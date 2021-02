بعد از انتشار خبرها و شایعات متعدد، لو ویبینگ، نائب رئیس شرکت ردمی روز گذشته اعلام کرد پرچم‌داران سری ردمی K40 رسما در تاریخ ۷ اسفند ماه امسال (۲۵ فوریه ۲۰۲۱) رونمایی می‌شوند.

گوشی‌های سری ردمی K یکی از بهترین پرچم‌دارها یا در واقع بهتر است بگوییم بهترین شبه پرچم‌دارهایی هستند که با قیمت مناسب و عملکرد سخت‌افزاری فوق‌العاده خوب، طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارند. ردمی هر سال توانسته با عرضه‌ی مدل‌های گوناگون از این سری توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند و استقبال خوب آن‌ها نیز باعث شده شرکت به تولید این سری محبوب ادامه دهد.

جدیدترین گوشی‌های این سری اما ردمی K40 نام دارند که به گفته‌ی نائب رئیس شرکت، لو ویبینگ، قرار است در تاریخ ۲۵ فوریه (۷ اسفند ماه) رونمایی شوند. ویبینگ این موضوع را از طریق صفحه‌ی رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر کرد و جمله‌ای هم در راستای تعریف و تمجید از پرچم‌دار جدید شرکت ذکر کرد مبنی براینکه ردمی K40 با طراحی جدید، ماژول دوربین متفاوت و ارائه‌ی تجربه‌ای منحصر به فرد در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

متاسفانه تنها اطلاعاتی که در رابطه با طراحی این گوشی داریم همین صحبت‌های لو ویبینگ است چون تا به این لحظه شایعات زیادی درباره‌ی این گوشی منتشر نشده که بخواهیم با استناد به آن، از طراحی واقعی محصول آگاه شویم. با این حال، با توجه به سیاست‌های قبلی شرکت می‌توان به این نتیجه رسید که تمام گوشی‌های این سری به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ و گران‌قیمت‌ترین و بهترین نمایشگر تخت مجهز خواهند شد.

اطلاعات زیادی در رابطه با ظرفیت باتری این گوشی‌ها داده نشده اما گفته می‌شود قطعا شاهد باتری‌هایی بزرگ‌تر از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت خواهیم بود که البته جای تعجبی هم ندارد. نکته‌ی هیجان‌انگیز در رابطه با سری ردمی K40 اما قیمت آن‌هاست که به گفته‌ی لو ویبینگ، برای مدل پایه چیزی در حدود ۳۰۰۰ یوآن است؛ یعنی در واقع ۴۶۵ دلار!

اینطور که به نظر می‌رسد، پرچم‌دارهای جدید ردمی در سه مدل استاندارد، K40S و پرو راهی بازار می‌شوند و هر سه‌ی آن‌ها از اینترنت ۵G هم پشتیبانی خواهند کرد. اینکه کیفیت دوربین بکار رفته در این گوشی‌ها تا چه اندازه متفاوت است مشخص نشده اما گفته می‌شود مدل پرو به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد.

در حالی که تنها ۲ هفته تا زمان رونمایی رسمی از جذاب‌ترین پرچم‌داران سال ۲۰۲۱ زمان باقی مانده، انتظار داریم طی روزهای آینده باز هم خبرهای بیشتری در رابطه با آن‌ها منتشر شود که شامل تصاویری از آن‌ها نیز باشد.

