طبق شایعات منتشر شده، ظاهرا هواوی قصد دارد وارد حوزه‌ی سخت‌افزار گیمینگ شود. این شرکت در ابتدا قرار است یک لپتاپ گیمینگ را راهی بازار کند. در همین زمینه می‌توانیم به لپ‌تاپ گیمینگ آنر اشاره کنیم که سال گذشته معرفی شد ولی آنر حالا از هواوی جدا شده است. گفته می‌شود لپ‌تاپ گیمینگ هواوی در سال جاری میلادی عرضه می‌شود.

اما مهم‌ترین بخش این شایعه مربوط به احتمال عرضه‌ی کنسول بازی از طرف هواوی است که به‌عنوان رقیب پلی‌استیشن و ایکس‌باکس انجام وظیفه خواهد کرد. هنوز در مورد پلتفرم این کنسول اطلاعاتی فاش نشده است. با توجه به مقایسه با کنسول‌هایی مانند پلی‌استیشن، به نظر می‌رسد برخلاف نینتندو سوییچ این محصول هواوی مبتنی بر معماری Arm نخواهد بود و در عوض از توان سخت‌افزاری بالایی بهره می‌برد.

اگرچه مانند پلی‌استیشن و ایکس‌باکس احتمال بهره‌گیری این کنسول از تراشه‌ی ساخت AMD وجود دارد، اما از طرف دیگر شاید هواوی قصد دارد برای این محصول از تراشه‌ی اختصاصی خود بهره ببرد. در همین زمینه می‌توانیم به یکی از کامپیوترهای هواوی اشاره کنیم که از تراشه‌ی ساخت این شرکت استفاده می‌کند. اما سوال اصلی مربوط به نرم‌افزار این کنسول است.

سال گذشته هواوی از GameCenter رونمایی کرد که یک پلتفرم گیمینگ برای اندروید است. در ماه ژانویه به دلیل بروز اختلافات با شرکت تنسنت، هواوی تمام بازی‌های توسعه یافته توسط تنست را از این پلتفرم حذف کرد. با این حال، در این پلتفرم همچنان بازی‌های اندرویدی زیادی وجود دارند.

مهم‌ترین ویژگی کنسول‌های بازی مربوط به محتوا است و شاید هواوی قصد دارد برای بازی‌های اندرویدی یک کنسول عرضه کند. یک احتمال دیگر هم آماده‌سازی سیستم‌عامل مبتنی بر لینوکس است ولی در این صورت هواوی باید تعداد زیادی بازی را از ابتدا آماده کند. باید خاطرنشان کنیم این اولین کنسول بازی هواوی نخواهد بود. این شرکت در سال ۲۰۱۴ از کنسول ترون رونمایی کرد که مبتنی بر اندروید ۴.۲ بود ولی کمتر کسی آن را به یاد دارد.

