شیائومی به‌تازگی از مدل بین‌المللی گوشی Mi 11 رونمایی کرد در حالی که طی این رویداد اسمی از Mi 11 لایت برده نشد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد و احتمالا شاهد یک پرچم‌دار مقرون به صرفه خواهیم بود.

شیائومی Mi 11 یکی از بهترین پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۱ است که ابتدای سال جاری با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی +QHD رونمایی شد. این گوشی در ابتدا در کشور چین در دسترس قرار داشت اما خوشبختانه شیائومی روز گذشته با قیمت ۷۴۹ یورو آن را برای بازارهای بین‌المللی نیز عرضه کرد.

در جریان رونمایی از نسخه‌ی بین‌المللی این محصول شرکت چینی نامی از هیچ گوشی دیگر نبرد اما به نظر می‌رسد یک گوشی دیگر تحت عنوان Mi 11 لایت نیز قرار است به‌زودی راهی بازار شود که احتمالا به نوعی یک پرچم‌دار مقرون به صرفه به حساب می‌آید و این خبر بسیار خوبی برای آن دسته از کاربرانی است که به دنبال یک محصول قدرتمند با قیمت پایین‌تر می‌گردند.

به گزارش Gizmochina، این محصول به‌تازگی موفق به دریافت گواهی از وب‌سایت Bluetooth SIG شده و به احتمال فراوان حدودا یک ماه دیگر به همراه پرچم‌دار اصلی شرکت یعنی Mi 11 در دسترس قرار می‌گیرد. (Mi 11 یک ماه دیگر رسما به بازار عرضه می‌شود). وب‌سایت Bluetooth SIG محصولی را تحت عنوان شیائومی Mi 11 لایت لیست کرده که شماره مدل آن نشان می‌دهد این گوشی برای بازار جهانی در نظر گرفته شده. البته قطعا مدلی از آن در کشور چین عرضه خواهد شد منتها مدلی که در رابطه با آن صحبت می‌کنیم برای بازار جهانی است.

در رابطه با مشخصات فنی گوشی اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما به احتمال بسیار فراوان از اینترنت پرسرعت ۵G پشتیبانی کرده و به پردازنده‌ای ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۸۸ و همچنین ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز خواهد شد. احتمالا پردازنده‌ی یاد شده همان اسنپدراگون ۸۷۵ است که کوالکام آن را برای گوشی‌های پرچم‌دار مقرون به صرفه تولید کرده.

از آن جایی که شیائومی به‌تازگی از رابط کاربری MIUI 12.5 رونمایی کرده، این احتمال وجود دارد که Mi 11 لایت با همین رابط کاربری به همراه اندروید ۱۱ در دسترس قرار بگیرد. اگرچه هنوز در رابطه با نسخه‌ی رابط کاربری گوشی مطمئن نیستیم اما در لیستی که شیائومی منتشر کرده، دیدیم که گوشی شیائومی Mi 11 در اولین موج به رابط کاربری MIUI 12.5 آپدیت می‌شود و اسمی از Mi 11 لایت برده نشد. به همین خاطر می‌توان گفت احتمالا این گوشی در همان زمان ورود به رابط کاربری یاد شده مجهز خواهد شد.

هنوز مشخص نیست دقیقا چه زمانی باید منتظر رونمایی از این محصول باشیم اما گفته می‌شود این اتفاق حدودا یک ماه دیگر و بعد از عرضه‌ی رسمی Mi 11 رخ خواهد داد.

منبع: PhoneArena

The post شیائومی به‌زودی از گوشی Mi 11 لایت رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala