مدتی قبل اولین تصاویر واقعی از وان‌پلاس ۹ فاش شد و حالا به لطف انتشار اولین تصاویر واقعی از گوشی وان‌پلاس ۹ پرو می‌توانیم به جزئیات طراحی آن بپردازیم.

همانطور که انتظار داشتیم، وان‌پلاس برای این گوشی طراحی ماژول دوربین را تغییر داده و به غیر از دوربین اصلی و اولترا واید با دو دوربین دیگر هم روبرو هستیم. طبق تصاویر منتشر شده، یکی از دوربین‌ها زوم ۳.۳ برابری ارائه می‌دهد ولی شاید این عدد مربوط به نرم‌افزار اولیه‌ی گوشی باشد و در نهایت با زوم ۳ برابری مواجه شویم. در مورد دوربین چهارم هم اطلاعاتی در دست نداریم و شاید سنسور تشخیص عمق یا دوربین ماکرو یا حتی فیلتر رنگ باشد.

همچنین در این ماژول دوربین، فلش LED و سیستم فوکوس خودکار لیزری هم توجه را جلب می‌کنند. اما مهم‌ترین نکته‌ی ماژول دوربین وان‌پلاس ۹ پرو مربوط به برند حک شده در بخش پایینی آن است. نوکیا و سونی سابقه‌ی همکاری با زایس را دارند و هواوی مدت‌هاست که برای توسعه‌ی دوربین‌های خود از کمک لایکا بهره می‌برد. حالا طبق این تصاویر، وان‌پلاس در این زمینه همکاری خود را با شرکت هاسلبلاد آغاز کرده است.

این همکاری توسط دو تن از افشاگران تایید شده و باید ببینیم آیا کیفیت دوربین پرچم‌دار وان‌پلاس نسبت به نسل قبلی تا حد زیادی بهبود می‌یابد یا نه. وان‌پلاس مدتی قبل اعلام کرد که برای بهبود دوربین گوشی‌های خود بودجه‌ی قابل توجهی را اختصاص داده و ظاهرا دیگر دوربین پرچم‌داران وان‌پلاس نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن خواهند داشت.

از دیگر نکات قابل توجه مربوط به این عکس‌ها می‌توانیم به نمایشگر خمیده اشاره کنیم و حفره‌ی نمایشگر هم سمت چپ بخش فوقانی تعبیه شده است. همچنین به نظر می‌رسد این نمایشگر از رزولوشن QHD+ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. یکی دیگر از تصاویر ارائه شده از نمایشگر، نشان‌دهنده‌ی حافظه ۲۵۶ گیگابایتی و حافظه رم ۱۱ گیگابایتی است. البته به احتمال زیاد با حافظه رم ۱۲ گیگابایتی سروکار داریم و نرم‌افزار اولیه‌ی این گوشی آن را کمتر نشان داده است.

همچنین طبق گزارش‌ها، این گوشی از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برد. هنوز ظرفیت باتری این گوشی فاش نشده ولی گفته می‌شود از شارژ سریع سیمی ۶۵ وات و شارژ بی‌سیم ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند.

گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ ظاهرا ماه آینده‌ی میلادی معرفی خواهند شد و به نظر می‌رسد عضو ارزان‌تر این خانواده یعنی وان‌پلاس ۹ از اسنپدراگون ۸۷۰ بهره می‌برد. هنوز در رابطه با قیمت این گوشی‌ها گزارش موثقی منتشر نشده است.

