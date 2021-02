ماه گذشته گزارشی منتشر شد که سامسونگ به دنبال تأسیس یک کارخانه‌ی تولید تراشه ۱۰ میلیارد دلاری در ایالت تگزاس آمریکا است. حالا طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد سامسونگ بودجه‌ی بسیار بیشتری برای این کارخانه اختصاص داده است. بر اساس اسناد به دست آمده، بودجه‌ی آماده‌سازی این کارخانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار خواهد بود.

بنا بر گزارش‌ها، این مجتمع تولیدی در تگزاس حدود ۱۸۰۰ شغل ایجاد می‌کند. اگر همه چیز مطابق برنامه پیش برود، سامسونگ در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۳ می‌تواند در این کارخانه فرایند تولید تراشه را آغاز کند. اگرچه هنوز معلوم نیست که این کارخانه برای تولید تراشه‌ها از کدام فناوری استفاده می‌کند، ولی احتمالا قادر به تولید تراشه‌های ۳ نانومتری خواهد بود.

در حال حاضر سامسونگ تراشه‌های ۷ و ۵ نانومتری را در کره جنوبی تولید می‌کند. خط تولید سامسونگ در تگزاس هم در حال حاضر قادر به تولید تراشه‌های ۱۴ و ۱۱ نانومتری است که فناوری‌های بسیار قدیمی محسوب می‌شوند. با این حال، با توجه به تعداد قابل توجهی از مشتریان سامسونگ مانند IBM، انویدیا، کوالکام و تسلا در کشور آمریکا مستقر هستند، سامسونگ قصد دارد کارخانه‌ی پیشرفته‌تری را برای تراشه‌های موردنیاز آن‌ها تأسیس کند. با توجه به اینکه روزبه‌روز گجت‌های الکترونیکی و اتومبیل‌ها پیشرفته‌تر و هوشمندتر می‌شوند، تقاضا برای تراشه‌های پیشرفته طی چند سال گذشته تا حد قابل توجهی افزایش یافته است.

این کارخانه‌ی جدید در کنار کارخانه‌ی فعلی سامسونگ در تگزاس احداث می‌شود که این یعنی این شرکت هیچ برنامه‌ای برای ارتقای کارخانه‌ی فعلی ندارد. سامسونگ پیش‌بینی کرده که این کارخانه طی ۲۰ سال نخست فعالیت می‌تواند ۸.۶۴ میلیارد دلار به نفع اقتصاد منطقه عمل کند و حدود ۷.۳۲ میلیارد دلار هم به عنوان حقوق کارکنان پرداخت خواهد شد. به گزارش رویترز، سامسونگ طی ۲۰ سال آینده از حدود ۸۰۵ میلیون دلار معافیت مالیاتی ایالت تگزاس بهره‌مند خواهد شد.

مقایسه‌ی قدرتمندترین تراشه‌های موبایل ۲۰۲۰

منبع: Sam Mobile

The post سامسونگ یک کارخانه‌ی تولید تراشه در تگزاس تأسیس می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala