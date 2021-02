ایسوس در حال ساخت یک گوشی کوچک برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی است

اینطور که به نظر می‌رسد، ایسوس قصد دارد به‌زودی از یک گوشی پرچم‌دار در ابعاد کوچک رونمایی کند که احتمالا ذن‌فون مینی نام خواهد داشت تا بدین ترتیب بالاخره اندرویدی‌ها نیز نماینده‌ای جمع و جور و البته قدرتمند برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی داشته باشند.

در اواخر سال ۲۰۲۰ و همزمان با معرفی گوشی‌های سری آیفون ۱۲، شاهد این بودیم که آیفون ۱۲ مینی نیز به عنوان کوچک‌ترین عضو این مجموعه با نمایشگر ۵.۴ اینچی رونمایی شد. محصولی که به اعتقاد بسیاری از کاربران اپل، معنای واقعی یک گوشی هوشمند با برند اپل را تداعی می‌کرد. هرچند در ادامه‌ی راه، باز هم گوشی‌های بزرگ‌تر این سری بودند که در فروش موفق‌تر ظاهر شدند.

با این حال به نظر می‌رسد هنوز هم عده‌ی زیادی از کاربران هستند که به گوشی‌های کوچک علاقه دارند اما همه‌ی آن‌ها لزوما از طرفداران اپل نیستند و در دنیای اندروید هم کاربران زیادی وجود دارند که همچنان اعتقادشان بر این است که یک گوشی هوشمند باید کوچک باشد.

اولین شرکتی که فکر می‌کردیم یک گوشی کوچک برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی تولید کند، ردمی بود که آن هم با مشکلاتی در ساخت، از جمله هزینه‌ی بالا و مشکلاتی مربوط به ضعف باتری مواجه شد و حالا می‌بینیم که شرکت تایوانی معروف در ساخت سخت‌افزارهای کامپیوتری و تولید کننده‌ی گوشی‌های گیمینگ راگ‌فون یعنی ایسوس دست به کار شده و به دنبال ساخت گوشی پرچم‌دار کوچکی مبتنی بر سیستم‌عامل اندروید است.

ردمی در حال کار روی یک گوشی جدید مشابه آیفون ۱۲ مینی است

البته سونی هم ظاهرا قصد دارد گوشی‌های سری اکسپریا کامپکت خود را که به نسبت محصولات امروزی، کمی کوچک‌تر به حساب می‌آیند، با یک محصول ۵.۵ اینچی مجددا احیا کند، اما در خبرها خواندیم که این محصول به نسبت پرچم‌دارهای اصلی شرکت ژاپنی، سخت‌افزار ضعیف‌تری خواهد داشت. ولی آنچه که ایسوس به ساخت آن مشغول است، یک پرچم‌دار واقعی و بسیار قدرتمند خواهد بود.

فعلا در رابطه با مشخصات فنی گوشی جدید ایسوس خبری در اختیار نداریم اما اگر قرار باشد این گوشی یک پرچم‌دار قدرتمند باشد، قطعا باید در آن از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده شود. همچنین گفته می‌شود این گوشی از برند ذن‌فون خواهد بود و ذن‌فون مینی نام‌گذاری می‌شود. اینکه نمایشگر این محصول دقیقا چه ابعادی دارد هم متاسفانه اعلام نشده و در گزارش‌های مربوطه تنها به این نکته اشاره شده که اندازه‌ی آن به نسبت ذن‌فون ۷ پرو با نمایشگر ۶.۷ اینچی، بسیار کوچک‌تر است.

به اعتقاد بسیاری از منابع خبری، ذن‌فون مینی محصول کلیدی ایسوس در سال ۲۰۲۱ خواهد بود؛ چرا که شرکت تایوانی فعلا به عنوان یک شرکت بزرگ در ساخت گوشی‌های هوشمند شناخته نمی‌شود و اگر شخصی این برند را بشناسد، به لطف گوشی‌های گیمینگ قدرتمندی است که تولید می‌کند. ذن‌فون‌ها به تنهایی نتوانستند نام ایسوس را در بین کاربران جا بیندازند. از همین رو، یک گوشی کوچک، آن هم در شرایطی که حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های اندرویدی نیز در ساخت آن ریسک نمی‌کنند، (به خاطر مشکلاتی در ساخت و عدم وجود تقاضای کافی)، می‌تواند نقش پررنگی در معروفیت و محبوبیت این شرکت پرآوازه داشته باشد.

اینکه ذن‌فون مینی دقیقا در چه تاریخی رونمایی می‌شود و چه قیمتی خواهد داشت فعلا مشخص نیست. به نظر می‌رسد گوشی بعدی ایسوس که شاهد رونمایی از آن خواهیم بود، گوشی گیمینگ راگ‌فون ۵ است که احتمالا در بازه‌ی زمانی مارس – آوریل (اسفند – اردیبهشت) وارد بازار می‌شود. این احتمال هم وجود دارد که شرکت تیزری از گوشی کوچک خود در مراسم رونمایی از راگ‌فون ۵ منتشر کند اما در هر صورت باید بعد از بازه‌ی زمانی یاد شده منتظر حضور آن در بازار باشیم. خوشبختانه اینکه گوشی در سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود حتمی است.

محصولات برنده و بازنده‌ی ایسوس در سال ۲۰۲۰

منبع: PhoneArena

The post ایسوس در حال ساخت یک گوشی کوچک برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala