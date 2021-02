کوالکام از اولین مودم ۵G جهان با سرعت انتقال اطلاعات ۱۰ گیگابیت رونمایی کرد

در روز گذشته شرکت کوالکام از اسنپدراگون X65 رونمایی کرد که در واقع اولین مودم و سیستم آنتن ۵G با سرعت انتقال اطلاعات ۱۰ گیگابیت در جهان است. همان‌گونه که گفته شد این مودم جدید می‌تواند به صورت تئوری در زمان فرستادن و دریافت اطلاعات این کار را با حداکثر سرعت ۱۰ گیگابیت در ثانیه انجام دهد. گویا اپل قصد دارد از مودم ۵G جدید اسنپدراگون X65 در آیفون‌هایی که در سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شوند، استفاده کند.

با وجود اینکه سرعت دانلود اطلاعات در دنیای واقعی به احتمال زیاد بسیار کمتر از حداکثر سرعت ۱۰ گیگابیت در ثانیه خواهد بود، اما دستگاه‌هایی که در آن‌ها از مودم و سیستم آنتن اسنپدارگون X65 استفاده شده باشد به‌طور کلی می‌توانند در زمان استفاده از فناوری ارتباطی ۵G، این اینترنت را با سرعت بالاتری ارائه دهند.

علاوه‌بر این، این مودم دارای مزایای دیگری هم هست که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به مصرف بهینه‌ی انرژی، پوشش گسترده‌تر برای هر دو باند mmWave و sub-6 GHz و در نهایت پشتیبانی از تمامی فرکانس‌های تجاری باند mmWave شامل فرکانس جدید n259 (41 گیگاهرتز) اشاره کرد.

همانند نسل گذشته‌ی این مودم یعنی اسنپدراگون X60، مودم جدید اسنپدراگون X65 هم می‌تواند در زمان فرستادن و دریافت اطلاعات از هر دو باند mmWave و sub-6 GHz به صورت هم‌زمان استفاده کند که باعث می‌شود در زمان استفاده از فناوری ارتباطی ۵G این کار را در بهترین حالت از لحاظ سرعت دریافت و ارسال اطلاعات و کمترین تأخیر در زمان این کار به کاربران ارائه دهد.

همچنین باید بگوییم که این مودم جدید کوالکام می‌تواند به آنتن‌های جدید و نسل چهارمی mmWave کوالکام متصل شود که باعث می‌شود پوشش‌‌دهی mmWave گسترده‌تر شود و این مودم مصرف انرژی بهینه‌تری را داشته باشد.

برای اطلاع باید بگوییم که mmWave مجموعه‌ای از فرکانسی‌هایی است که با استفاده از آن‌ها می‌توان به سرعت‌های بسیار بالا در فاصله‌های کوتاه دست پیدا کرد. در نتیجه این تکنولوژی برای استفاده در مناطق فشرده‌ی شهری بسیار مناسب است.

برای مقایسه باید بگوییم که با وجود اینکه sub-6 GHz در مقایسه با mmWave سرعت کمتری را ارائه می‌دهد، اما سیگنال‌های این فناوری می‌توانند که مسافت‌های طولانی‌تری را طی کنند. در نتیجه می‌توان از فناوری sub-6 GHz برای پوشش دهی مناطق قرار گرفته در حومه‌ی شهرها و مناطق روستایی استفاده کرد.

با وجود اینکه اپل استفاده از فناوری mmWave را بر روی آیفون‌های ۱۲ جدید تنها به کشور آمریکا محدود کرده است، اما شایعه‌های منتشر شده ادعا می‌کنند که ممکن است در آیفون‌های ۱۳ پشتیبانی از mmWave به آیفون‌های عرضه شده در کشور‌های دیگر هم اضافه خواهد شد.

در سال ۲۰۱۹ اپل و کوالکام به یک جنگ حقوقی با یکدیگر پایان دادند و به یک توافق چند ساله برای تأمین چپیست‌ها رسیدند. با توجه به این موضوع، می‌توانیم بگوییم که این توافق راه را برای استفاده‌ی اپل از مودم‌های ۵G کوالکام باز می‌کند. همان‌گونه که در خبر‌ها هم آمده است اپل هم اکنون از مودم اسنپدراگون X55 در آیفون‌های ۱۲ استفاده کرده است.

علاوه‌بر این، منتشر شدن یک سند دادگاهی از توافق انجام شده میان اپل و کوالکام نشان می‌دهد که اپل به احتمال زیاد از مودم ۵G اسنپدراگون X60 در آیفون‌های ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد و بعد از آن شاهد استفاده از مودم‌ ۵G اسنپدراگون X65 در آیفون‌های عرضه شده در سال ۲۰۲۲ خواهیم بود.

در نهایت باید بگوییم که مودم ۵G اسنپدراگون X65 به احتمال زیاد آخرین مودم کوالکامی خواهد بود که در آیفون‌ها از آن استفاده خواهد شد، زیرا اطلاعاتی توسط تحلیلگر Barclays و دیگر منابع اطلاعاتی منتشر شده است که پیش‌بینی می‌کند اپل قصد دارد در آیفون‌های معرفی شده در سال ۲۰۲۳ از مودم‌ ۵G ساخت خودش استفاده کند.

