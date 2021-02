اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد بهار سال آینده، تولید کوچک‌ترین عضو از پرچم‌داران سری آیفون ۱۲ یعنی آیفون ۱۲ مینی را متوقف کند.

اواخر سال ۲۰۲۰، اپل از چهار پرچم‌دار سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد. محصولاتی که شامل آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲ و دو مدل پرو و پرو مکس بودند. تصمیم شرکت کوپرتینویی مبنی بر تولید یک گوشی کوچک ۵.۴ اینچی به نوعی ریسک محسوب می‌شد چون طی سال‌های اخیر، کاربران بیشتر به گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ تمایل نشان دادند. با این حال موفقیت آیفون SE 2020 و همچنین علاقه‌ی کاربران و طرفداران اپل به گوشی‌های کوچک و خوش‌دست شرکت، اپل را مجاب کرد بار دیگر یک گوشی کوچک تولید کند اما خب همه چیز طبق خواسته‌ی آن‌ها پیش نرفت.

آیفون ۱۲ مینی گوشی بسیار قدرتمند و در عین حال کوچک است تا کاربرانی که به گوشی‌های بزرگ علاقه ندارند بتوانند به راحتی از در اختیار داشتن یک محصول با کیفیت بالا بهره‌مند شوند. این پرچم‌دار ۵.۴ اینچی به لطف حذف حواشی، بله راحتی درون دست قرار می‌گیرد و فوق‌العاده سبک و خوش دست است. همچنین قیمت ۶۹۹ دلاری که اپل برای آن در نظر گرفت باعث شد کاربرانی با بودجه‌ی محدودتر هم بتوانند به‌راحتی به آن، به عنوان پرچم‌داری از اپل دسترسی داشته باشند.

اما خب به نظر می‌رسد در کنار تمام نقطه قوت‌هایی که آیفون ۱۲ مینی دارد، درگیر مشکلاتی نیز هست که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به باتری ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد. برای یک گوشی در سال ۲۰۲۱ که از قدرت سخت‌افزاری فوق‌العاده بالا بهره می‌برد و به اینترنت ۵G نیز مجهز شده، باتری با چنین ظرفیتی اصلا پاسخگوی نیاز کاربران نیست.

آیفون ۱۲ مینی طرفدار ندارد!

طی سال‌های اخیر، تمام شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند از جمله خود اپل تلاش کردند باتری‌های پرظرفیت‌تری در گوشی‌های خود قرار دهند. در نتیجه پرچم‌دارهایی را شاهد بودیم که به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز مجهز می‌شدند که از جمله معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به S20 اولترا و S21 اولترا اشاره کرد. در بدترین حالت هم پرچم‌دارهای اندرویدی به باتری‌های ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شوند.

اما اپل علی‌رغم اینکه گوشی‌های خود را به نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی مجهز نکرد، باز هم تصمیم گرفت ظرفیت کلی باتری بهترین مدل خود را کمتر از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت نگه دارد. اصرار اپل بر تعبیه‌ی باتری‌های کم‌‌ظرفیت‌تر و از طرفی اندازه‌ی کوچک آیفون ۱۲ مینی باعث شد این محصول تنها بتواند یک باتری ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعتی را در خود جای دهد.

نمایشگر کوچک که به خودی خود عامل جذابی برای رسیدگی به کارهای روزمره‌ی کاربران به حساب نمی‌آید در کنار ظرفیت پایین باتری، عواملی بودند که باعث شدند آیفون ۱۲ مینی در مقایسه با سه مدل دیگر، علی‌رغم داشتن قیمتی بسیار مناسب، بدترین فروش را داشته باشد. طوری که فروش جهانی این محصول تنها ۶ درصد از میزان فروش کل آیفون‌های سری ۱۲ را تشکیل می‌دهد و این اصلا هدفی نبود که اپل در سر داشت.

در نتیجه شرکت امنیتی جی‌پی مورگان معتقد است اپل احتمالا در سه ماه دوم سال جاری میلادی (فصل بهار سال ۱۴۰۰)، تولید این گوشی را متوقف خواهد کرد. ویلیام یانگ، تحلیل‌گر زنجیره تامین شرکت مورگان، اخیرا اعلام کرده که تولید آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی به ترتیب ۹ و ۱۱ میلیون کاهش خواهد داشت. برخی دیگر از تحلیل‌گران اما معتقدند اپل در عوض، تولید آیفون ۱۲ پرو مکس را حدودا ۱۱ میلیون افزایش خواهد داد. آیفون ۱۲ پرو مکس بهترین پرچم‌دار ساخته شده توسط اپل است که به نمایشگر ۶.۷ اینچی و باتری ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده.

جالب اینجاست که حتی در این شرایط هم گفته می‌شود سری آیفون ۱۳ در چهار مدل با اندازه‌هایی مشابه نسل فعلی راهی بازار می‌شوند. گزارشات حاکی از آن است که شرکت کوپرتینویی به دنبال راهی است تا بتواند مصرف این گوشی را بهینه‌تر و عملکرد آن را بهبود بخشد تا در نتیجه فروش آن افزایش پیدا کند. با این حال اپل ابتدا باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا واقعا باتری ضعیف مشکل اصلی کاربران است یا نمایشگر کوچک. چرا که این روزها از گوشی هوشمند گرفته تا تبلت‌ها و حتی ساعت‌های هوشمند، با نمایشگرهای بزرگ‌تر طراحی می‌شوند تا بهتر پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشند.

تولید گوشی کوچک آن هم در حد و اندازه‌ی یک پرچم‌دار باعث می‌شود کاربر نتواند از تمام پتانسیل یک گوشی بهره‌ی کافی را ببرد چرا که در درجه‌ی اول ضعف باتری این اجازه را نمی‌دهد و در درجه‌ی دوم انجام بازی یا تماشای فیلم در محصولی با چنین ابعاد اصلا لذت‌بخش نیست. با این حال انتظار اپل این است که با یافتن راهی برای افزایش ظرفیت باتری، بدون اینکه نمایشگر به شکل محسوسی بزرگ‌تر شود، بتواند کاربران را به خرید آیفون ۱۳ مینی (یا هر اسمی که اپل برای آن در نظر گرفته) ترغیب کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا گوشی کوچک با طول عمر مناسب باتری می‌تواند این روزها پاسخ‌گوی نیازهای متعدد کاربران باشد؟

