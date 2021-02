روز گذشته مدل جدیدی از گوشی بلک شارک در کنسول گوگل‌پلی دیده شد که از نمایشگر +FHD و ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد.

طی سال‌های گذشته، گوشی‌های گیمینگ زیادی با برند بلک شارک راهی بازار شدند که همه‌ی آن‌ها از مشخصات فنی بسیار خوب و قیمت مناسبی بهره می‌بردند. در حال حاضر جدیدترین و بهترین گوشی از این سری بلک شارک ۳ پرو نام دارد اما به‌زودی قرار است دو مدل دیگر هم به آن‌ها اضافه شود.

هفته‌ی گذشته، گوشی جدیدی با برند بلک شارک با نام رمز kaiser و شماره مدل KSR-A0 در کنسول گوگل‌پلی دیده شد. محصولی که از نمایشگر +FHD و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد و برخی از خبرگزاری‌ها معتقد بودند این گوشی همان بلک شارک ۴ است. در حالی که منتظر بودیم تاریخ رونمایی رسمی این گوشی اعلام شود، به‌تازگی یک گوشی جدید دیگر با شماره مدل PRS-A0 و نام رمز penrose در کنسول گوگل‌پلی دیده شد.

این گوشی جدید به اعتقاد خبرگزاری‌های متعدد همان بلک شارک ۴ پرو است که از اندروید ۱۱ و ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و نمایشگر +FHD بهره می‌برد و بدین ترتیب بیشتر به این شایعه که گوشی مورد نظر بلک شارک ۴ پرو است دامن می‌زند. اما نکته‌ی جالب اینجاست که از SM8250 به عنوان پردازنده‌ی این گوشی یاد شده که در واقع همان شماره مدل اسنپدراگون ۸۶۵ است. البته این می‌تواند یک اشتباه باشد چرا که بلک شارک ۴ که قرار بود به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شود، با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۳۵ در کنسول گوگل‌پلی دیده شد.

در همین صفحه بود که شاهد انتشار تصویری از گوشی منتسب به بلک شارک ۴ پرو بودیم که نشان می‌دهد محصول مورد نظر از دوربین سلفی حفره‌ای در مرکز نمایشگر بهره می‌برد. همچنین به نظر می‌رسد این گوشی هم در سمت راست و هم در سمت چپ فریم از تعدادی کلید سخت‌افزاری بهره می‌برد. کلید سمت چپ احتمالا برای کنترل صدا و کلیدهای سمت راست هم احتمالا نقش پاور و تریگر را ایفا خواهند کرد.

با این حال هنوز ابهاماتی وجود دارد که نمی‌توان گفت آیا این گوشی در واقع همان بلک شارک ۴ پرو است یا خیر. مثلا نمایشگر این گوشی +FHD است در حالی که بلک شارک ۳ پرو با نمایشگر +QHD راهی بازار شد. هرچند این هم می‌تواند مانند نام پردازنده یک اشتباه باشد. در رابطه با گوشی منتسب به بلک شارک ۴ پرو اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما در رابطه با KSR-A0 که ظاهرا همان بلک شارک ۴ است، گفته می‌شود که از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر بسیار سریع ۱۲۰ واتی بهره می‌برد.

اگرچه هنوز در رابطه با این گوشی‌ها اطلاعات موثق زیادی در اختیار نداریم اما به احتمال فراوان طی روزهای آینده خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر خواهد شد.

