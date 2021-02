طبق گزارش سایت Nikkei Asia، اپل مشغول همکاری با TSMC برای تولید نمایشگرهای میکرو اولد فوق نازک با بازده انرژی بالا برای هدست‌های واقعیت افزوده است. این پروژه فعلا در فاز آزمایشی قرار دارد و هدف اپل ساخت نمایشگرهایی با اندازه‌ی کمتر از ۱ اینچ است. گفته می‌شود در همین آزمایشگاه اپل که در تایوان قرار دارد، نمایشگرهای میکرو LED هم توسعه پیدا می‌کنند.

طبق این گزارش، نمایشگرهای میکرو اولد می‌توانند بسیار نازک و فشرده باشند زیرا آن‌ها برخلاف نمایشگرهای اولد و LCD مرسوم مستقیما بر روی ویفرهای تراشه قرار می‌گیرند. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی در مورد هدست‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی اپل منتشر شده است. گفته می‌شود اولین هدست ساخت این شرکت سال آینده‌ی میلادی معرفی خواهد شد و عینک واقعیت افزوده‌ی اپل هم احتمالا سال ۲۰۲۳ به دست کاربران می‌رسد.

همانطور که گفتیم، متخصصان اپل در این آزمایشگاه پیشرفته به غیر از توسعه‌ی نمایشگرهای میکرو اولد، بر روی نمایشگرهای میکرو LED هم کار می‌کنند. پنل‌های میکرو LED دیگر نیازی به نور پس‌زمینه ندارند و قرار است در گجت‌هایی مانند اپل واچ، آیپد و مک‌بوک‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. سامسونگ در حال حاضر تلویزیون مبتنی بر این فناوری را به فروش می‌رساند ولی نمایشگرهای میکرو LED همچنان بسیار گران‌قیمت هستند.

باید خاطرنشان کنیم نمایشگرهای میکرو اولد و میکرو LED با نمایشگرهای مینی LED فرق دارند. نمایشگرهای مینی LED از نور پس‌زمینه‌ی حاوی تعداد بسیار بیشتری LED استفاده می‌کنند و بر روی آن نمایشگر LCD تعبیه می‌شود. در حال حاضر شرکت‌هایی مانند TCL تلویزیون‌های مبتنی بر این فناوری را عرضه کرده‌اند و اپل هم به‌زودی آیپدها و مک‌بوک‌های دارای این نوع نمایشگرها را عرضه خواهد کرد.

طبق این گزارش سایت Nikkei Asia، این تلاش‌های اپل در راستای کاهش وابستگی به دیگر شرکت‌ها است. به عنوان مثال گفته می‌شود نمایشگر اولد آیفون ۱۲ که ساخت سامسونگ است بعد از مودم ۵G کوالکام گران‌ترین قطعه‌ی به کار رفته در این گوشی محسوب می‌شود. اگرچه اپل احتمالا از این تکنولوژی‌ها در محصولات خود استفاده خواهد کرد، اما در این گزارش آمده که شاید این شرکت فقط می‌خواهد پتنت‌های موردنظر را ثبت کند تا کنترل بیشتری بر تکنولوژی‌های نوآورانه داشته باشد.

در زمینه‌ی توسعه‌ی این نمایشگرها اپل تنها نیست. سونی هم نمایشگرهای میکرو اولد برای هدست‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی تولید کرده و چند شرکت چینی هم مشغول توسعه‌ی این نمایشگرها هستند. در عین حال شرکت‌های سامسونگ، BOE و San’an Optoelectronics نیز در حال کار برای تجاری‌سازی نمایشگرهای میکرو LED هستند.

منبع: The Verge

