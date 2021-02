همان‌گونه که در خبر‌های مختلف خوانده‌اید انتظار می‌رود که اپل در اواخر امسال از مدل‌های جدید مک‌بوک پرو رونمایی کند. گزارش‌های مطرح شده همچنین نشان می‌دهند که مک‌بوک‌ پرو‌های جدید دارای بهبود‌های بزرگی خواهند بود که اپل بعد از سال‌ها به مک‌بوک‌ پرو‌ اضافه خواهد کرد.

این گزارش‌های منتشر شده همچنین نشان می‌دهند برخی از بهبود‌های صورت گرفته باعث سورپرایز شدن کاربران خواهد شد. با توجه به این موضوع، در این مقاله می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا زمان کنونی بهترین زمان برای خرید مک‌بوک‌ پرو نیست.

با توجه به اینکه گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در مک‌بوک پرو‌های بعدی تغییراتی را در پردازنده، نمایشگر، تاچ‌بار، پورت‌ها و طراحی ظاهری ایجاد خواهد کرد، کاربرانی که قصد تهیه‌ی مک‌بوک پرو را دارند بهتر است تا زمان رونمایی از مک‌بوک پرو‌های جدید در آخر سال صبر کنند.

بیشتر این اطلاعات و شایعه‌ها درباره‌ی نسل بعدی مک‌بوک پرو از طرف منابع اطلاعاتی قابل اعتماد و باسابقه‌ای مانند تحلیلگر با سابقه‌ی محصولات اپل مینگ چی کو و Mark Gurman در نشریه‌ی بلومبرگ منتشر شده‌اند. همان‌گونه که گفته شد این اشخاص شهرت خود را به‌دلیل ارائه‌ی پیش‌بینی‌های دقیق درباره‌ی برنامه‌‌های آینده اپل بدست آورده‌اند.

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط این اشخاص می‌توانیم بگوییم که مک‌بوک پرو‌های ۲۰۲۱ دارای ویژگی‌ها و مشخصات فنی زیر است:

رونمایی از مدل ۱۴ اینچی مک‌بوک پرو که این مدل جایگزین مدل فعلی ۱۳٫۳ اینچی مک‌بوک پرو خواهد شد و اپل برای افزایش اندازه‌ی نمایشگر این مدل، حاشیه‌های اطراف نمایشگر را کاهش داده است.

استفاده از طراحی ظاهری جدید با لبه‌های تخت مشابه زبان طراحی استفاده شده در آیفون ۱۲.

جایگزینی پردازنده‌ی اینتل با نسل بعدی تراشه‌ی قدرتمند اپل سیلیکون که دارای ۱۶ هسته‌ی قدرتمند برای انجام کارهای پردازشی سنگین و ۴ هسته با مصرف بهینه‌ی انرژی است.

استفاده از واحد گرافیکی اختصاصی اپل مجهز به ۱۶ یا ۳۲ هسته‌ی پردازشی.

استفاده از سیستم انتقال حرارت با طراحی جدید و کارایی بیشتر در نسخه‌ی ۱۴ اینچ مک‌بوک پرو. گفته شده که این سیستم انتقال حرارت مشابه سیستم انتقال حرارتی است که هم اکنون در مدل ۱۶ اینچ مک‌بوک پرو از آن استفاده می‌شود. این سیستم انتقال حرارت جدید دارای لوله‌های انتقال حرارت بزرگتر، پد‌های حرارتی بیشتر و %۳۵ پره‌های حرارتی بزرگتر است.

استفاده از نمایشگر با میزان روشنایی و کنتراست بیشتر و همچنین احتمال مجهز بودن مک‌بوک پرو جدید به نمایشگری با تکنولوژی mini-LED.

دارا بودن پورت‌های بیشتر برای اتصال لوازم جانبی مختلف و کاهش استفاده از دانگل، شامل کارت‌خوان SD.

استفاده از پورت شارژ MagSafe همراه با سرعت شارژ بالاتر.

جایگزینی تاچ‌بار با دکمه‌های فیزیکی فانکشن.

تغییرات ظاهری

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که نسخه‌ی بعدی مک‌بوک پرو که در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد دارای ۲ اندازه‌ی ۱۴ اینچ و ۱۶ اینچ خواهد بود. به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد مدل ۱۴ اینچ مک‌بوک پرو را جایگزین مدل فعلی که دارای نمایشگری ۱۳٫۳ اینچی است، کند.

با توجه به این موضوع، این احتمال وجود دارد که مدل ۱۴ اینچ مک‌بوک پرو اندازه‌ای مشابه مدل ۱۳٫۳ اینچ داشته باشد و اپل تنها با کاهش حاشیه‌های اطراف نمایشگر موفق شده که اندازه‌ی نمایشگر این مدل را افزایش داده باشد.

گویا هر دو مدل ۱۴ اینچ و ۱۶ اینچ مک‌بوک پرو تغییراتی دیگری را هم در طراحی ظاهری خود خواهند دید و لبه‌های استفاده شده در این لپ‌تاپ‌ها همانند زبان طراحی آیفون ۱۲ حالتی تخت مانند پیدا خواهد کرد. با این وجود، همان‌گونه که Gurman می‌گوید انتظار می‌رود که شکل ظاهری این مک‌بوک پرو‌ها بسیار شبیه به مدل‌های کنونی باشد.

مینگ چی کو عقیده دارد که اپل در مک‌بوک پرو‌های بعدی انحنای کمی که در قسمت بالایی و پایینی این دستگاه قرار دارد را حذف خواهد کرد که باعث می‌شود این دستگاه‌ها نازک‌تر شده و ظاهری صاف‌تر پیدا کنند.

تغییرات داخلی

همان‌گونه که می‌دانید اپل در ماه نوامبر (آبان) از مدل پایه مک‌بوک پرو ۱۳ اینچ با تراشه‌ی جدید M1 رونمایی کرد. با توجه به برنامه‌ی دو ساله‌ی اپل مبنی بر جایگزینی پردازنده‌های اینتل با تراشه‌‌های ARM ساخت خودش می‌توانیم با قطعیت بگوییم که اپل در تمامی مدل‌های ۲۰۲۱ مک‌بوک پرو از تراشه‌های اپل سیلیکون استفاده خواهد کرد.

اپل اعلام کرده است که قصد دارد پردازنده‌های ساخت اینتل را با تراشه‌های ساخت خودش جایگزین کند تا مک‌های ساخته شده توسط این شرکت علاوه‌بر پیشرفت در قدرت پردازشی، دارای مصرف انرژی بهینه‌تری هم باشند.

انتظار می‌رود که اپل در مدل‌های رده‌بالای مک‌بوک پرو از تراشه‌های جدید اپل سیلیکون استفاده کند که گویا این تراشه‌ها در مقایسه با تراشه‌ی M1 بسیار قدرتمند‌تر هستند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل می‌خواهد نسخه‌ای از این مک‌بوک پرو‌های رده‌بالا را مجهز به تراشه‌ی با ۱۶ هسته‌ی پردازشی قدرتمند و ۴ هسته با مصرف بهینه‌ی انرژی ارائه دهد.

همچنین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در حال کار کردن بر روی واحد گرافیکی مخصوص به خود است که این واحد گرافیکی دارای ۱۶ یا ۳۲ هسته‌ی پردازشی است و گویا قرار است در این مک‌بوک‌ پرو‌های رده‌بالا شاهد استفاده از آن باشیم.

به نظر می‌رسد که اپل در مدل ۱۴ اینچی مک‌بوک پرو از سیستم انتقال حرارت پیشرفته‌ی مدل کنونی مک‌بوک پروی ۱۶ اینچ استفاده خواهد کرد. با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که مدل ۱۴ اینچ مک‌بوک پرو دارای لوله‌های انتقال حرارت بزرگتر، پد‌های حرارتی بیشتر و پره‌های انتقال حرارتی است که %۳۵ بزرگتر هستند.

اینتل با انتشار نتایج چند بنچمارک به تراشه‌ی اپل M1 واکنش نشان داد

بدون شک استفاده از این سیستم انتقال حرارت در مک‌بوک پرو ۱۴ اینچ باعث می‌شود که پتانسیل ارائه‌ی قدرت پردازشی بالا توسط این دستگاه بیشتر شود و همچنین در زمان کار کردن با این دستگاه، این مک‌بوک در دما‌های پایینی کار کند و زیاد گرم نشود.

بهبود نمایشگر

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در مک‌بوک پرو از نمایشگری با میزان روشنایی و کنتراست بیشتر استفاده خواهد. علاوه‌بر این، گزارش‌هایی وجود دارند که ادعا می‌کنند مک‌بوک پرو‌های بعدی اولین مک‌هایی خواهند بود که اپل از نمایشگری با تکنولوژی mini-LED در آن‌ها استفاده خواهد کرد.

بدون شک انجام این کار و استفاده از نمایشگری با این تکنولوژی در مک‌ها‌ی جدید، بهبود قابل توجهی است. علاوه‌بر افزایش میزان روشنایی و کنتراست، نمایشگرهای mini-LED دارای گستره‌ی رنگ بهبود یافته‌ای هستند، گستره‌ی دینامیکی بالاتری را دارند و می‌تواند رنگ مشکی را به صورت دقیق‌تری نمایش دهند.

دو مدل مک بوک پرو با نمایشگر Mini-LED در سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهند شد

بازگشت ویژگی‌های قدیمی

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که ممکن است اپل از برخی از تصمیم‌های گرفته شده در زمان طراحی و توسعه‌ی مک‌بوک پرو معرفی شده در سال ۲۰۱۶ عقب نیشنی کند. شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که برای نمونه اپل قصد دارد در مدل‌های ۲۰۲۱ مک‌بوک پرو از پورت‌های بیشتری استفاده کند تا نیاز کاربران به دانگل‌های مختلف را کاهش دهد.

برای اطلاع باید بگوییم که اپل در مک‌بوک پرو‌های که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ عرضه کرد از پورت‌های مختلفی مانند پورت شارژ MagSafe، تاندربولت، USB-A، پورت HDMI، کارت‌خوان SD و جک هدفون ۳٫۵ میلی‌متری استفاده کرد.

بعد از رونمایی از نسل کنونی مک‌بوک پرو در سال ۲۰۱۶ اپل به‌ یک‌باره تمامی این پورت‌های را حذف کرد و مک‌بوک پرو‌ها را تنها با ۴ پورت USB-C و جک هدفون ۳٫۵ میلی‌متری عرضه کرد.

با وجود اینکه هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است که اپل از چه پورت‌هایی در مدل‌های بعدی مک‌بوک پرو و در کنار پورت‌های کنونی USB-C این لپ‌تاپ‌ها، استفاده خواهد کرد، اما Gurman گفته است که کارت‌خوان SD یکی از پورت‌های است که دوباره شاهد بازگشت آن به مک‌بوک پرو‌ها خواهیم بود.

علاوه‌بر کارت‌خوان SD، انتظار می‌رود که اپل دوباره از پورت شارژ MagSafe در مک‌بوک پرو استفاده کند. همان‌گونه که می‌دانید اپل از سال ۲۰۰۶ از این پورت شارژ خاص در مک‌بوک پرو‌ها استفاده می‌کرد.

پورت شارژ MagSafe دارای خاصیت آهن‌ربایی بود که باعث می‌شد کاربران بتوانند به‌راحتی آن را به مک‌بوک‌ خود متصل یا از آن جدا کنند. اپل با رونمایی از مک‌بوک پرو‌های کنونی در سال ۲۰۱۶ به عمر این پورت شارژ خاص پایان داد و آن را با پورت USB-C جایگزین کرد.

چرا بازگشت MagSafe به مک‌بوک ایده‌ی خوبی نیست؟

هر دو تحلیلگر یعنی کو و Gurman انتظار دارند که اپل دوباره از پورت شارژ MagSafe در مک‌بوک پرو‌ها استفاده کند. همچنین اطلاعات منتشر شده انتظار دارند که سرعت شارژ کردن مک‌بوک پرو با پورت شارژ MagSafe بیشتر از پورت USB-C باشد.

در نهایت باید بگوییم که اطلاعات منتشر شده ادعا می‌کنند که اپل قصد دارد تاچ‌بار را از مک‌بوک پرو حذف کند و آن را با دکمه‌های فیزیکی فانکشن جایگزین کند. اپل در سال ۲۰۱۶ و در زمان رونمایی از نسل جدید مک‌بوک پرو از تاچ‌بار رونمایی کرد که در واقع نمایشگر لمسی OLED است که در قسمت بالایی کیبورد دستگاه قرار دارد و کاربران با استفاده از آن می‌توانند که کارهایی مختلفی را انجام دهند و تاچ‌بار با توجه به اپ مورد استفاده می‌تواند که دکمه‌های مختلفی را نمایش دهد.

با وجود اینکه تاچ‌بار و قابلیت‌های ارائه داده شده توسط آن جالب به نظر می‌رسیدند، ولی تاچ‌بار نتوانست که نظر کاربران را به خود جلب کند. Gurman تأیید کرده است که اپل در حال آزمایش نسخه‌ای از مک‌بوک پرو است که در آن از تاچ‌بار خبری نیست. البته کو مدعی شده است که اپل قصد دارد تاچ‌بار را به طور کامل از تمامی مدل‌های ۲۰۲۱ مک‌بوک پرو حذف و دکمه‌های فیزیکی را جایگزین آن کند.

بلومبرگ: نسل بعدی مک‌بوک پرو کارت‌خوان SD خواهد داشت

آیا تهیه‌ی مک‌بوک پرو یا مک‌بوک ایر جدید منطقی است؟

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل در ماه نوامبر (آبان) از مدل پایه مک‌بوک پرو با تراشه‌ی اپل M1 رونمایی کرد. با توجه به این موضوع ممکن است که افرادی قصد تهیه‌ی این مک‌بوک‌ پرو جدید را داشته باشند. در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که با وجود اینکه این مک‌بوک پرو به تازگی توسط اپل رونمایی شده است، ولی این مدل به دلیل داشتن دو پورت USB-C در واقع مدل‌ پایه‌ی مک‌بوک پرو است.

اپل هنوز مدل‌های رده‌بالای مک‌بوک پرو را که دارای ۴ پورت USB-C هستند را با پردازنده‌های اینتل عرضه می‌کند و گزارش‌های منتشر شده از جایگزین شدن این مدل‌ها با مدل‌های جدیدتر در سال جاری خبر می‌دهند.

همچنین مک‌بوک ایر جدید دارای تراشه‌ی اپل M1 از لحاظ قابلیت‌ها و قدرت پردازشی بسیار شبیه به مدل پایه‌ی مک‌بوک پرو است. اگر شما قصد دارید تا مک‌بوک پرو جدیدی را در زمان کنونی تهیه کنید توصیه می‌شود که نگاهی را به این مک‌بوک‌های جدید دارای تراشه‌ی M1 داشته باشید.

مک بوک ایر دوباره به معیاری برای سنجش دیگر لپ‌تاپ‌ها تبدیل شده است

زمان رونمایی و عرضه

منابع اطلاعاتی مختلف اعلام کرده‌اند که اپل قصد دارد از نسل بعدی مک‌بوک پرو در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. کو درباره‌‌ی این موضوع گفته است که زمانی رونمایی از نسل بعدی مک‌بوک پرو سه ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۱ خواهد بود. اگر این اطلاعات منتشر شده صحیح باشند باید بگوییم که ممکن است به‌زودی و در ماه جولای (تیر) شاهد رونمایی از این مک‌بوک پرو‌های جدید هستیم.

با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم بگوییم که کسانی که قصد تهیه‌ی مک‌بوک پرو‌های جدید را دارند باید حداقل بین پنج تا هفت ماه برای رونمایی از مدل‌های جدید صبر کنند. با توجه به شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی تغییرات صورت گرفته در مک‌بوک پرو که نشان دهنده‌ی رخ دادن به‌روزرسانی در تمامی قسمت‌های این لپ‌تاپ‌ است، می‌توان گفت که صبر کردن تا زمان رونمایی از مک‌بوک پرو‌های بعدی و تهیه‌ی این دستگاه‌های جدید ارزشش را دارد.

مک‌مینی M1 یک سوم مک‌مینی اینتل انرژی مصرف می‌کند

منبع: MacRumors

The post چرا خرید مک‌بوک پرو در زمان کنونی منطقی نیست؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala