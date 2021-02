بنیان‌گذار و مدیرعامل هواوی، رن ژنگفی، خواستار برقراری مجدد روابط میان آمریکا و این شرکت شده است. او برای نخستین بار طی حدود یک سال گذشته برای گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آمریکا ابراز تمایل کرده است.

او به رسانه‌ها گفته: «من از چنین تماس‌های تلفنی استقبال می‌کنم و موضوع این گفت‌وگوها هم حول محور توسعه و موفقیت مشترک خواهد بود. آمریکا می‌خواهد رشد اقتصادی داشته باشد و چین هم خواستار رشد اقتصادی است.»

به گفته‌ی مدیرعامل هواوی، اگر ظرفیت تولید این شرکت افزایش پیدا کند این موضوع به معنای فرصت‌های بیشتر برای شرکت‌های آمریکایی خواهد بود. رن ژنگفی بر این باور است که دولت جدید آمریکا برای اتخاذ سیاست‌های جدید خود چنین منافع تجاری را مدنظر قرار می‌دهد. او در نهایت ابراز امیدواری کرده که در صورت لغو این تحریم‌ها، هواوی قادر به خرید قطعات و تجهیزات آمریکایی خواهد کرد و در نتیجه آمریکا هم از رشد تجاری چین بهره‌مند خواهد شد.

هواوی در حال حاضر نمی‌تواند با شرکت‌های آمریکایی ارتباط تجاری داشته باشد زیرا دولت ترامپ با استناد به نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی، این شرکت را در فهرست سیاه وزارت بازرگانی قرار داده است. همین موضوع مشکلات گسترده‌ای را برای هواوی‌ ایجاد کرده و مثلا این شرکت برای گوشی‌های خود نمی‌تواند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل استفاده کند.

شرکت هواوی‌ برای ادامه‌ی فعالیت، مدتی قبل ناچار شد شرکت آنر را به فروش برساند ولی آقای ژنگفی شایعات مربوط به فروش بخش موبایل هواوی‌ را رد کرده است. آقای ژنگفی آیفون ۱۲ را بهترین گوشی هوشمند جهان نامیده و گفته که این گوشی نقش مثبتی برای تجهیزات ۵G هواوی‌ ایفا کرده است. او گفته: «مشتریان رده‌بالا در اروپا عاشق اپل هستند و از آنجایی که هواوی در این منطقه گوشی‌های پرچم‌دار خود را به فروش نمی‌رساند، گوشی‌های اپل به ما کمک کرده‌اند تا ثابت کنیم تجهیزات ۵G هواوی کیفیت بالایی دارند.»

برخلاف ادعای هواوی سیستم‌عامل هارمونی مبتنی بر اندروید است

