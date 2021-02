مدتی قبل یکی از افشاگران اعلام کرد که گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو همراه با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی عرضه می‌شوند. حالا یکی دیگر از افشاگران این مشخصه را تایید کرده و همچنین گفته که هر دو گوشی همراه با شارژر به دست مشتریان می‌رسند. این افشاگر به سرعت شارژ این شارژرها اشاره نکرده است.

طبق برخی گزارش‌ها، گفته می‌شود وان‌پلاس ۹ پرو از سرعت شارژ ۶۵ واتی پشتیبانی می‌کند. همچنین احتمالا مدل استاندارد هم مبتنی بر همین سرعت شارژ خواهد بود ولی در مورد مدل لایت اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و وان‌پلاس ۹ پرو از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برند و نمایشگر آن‌ها مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است. البته اندازه‌ی نمایشگر مدل استاندارد به ۶.۵۵ اینچ می‌رسد و از رزولوشن FHD+ پشتیبانی می‌کند ولی مدل پرو از نمایشگر ۶.۷۸ اینچی خمیده با رزولوشن QHD+ بهره می‌برد.

به نظر می‌رسد هر دو گوشی از شارژ بی‌سیم هم پشتیبانی می‌کنند که در این میان مدل پرو از سرعت شارژ بی‌سیم ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کند و در مورد سرعت شارژ بی‌سیم مدل استاندارد هنوز گزارش موثقی منتشر نشده است. چند روز قبل اولین تصاویر واقعی از بدنه‌ی وان‌پلاس ۹ پرو منتشر شد که طبق آن‌ها ظاهرا دوربین‌های این گوشی با همکاری هاسلبلاد توسعه یافته‌اند.

گوشی‌های سری وان‌پلاس‌ ‌۹ در ماه آینده‌ی میلادی معرفی خواهند شد و به همین خاطر طی روزهای آینده جزئیات بیشتری از آن‌ها فاش می‌شود.

