سامسونگ قرار است امسال از گوشی‌های تاشو گلکسی Z Flip 2 و Z Fold 3 به عنوان سومین سری از پرچم‌داران تاشوی خود رونمایی کند. در رابطه با این محصولات تاکنون اطلاعات زیادی منتشر شده اما به‌تازگی یکی از افراد مطلع از فرایند ساخت این گوشی‌ها اطلاعاتی را به وب‌سایت SamMobile فرستاده که به لطف آن توانستیم از مشخصات کلیدی این محصولات مطلع شویم.

سامسونگ اولین و در حال حاضر موفق‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی‌های تاشو است که فعالیت خود را در سال ۲۰۱۹ و با گوشی گلکسی فولد آغاز کرد. البته تجربه‌ی اول شرکت آنقدرها موفقیت آمیز نبود اما سامسونگ به کار خود ادامه داد و مدل بهبود یافته‌ی آن را کمی بعد راهی بازار کرد. سپس در سال ۲۰۲۰ شاهد رونمایی از گلکسی Z Fold 2 و Z Flip و البته گلکسی Z Flip 5G بودیم تا بدین ترتیب سبد محصولات تاشوی شرکت حسابی پربار باشد.

با استقبال خوب کاربران از گوشی‌های تاشوی سامسونگ، شرکت کره‌ای تصمیم گرفت مدل‌های بیشتری از آن‌ها را راهی بازار کند که فعلا به نظر می‌رسد گلکسی Z Flip 2 و Z Fold 3 اولین مدل‌هایی به حساب می‌آیند که باید در سال ۲۰۲۱ انتظار ورود آن‌ها را داشته باشیم. در همین راستا به‌تازگی اطلاعاتی از آن‌ها منتشر شده که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

گلکسی Z Flip 3 با پردازنده‌ی میان‌رده و قیمت کمتر راهی بازار می‌شود

طبق گزارش جدیدی که منتشر شده، دیدیم که شماره مدل Z Fold و Z Flip به ترتیب SM-F926 و SM-F926 است. هر دو گوشی قرار است با رابط کاربری One UI 3.5 در دسترس قرار بگیرند و همچنین سامسونگ آن‌ها را در نیمه‌ی دوم سال جاری راهی بازار می‌کند. معمولا شرکت کره‌ای از نسخه‌ی جدید رابط کاربری خود در ماه آگوست و همزمان با گوشی‌های سری نوت رونمایی می‌کرد اما از آن جایی که احتمالا قرار نیست امسال شاهد رونمایی از این سری محبوب باشیم، به همین خاطر رابط جدید باید با سری گوشی‌های تاشو معرفی شود.

علاوه بر این‌ها، به نظر می‌رسد گوشی گلکسی Z Fold 3 با حافظه‌ی داخلی ۲۵۶ گیگابایتی و گلکسی Z Flip 2 هم با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایتی راهی بازار شوند. البته اینکه مدل‌های دیگری هم برای آن‌ها در نظر گرفته شده یا خیر مشخص نیست و فعلا این تنها اطلاعاتی است که از این دو گوشی تاشو در اختیار داریم. انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده خبرهای بیشتری در رابطه با این محصولات منتشر شود.

تصاویر جدید و زیبایی از گوشی تاشو سامسونگ گلکسی Z Fold 3 منتشر شد

منبع: GSMArena

The post اطلاعات جدیدی درباره‌ی گوشی‌های گلکسی Z Flip 2 و Z Fold 3 منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala