی اپل با ۶ لنز و سنسور LiDAR سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود

