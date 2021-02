به نظر می‌رسد وان‌پلاس قصد دارد مکان مربوط به دوربین سلفی گوشی‌های خود را تغییر دهد. پتنت جدید شرکت وان‌پلاس از تعبیه‌ی دوربین سلفی در حاشیه‌ی فوقانی نمایشگر خبر می‌دهد که بر روی آن یک پوشش شفاف تعبیه می‌شود. این پتنت شامل سند ۲۳ صفحه‌ای است که ایده‌ی موردنظر را تا حد زیادی تشریح کرده است.

طبق این سند، چنین کاری نه‌تنها نسبت نمایشگر به بدنه را افزایش می‌دهد بلکه عملی کردن آن هم چندان هزینه‌بر نخواهد بود. اگرچه در حال حاضر برخی شرکت‌ها مشغول آماده‌سازی فناوری دوربین زیر نمایشگر هستند، اما این قابلیت هنوز به طور کامل آماده نشده است. به عنوان مثال ZTE Axon 20 که اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر محسوب می‌شود، به خوبی مشکلات این فناوری را نشان می‌دهد.

در عین حال، راهکار وان‌پلاس یک روش موثر برای یک‌دست کردن نمایشگر بدون فدا کردن کیفیت دوربین سلفی محسوب می‌شود. با این حال از آنجایی که این ایده فعلا در حد پتنت محسوب می‌شود، معلوم نیست که شرکت وان‌پلاس چه زمانی آن را عملی خواهد کرد. در ضمن با توجه به اطلاعات فاش شده از گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹، این گوشی‌ها از چنین قابلیتی بهره نمی‌برند.

سری وان‌پلاس ۹ به زودی معرفی می‌شوند و به همین خاطر طی روزهای گذشته اطلاعات بیشتری از آن‌ها فاش شده است. باید ببینیم آیا این گوشی‌ها هم مورد توجه گسترده‌ی کاربران قرار می‌گیرند یا نه.

منبع: Android Authority

The post پتنت جدید وان‌پلاس از تغییر مکان دوربین سلفی خبر می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala