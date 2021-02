هیوندای و کیا رسما اعلام کردند مذاکراتشان با اپل به پایان رسیده است

شرکت خودروسازی هیوندای و زیر مجموعه‌ی آن یعنی شرکت خودروسازی کیا اعلام‌ کرده‌اند که آن‌ها دیگر در حال مذاکره با اپل برای تولید خودرو‌ی اپل نیستند.

بعد از منتشر شدن گزارش‌های مختلفی درباره‌ی مذاکره‌ی اپل با شرکت‌های خودروسازی هیوندای و کیا درباره‌ی خودروی اپل، شرکت خودروسازی هیوندای اعلام کرد که این شرکت دیگر مذاکراتی را با اپل درباره‌ی این پروژه نخواهد داشت.

در اسناد مربوط به سازمان تنظیم مقررات آمده است که دو شرکت خودروسازی هیوندای و کیا با چندین شرکت مختلف مذاکراتی را درباره‌ی توسعه‌ی خودروی الکتریکی خودران داشته‌اند، اما با توجه به اینکه این مذاکرات در مراحل اولیه خود قرار دارند هیچ تصمیمی درباره‌ی این موضوع گرفته نشده‌ است. بلومبرگ اعلام کرده است که بعد از منتشر شدن این خبر، ارزش سهام دو شرکت خودروسازی هیوندای و کیا به‌ترتیب %۸٫۴ و %۱۴ افت کرده است.

در ماه ژانویه (دی) ماه بود که گزارش‌های منتشر شدند که نشان می‌دادند این دو شرکت خودروسازی مذاکراتی را با اپل درباره‌ی خودرو‌ی اپل داشته‌اند. در آن زمان شرکت هیوندای به صورت رسمی اعلام کرد که مذاکراتی را با اپل درباره‌ی خودرو داشته است، صحبت‌هایی که این شرکت بعد‌ها آن‌ها را پس گرفت. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که افشا شدن این اطلاعات به صورت عمومی باعث ناراحتی اپل شده‌ است.

در روز‌های گذشته هم گزارش‌هایی منتشر شدند که نشان می‌دادند مذاکرات اپل و این شرکت‌های خودروسازی متوقف شده است. همچنین در این گزارش‌ها عنوان شده بود که اختلاف نظر‌های داخلی با شرکت هیوندای به وجود آمده است که می‌تواند منجر به از بین رفتن برنامه‌ها شود.

در آن زمان که مذاکرات در حال انجام بودند، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دادند که هیوندای ممکن است تولید این خودرو را در کشور آمریکا انجام دهد و وظیفه‌ی تولید این خودرو‌ را به کارخانه‌های خود که در ایالت جورجیا قرار دارد و تحت کنترل شرکت خودروسازی کیا است، بسپارد.

در این گزارش‌ها همچنین آمده بود که این کارخانه‌ها قصد دارند تا سال ۲۰۲۴ تولید ۱۰۰۰۰۰ خودرو در سال را آغاز کنند. در این گزارش‌ها همچنین به این موضوع اشاره شده بود که اپل برای تحقق بخشیدن به این پروژه سرمایه‌گذاری ۳٫۶ میلیارد دلاری را انجام خواهد داد.

گویا هیوندای قصد داشته تا وظیفه‌ی تولید این خودرو را به صورت کامل به کیا منتقل کند، زیرا شرکت هیوندای نگران این موضوع بوده است که اگر به جای تولید خودرو‌های خود شروع به مونتاژ خودرو برای دیگر شرکت‌های خودروسازی کند، ممکن است که به شهرت برندش صدمه بزند. گفته می‌شود که گرفتن تصمیم دربار‌ه‌ی همکاری هیوندای با اپل درباره‌ی ساخت خودرو، برای مدیران شرکت هیوندای غذاب‌آور بوده است.

البته باید بگوییم که هیوندای و کیا تنها شرکت‌هایی نیستند که اپل با آن‌ها مذاکراتی را درباره‌ی تولید خودرو انجام داده است. گفته می‌شود که غول دنیای تکنولوژی تاکنون صحبت‌هایی را به صورت هم‌زمان با حداقل ۶ خودروساز ژاپنی درباره‌ی خودرو‌ی اپل داشته است.

