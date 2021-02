شیائومی از مدل جهانی گوشی Mi 11 با قیمت ۷۴۹ یورو رونمایی کرد

شیائومی در ابتدا پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ خود یعنی Mi 11 را در کشور چین عرضه کرد. در زمان عرضه، توضیحی در این رابطه که این گوشی قرار است به صورت جهانی عرضه شود یا خیر داده نشد تا اینکه امروز بالاخره شرکت چینی آن را برای بازارهای خارج از چین نیز عرضه کرد.

شیائومی Mi 11 یکی از بهترین گوش‌هایی است که شیائومی تا به این لحظه معرفی کرده. این محصول اولین گوشی شرکت چینی با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ بود که در زمان عرضه فقط در کشور چین در دسترس قرار داشت. در ابتدا صحبتی در رابطه با عرضه‌ی این گوشی به صورت جهانی نبود اما خوشبختانه این اتفاق امروز رخ داد و شیائومی Mi 11 با قیمت ۷۴۹ یورو در دسترس قرار گرفت. اما نکته‌ی بسیار مثبت در رابطه با نماینده‌ی قدرتمند شیائومی، حضور شارژر درون جعبه‌ی آن است.

با معرفی آیفون ۱۲، دیدیم که اپل شارژر و هدفون را از درون جعبه برداشت و با شعار جلوگیری از اثرات مخرب زیست‌محیطی، جعبه را کوچک‌تر کرد. سپس سامسونگ هم از جعبه‌ی سری گلکسی S21 شارژر و هدفون را حذف کرد تا بدین ترتیب یک رسم نه چندان خوشایند بین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند بوجود بیاید. انتظار داشتیم شیائومی آخرین شرکتی باشد که در این مسیر قدم می‌گذارد اما شرکت چینی تصمیم گرفت گوشی خود را در دو مدل بدون شارژر و با شارژر راهی بازار کند که نکته‌ی جالب‌تر اینکه قیمت هر دو محصول با هم برابر بود.

خوشبختانه درون مدل جهانی این گوشی، شارژر درون جعبه حضور دارد تا بدین ترتیب کاربر هیچ نگرانی بابت شارژ کردن گوشی نداشته باشد. از آن جایی که این گوشی پیش‌تر در بازار چین رونمایی و عرضه شده بود، بنابراین همه چیز را در رابطه با آن می‌دانیم. اما خب به صورت خلاصه باید بگوییم این گوشی طراحی فوق‌العاده زیبا و چشم‌نوازی دارد. شیائومی ماژول دوربین این محصول را به شکل جالب و منحصر به فردی طراحی کرد؛ مثلا دور دوربین اصلی آن که ۱۰۸ مگاپیکسلی است، یک حلقه‌ی سفید رنگ وجود دارد تا به نوعی بیشتر جلب توجه کند.

برای پنل پشتی شیائومی Mi 11 از شیشه‌ی گوریلا گلس Victus استفاده شده که فوق‌العاده مقاوم و باکیفیت است. عملکرد بسیار خوب این شیشه‌ی محافظ را در گلکسی S21 اولترا و گلکسی نوت ۲۰ اولترا دیده بودیم بنابراین از بابت کیفیت بالای آن مطمئن هستیم. البته پنل پشتی برخی مدل‌های این گوشی نیز از چرم بسیار باکیفیت ساخته شده. فریم دور گوشی اما از جنس آلومینیوم است تا بدین ترتیب وزن آن پایین‌تر بماند (۱۹۶ گرم). شیائومی Mi 11 رنگ‌بندی متنوعی ندارد و فعلا کاربران بازارهای بین‌المللی می‌توانند آن را در نسخه‌های خاکستری و آبی خریداری کنند.

نمایشگر شیائومی Mi 11 طراحی بسیار خوب و مدرنی دارد. به گونه‌ای که حواشی آن به حداقل رسیده و جلوه‌ی بسیار زیبایی به پنل جلویی دستگاه بخشیده. این نمایشگر ۶.۸ اینچی و از نوع امولد است که از وضوح تصویر ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰ یا همان +QHD بهره می‌برد. نرخ تازه‌سازی تصویر این نمایشگر هم ۱۲۰ هرتزی است که به نسبت نمایشگر ۱۴۴ هرتزی Mi 10T پرو کمی کمتر است. هرچند هیچ تفاوت خاصی بین این دو میزان از رفرش‌ریت حس نمی‌شود. نرخ دریافت لمس نمایشگر این گوشی هم ۴۸۰ هرتز است تا علاقه‌مندان به بازی‌های ویدیویی با بالاترین سرعت و دقت به انجام بازی بپردازند.

قابلیت‌های نمایشگر Mi 11 به همین موارد محدود نمی‌شود. شیائومی حسگر اثرانگشت را زیر این نمایشگر تعبیه کرده که علاوه بر شناسایی اثر انگشت، ضربان قلب را هم می‌سنجد. حال اینکه عملکرد آن در دنیای واقعی چگونه است باید منتظر ماند تا گوشی راهی بازار شود. لازم به ذکر است پوشش محافظ گوریلا گلس Victus روی نمایشگر نیز بکار گرفته شده تا گوشی در برابر خط و خش و ضربه مقاوم بماند.

در بخش سخت‌افزار هم اسنپدراگون ۸۸۸ قلب تپنده‌ی گوشی را تشکیل می‌دهد که در کنار ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، بالاترین سرعت را برای رسیدگی به کارهای مختلف کاربران ارائه می‌دهد. همچنین آدرنو ۶۶۰ به عنوان گرافیک این گوشی در نظر گرفته شده تا بدین ترتیب Mi 11 در اجرای هیچ بازی کم نیاورد.

در بخش دوربین، شاهد استفاده از یک لنز ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی هستیم که مدت زمان زیادی است در گوشی‌های شیائومی استفاده می‌شود. این دوربین از سنسوری به بزرگی ۱/۱.۳۳ اینچ بهره می‌برد که مشابه سنسور دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی S21 اولترا است. البته Mi 11 برخلاف نماینده‌ی قدرتمند سامسونگ تنها از سه دوربین بهره می‌برد که شامل یک دوربین اصلی، فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی می‌شود.

علاوه بر این‌ها، شیائومی نرم‌افزار دوربین این محصول را هم بهبود بخشید؛ در نتیجه، حالت شب به تمام دوربین‌های این محصول راه یافت. یعنی دوربین اصلی، فوق عریض و دوربین سلفی تا کاربران بتوانند در هر شرایطی با دوربین‌های این گوشی عکاسی کنند. همچنین این گوشی در بخش فیلم‌برداری نیز به یک قابلیت مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز شده که علاوه بر حذف اشیا ناخواسته از تصاویر، به آن‌ها رنگ‌های سینماتیک و زیبایی می‌بخشد. حال باید دید آیا این قابلیت‌های اضافه شده در دنیای واقعی تفاوتی ایجاد می‌کند یا خیر.

از قابلیت‌های دیگر این محصول می‌توان به پشتیبانی از فناوری ۵G و بلندگوهای قدرتمند تنظیم شده توسط شرکت Harman Kardon اشاره کرد. خبری هم از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون در این محصول نیست که البته جای تعجبی هم ندارد چون هیچ پرچم‌دار جدیدی در حال حاضر از این جک بهره نمی‌برد.

باتری بکار رفته در این محصول ۴۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که برای فراهم کردن انرژی لازم برای نمایشگر ۶.۸ اینچی این محصول باید کافی باشد. البته امکانات این گوشی آنقدری زیاد هست که به سرعت شارژ باتری را تخلیه کند اما شیائومی برای جبران این موضوع، یک شارژر بسیار سریع ۵۵ واتی نیز درون جعبه قرار داده که می‌تواند گوشی را در مدت زمان ۴۵ دقیقه به صورت کامل شارژ کند. Mi 11 همچنین از فناوری شارژ بی‌سیم ۵۰ واتی و شارژ معکوس ۱۰ واتی نیز پشتیبانی می‌کند. نکته‌ی بسیار جالب اینجاست که شیائومی این آداپتور ۵۵ واتی را در بسته‌بندی تمام مدل‌هایی که به بازار جهانی عرضه می‌کند قرار داده که به نسبت شارژرهایی با این میزان از سرعت، اندازه‌ی کوچک‌تر و جمع و جورتری هم دارد.

با در نظر گرفتن همه‌ی این موارد و همچنین قیمت ۷۴۹ یورویی شیائومی Mi 11، به نظر می‌رسد با یک پرچم‌دار ارزشمند طرف هستیم که می‌تواند پرچم‌دارهای بسیار قدرتمند بازار را به چالش بکشد. خصوصا اینکه شارژر بسیار پرسرعتی هم درون جعبه‌ی آن وجود دارد تا بدین ترتیب کاربر مجبور به پرداخت هزینه‌ی بیشتر برای خرید آداپتور نباشد.

