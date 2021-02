مشخصات و قیمت گلکسی A52 لو رفت

سامسونگ بیش از یک سال قبل از گوشی‌های گلکسی A51 و A71 رونمایی کرد اما جانشین آن‌ها هنوز معرفی نشده‌اند. ماه گذشته بخشی از مشخصات گلکسی A52 فاش شد ولی حالا می‌توانیم به جزئیات بیشتری از این گوشی و همچنین قیمت و تاریخ حدودی معرفی آن بپردازیم.

طبق اعلام یکی از افشاگران، گلکسی A52 4G از نمایشگر ۶.۵ اینچی سوپر امولد با رفرش ریت ۶۰ هرتز بهره می‌برد. این گوشی مبتنی بر اندروید ۱۱ است و اسنپدراگون ۷۲۰G به عنوان تراشه‌ی آن انجام وظیفه می‌کند. همچنین باید به ۸ گیگابایت حافظه رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم اشاره کنیم که از شارژ سریع ۲۵ وات پشتیبانی می‌کند. در حفره‌ی نمایشگر دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده و در پنل پشتی هم دوربین‌های ۶۴+۱۲+۵+۵ مگاپیکسلی قرار دارند.

گفته می‌شود این گوشی با قیمت حدودا ۴۰۰ دلاری به دست کاربران می‌رسد و انتهای ماه مارس معرفی خواهد شد. مشتریان برای خرید این گوشی از بین رنگ‌های مشکی، آبی، سفید و بنفش کمرنگ می‌توانند دست به انتخاب بزنند. همانطور که احتمالا می‌دانید، مدل ۵G این گوشی هم عرضه خواهد شد که به غیر از وجود تراشه‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G، تفاوتی با مدل ۴G ندارد.

احتمالا سامسونگ در کنار این گوشی از گلکسی A72 هم رونمایی می‌کند که این گوشی هم در دو مدل ۴G و ۵G عرضه خواهد شد. به نظر می‌رسد گلکسی A72 به غیر از نمایشگر ۶.۷ اینچی، از نظر دیگر مشخصات سخت‌افزاری مشابه A52 خواهد بود.

