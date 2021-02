گوشی گیمینگ ایسوس راگ‌فون ۵ که اخیرا خبرهای زیادی نیز پیرامون آن منتشر شده، با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ در گیک‌بنچ دیده شد.

ایسوس امسال هم مانند سال‌های قبل قصد دارد از نسل جدید گوشی‌های گیمینگ سری راگ‌فون رونمایی کند؛ اما اینبار با یک نام‌گذاری متفاوت. در حال حاضر آخرین پرچم‌دار شرکت در این بخش، راگ‌فون ۳ نام دارد اما نام مدل بعدی، راگ‌فون ۵ خواهد بود. شرکت‌ها معمولا این کار را برای نشان دادن پیشرفت بزرگی که یک محصول به نسبت قبل داشته انجام می‌دهند که به نظر می‌رسد راگ‌فون ۵ هم از این قاعده مستثنی نباشد.

گوشی جدیدی که به‌تازگی با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و شماره مدل I005DA در گیک‌بنچ دیده شده، مدل قدرتمندتر راگ‌فون ۵ با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم است که دسامبر سال گذشته در گیک‌بنچ دیده شد. اینکه ایسوس قصد دارد یک مدل را با میزان حافظه‌ی رم ۱۲ گیگابایتی راهی بازار کند یا خیر مشخص نیست چرا که فعلا خبرهای اخیر در رابطه با دو مدل فعلی بوده.

اما راگ‌فون ۵ با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم توانست در گیک‌بنچ ۵، امتیاز بسیار خوب ۳۷۲۹ و ۱۱۳۱ را به ترتیب در بخش‌های چند و تک هسته‌ای کسب کند. این میزان امتیاز کمی بیشتر از امتیازی بود که مدل ۸ گیگابایتی در بنچمارک مشابه کسب کرد (۳۵۸۴ و ۱۰۸۱ در بخش چند و تک هسته‌ای) که خب انتظاری جز این نمی‌رفت.

اما وجه اشتراک زیادی هم بین دو مدل وجود دارد چرا که آن‌ها در واقع یک گوشی با میزان رم متفاوت هستند و نه دو مدل کاملا مجزا از هم. هر دو گوشی از اندروید ۱۱ و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برند و احتمالا از لحاظ اندازه‌ی نمایشگر و ظرفیت باتری هم مشابه خواهند بود.

البته نسخه‌ی اندروید و مدل پردازنده اطلاعاتی است که از لیست گیک‌بنچ توانستیم از آن مطلع شویم اما گیک‌بنچ جز این موارد اطلاعات بیشتری از یک محصول ارائه نمی‌دهد. با این حال حضور راگ‌فون ۵ در وب‌سایت TENNA باعث شد اطلاعاتی نظیر باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگر ۶.۷۸ اینچی امولد و همچنین پشتیبانی از اینترنت ۵G هم به دانسته‌های ما در رابطه با این گوشی اضافه شود.

علاوه بر این‌ها، دریافت گواهی ۳C هم نشان داد راگ‌فون ۵ قرار است با یک شارژر بسیار سریع ۶۵ واتی راهی بازار شود که احتمالا درون جعبه هم وجود دارد؛ برخلاف پرچم‌دارانی چون سری گلکسی S21 و آیفون ۱۲ که امسال بدون وجود شارژر درون جعبه راهی بازار شدند.

خوشبختانه طی روزها و هفته‌های اخیر که خبرهای زیادی در رابطه با گوشی گیمینگ مورد انتظار ایسوس منتشر می‌شده، شاهد یک ویدیوی واقعی از این محصول هم بودیم که پنل پشتی و جلویی آن را به تصویر می‌کشید. با توجه به این ویدیو باید گفت گوشی از لحاظ طراحی کلی، تفاوت چشمگیری به نسبت قبل ندارد جز اینکه یک نمایشگر LED بسیار کوچک به پنل پشتی اضافه شده که احتمالا برای آگاه کردن کاربر از برخی اعلانات دریافتی است. شما عزیزان می‌توانید ویدیوی مربوطه را در زیر مشاهده کنید.

دانلود mp4

هنوز در رابطه با تاریخ دقیق رونمایی و عرضه‌ی ایسوس راگ‌فون ۵ خبر رسمی منتشر نشده اما یک پوستر تبلیغاتی از آن که ماه قبل منتشر شد نشان می‌داد اواخر ماه مارس یا اواسط ماه آوریل امسال (فروردین ماه) باید شاهد رونمایی از این محصول باشیم.

منبع:‌ GSMArena

منبع متن: digikala