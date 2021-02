مقاومت در برابر آب به یکی از قابلیت‌های کلیدی تمام موبایل‌های پریمیوم چند سال اخیر تبدیل شده و وقتی یک دستگاه به این قابلیت مجهز است، می‌دانید که با دستگاهی حقیقتا پریمیوم طرف هستید. این روزها تولیدکنندگان بیشتر و بیشتری به ساخت موبایل‌های ضد آب می‌پردازند و گرچه هیچ موبایلی به صورت تمام و کمال در برابر نفوذ آب مقاوم نیست، اما اکثر مدل‌های کنونی می‌توانند از افتادن درون استخر جان سالم به در ببرند. در این مقاله به مرور ۸ موبایل ضد آب برتر می‌پردازیم که همین حالا می‌توانید بخرید و نگران استفاده از آن‌ها در شرایط نامساعد جوی نباشید!

۸ موبایل ضد آب برتر کنونی

خانواده گلکسی اس ۲۱ سامسونگ

سامسونگ از سال ۲۰۱۴ و از زمانی که موبایل گلکسی اس ۵ روانه بازار شد مشغول عرضه پرچمداران ضد آب بوده – البته که تنها استثنا، خانواده گلکسی اس ۶ سال ۲۰۱۵ است. گلکسی اس ۲۱ هم از همین قاعده پیروی می‌کند و با پشتیبانی از استاندارد IP68، مقاومت فراوان در برابر آب و گرد و خاک از خود نشان می‌دهد. بنابراین در تئوری می‌توانید با موبایلتان به درون استخر شیرجه بزنید و نگران سوختن قطعات داخلی نباشید.

خانواده گلکسی اس ۲۱ ضمنا مشخصات سخت‌افزاری بسیار تحسین‌برانگیزی دارد و همراه با چیپست اسنپدراگون ۸۸۸ یا اگزینوس ۲۱۰۰، سقف ۱۶ گیگابایت حافظه رم در مدل اس ۲۱ اولترا، باتری بسیار حجیم و نمایشگرهای باکیفیتی که نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز دارند از راه می‌رسد. ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم، تمام موبایل‌های این خانواده بسیار سریع ظاهر می‌شوند و نمایشگرهایی شفاف و خوش‌منظر دارند.

سامسونگ از نظر قابلیت‌های دوربین نیز عملکردی بهتر از همیشه داشته و سنسورهایی با رزولوشن بالا، امکان فیلم‌برداری ۸K، و قابلیت‌هایی تحسین‌برانگیز مانند حالت Single Take و هایپرلپس در شرایط کم‌نور را در دسترس قرار داده است. فقط انتظار جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون را نداشته باشید که از خانواده گلکسی اس ۱۰ به بعد دیگر جایی در موبایل‌های پرچمدار کمپانی کره‌ای نداشته است.

خانواده گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ

آیا پولتان اضافه کرده و می‌خواهید موبایلی ضد آب با بهترین مشخصات سخت‌افزاری ممکن را بخرید؟ در آن صورت گلکسی نوت ۲۰ اولترا برای شما ساخته شده. سامسونگ این موبایل را با قیمت کمرشکن ۱۳۰۰ دلار عرضه می‌کند، اما طبیعتا در ازای این پول به برخی از بهترین قابلیت‌های ممکن در بازار کنونی دسترسی خواهید یافت.

با خرید این دستگاه یک چیپست رده پرچمدار، نمایشگر اولد ۱۲۰ هرتزی، ۱۲۸ الی ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی و دوربین اصلی غول‌آسا گیرتان می‌آید که از یک سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، لنز پریسکوپ ۱۲ مگاپیکسلی با زوم ۵ برابری و یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض تشکیل شده.

حالا که فکرش را می‌کنید یک نوت ۲۰ ارزان‌قیمت‌تر می‌خواهید؟ مدل استاندارد و ۹۹۹ دلاری این خانواده هم گزینه‌ای معرکه به حساب می‌آید. در این مدل البته خبری از نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز، رزولوشن QHD Plus، درگاه مایکرو اس‌دی، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، لنز پریسکوپ و طراحی شیشه‌ای نیست. اما هر دو موبایل از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و خاک، و شارژ وایرلس پشتیبانی می‌کنند و با دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی یکسان از راه می‌رسند. از سوی دیگر اگر استایلوس S-Pen برایتان اهمیتی ندارد می‌توانید نیم‌نگاهی به مدل استاندارد گلکسی اس ۲۰ بیندازید.

LG V60 ThinQ

ال‌جی از زمان عرضه پرچمدار LG G6 در سال ۲۰۱۷ مشغول عرضه موبایل‌های ضد آب بوده و این رویه در موبایل V60 ThinQ سال ۲۰۲۰ نیز ادامه یافته است. آنچه با این دستگاه گیرتان می‌آید استاندارد IP68 و همینطور استاندارد نظامی MIL-STD 810G در طراحی است که در تئوری، آن را به یکی از مقاوم‌ترین موبایل‌های هوشمند امروزی تبدیل می‌کند. خوشبختانه هیچکدام از این قابلیت‌ها به بهای حذف جک هدفون نبوده‌اند و این پورت را هنوز روی بدنه دستگاه می‌یابید.

آخرین موبایل پرچمدار ال‌جی بهترین گزینه ممکن برای برای اکثر کاربران به حساب می‌آید و دلایل متعددی برای این گفته داریم. پیش از هرچیز دستگاه از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد و از اتصالات ۵G پشتیبانی می‌کند. از سوی دیگر می‌توانید منتظر سایر قابلیت‌های رایج پرچمداران سال ۲۰۲۰ مانند فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K، شارژ وایرلس، یک باتری غول‌آسا و نمایشگری اولد همراه با سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر باشید.

تنها نقص بزرگ در سخت‌افزار V60 ThinQ عدم وجود سنسور تله‌فوتو یا پریسکوپ در دوربین است و با اتکا بر همان دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی باید به زوم در تصاویر پرداخت. اما وقتی به سایر مشخصات دستگاه و همینطور برچسب قیمت نسبتا مقرون به صرفه‌اش نگاه می‌کنیم، چنین مشکلی به راحتی از یاد می‌رود.

خانواده آیفون ۱۲

اگرچه این لیست تقریبا به صورت کامل از موبایل‌های اندرویدی تشکیل شده، اما حماقت خواهد بود اگر به موبایل‌های ضد آب بپردازیم و نامی از خانواده آیفون ۱۲ نبریم. چهار موبایل این خانواده، بهترین دیوایس‌هایی هستند که اپل تاکنون ساخته و همگی همراه با پشتیبانی از استاندارد IP68 از راه می‌رسند.

آیفون ۱۲ مینی اپل مثالی عالی از این است که پرچمداران کوچک چه مسیر تکامل تحسین‌برانگیزی را پیموده‌اند. این دستگاه همراه با نمایشگر ۵.۴ اینچی از راه می‌رسد، اما به لطف چیپست A14 Bionic و آرایه قدرتمند دوربین، کاملا یارای برابری با دیگر اعضای خانواده آیفون ۱۲ را دارد. هر چهار دستگاه به چیپستی یکسان مجهز شده‌اند و آیفون ۱۲ امسال نیز هم‌اندازه با آیفون ۱۲ پرو ساخته شده و با ابعاد ۶.۱ اینچی به راحتی در دست می‌نشیند.

اگر جذب چنین قدرت پردازشی تحسین‌برانگیزی در چنین بدنه کوچکی نمی‌شود، احتمالا دلتان بخواهد به سراغ آیفون ۱۲ پرو مکس بروید. این دستگاه با نمایشگر ۶.۵ اینچی بزرگ‌ترین مدل در خانواده آیفون‌های جدید به حساب می‌آید و همان دوربین سه‌گانه موجود در آیفون ۱۲ پرو را دارد. هر دو مدل با سقف ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی از راه می‌رسند اما خبری از ورژن ۲۵۶ گیگابایتی نیست.

اوپو Find X2 Pro

موبایل اوپو Find X سال ۲۰۱۸ از طراحی کشویی منحصربه‌فردی بهره‌مند بود که تمام توجه‌ها را به خود جلب کرد، اما این موبایل در برابر آب مقاوم نبود. از سوی دیگر اما اوپو Find X2 را داریم که مجددا به سراغ طراحی سنتی‌تر رفته و یکی از بهترین موبایل‌های ضد آب موجود در بازار امروز به حساب می‌آید.

این اسمارت‌فون جدید بسیاری از قابلیت‌های پرچمداران سال ۲۰۲۰ را در خود جای داده که از جمله آن‌ها می‌توان به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵، نمایشگر اولد با نرخ‌ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز و رزولوشن QHD Plus، حافظه رم ۱۲ گیگابایتی و باتری ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ بسیار سریع ۶۵ واتی اشاره کرد.

دوربین Find X2 Pro نیز مشخصاتی بسیار تحسین‌برانگیز دارد و از یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی برخوردار شده که از لحاظ فنی بهتر از سایر سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی ظاهر می‌شود و از سوی دیگر می‌توانید منتظر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی فوق عریض و لنز ۱۳ مگاپیکسلی برای زوم ۵ برابری باشید. فقط انتظار فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K را نداشته باشید.

Sony Xperia 1 II و ۵ Sony Xperia II

سونی نخستین برند بزرگی بود که به تولید موبایل‌های اندرویدی مقاوم در برابر آب پرداخت و این سنت را با موبایل اکسپریا ۱ مارک ۲ زنده نگه داشته است. این پرچمدار تازه از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و خاک پشتیبانی می‌کند و یکی از معدود دیوایس‌های پرچمداری امروزی است که همراه با پورت ۳.۵ میلی‌متری هدفون عرضه می‌شود. در عین حال می‌توانید بی‌خیال این موبایل شوید و به سراغ اکسپریا ۵ مارک ۲ اندک مقرون به صرفه‌تر بروید.

هر دو موبایل سونی همراه با چیپست اسنپدراگون ۸۶۵، حافظه رم ۸ گیگابایتی، سقف ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی (با شارژ وایرلس) از راه می‌رسند. کمپانی ژاپنی ضمنا به سراغ دوربین سه‌گانه‌ای رفته که از سه سنسور ۱۲ مگاپیکسلی (اصلی، تله‌فوتو با زوم ۲ برابر، فوق عریض) تشکیل شده.

اکسپریا ۱ مارک ۲ با قیمت ۱۲۰۰ دلار روانه بازار شده و به این ترتیب یکی از گران‌قیمت‌ترین پرچمداران سال ۲۰۲۰ بوده است. در این بین هضم قیمت اکسپریا ۵ مارک ۲ با برچسب ۹۵۰ دلاری، اندکی راحت‌تر است.

وان‌پلاس ۸T و ۸ پرو

وان‌پلاس بالاخره در سال ۲۰۲۰ تصمیم به تجهیز موبایل‌های سری وان‌پلاس ۸ به قابلیت‌های ضد آب گرفت و وان‌پلاس ۸ پرو همراه با استاندارد IP68 از راه می‌رسد. در این بین شرایط برای وان‌پلاس ۸T اندکی عجیب است و تنها مدل‌هایی که توسط اپراتورهای مخابراتی فروخته می‌شوند از استاندارد IP68 پشتیبانی می‌کنند. البته یک دلیل منطقی برای موضوع وجود دارد و احتمالا این اپراتورهای مخابراتی بوده‌اند که هزینه‌های پشتیبانی از این استاندارد را برعهده گرفته‌اند.

هر دو موبایل به چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شده‌اند، از شبکه‌های ۵G پشتیبانی می‌کنند، باتری‌هایی نسبتا بزرگ دارند و با سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر از راه می‌رسند. اما شباهت‌ها همین‌جا به پایان می‌رسند. مدل پرو از دوربینی اصلی برخوردار شده که در بخش میانی پنل پشتی قرار گرفته‌، اما همین دوربین در مدل ۸T به گوشه بالا منتقل شده است. ضمنا وان‌پلاس ۸ پرو با ابعاد ۶.۷۸ اینچ اندکی بزرگ‌تر ظاهر می‌شود. و در نهایت وان‌پلاس ۸T به جای سنسور ۴۸ مگاپیکسلی، از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض استفاده کرده است.

Google Pixel 5

اگر بنا به مقایسه با دیگر موبایل‌های حاضر در این لیست براساس مشخصات سخت‌افزاری خالص باشد، گوگل پیکسل ۵ اندکی ضعیف‌تر ظاهر می‌شود. این دستگاه به چیپست اسنپدراگون ۷۶۵G مجهز شده، تنها دو لنز دوربین دارد و به جای سنسور فراصوت، از سنسور اثر انگشت فیزیکی در پشت بهره می‌برد.

در هر صورت اما اگر به دنبال موبایلی باشید که تجربه‌ای معرکه از کار با اندروید خالص به ارمغان می‌آورد و در برابر آب هم مقاومت است، خانواده پیکسل ۵ با استاندارد IP68 نیازهایتان را برطرف خواهد کرد. کار با نرم‌افزار بسیار سریع این موبایل واقعا دلچسب است، نمایشگر ۹۰ هرتزی همه‌چیز را به شکلی شفاف و روان به نمایش در می‌آورد و فرم فاکتور دستگاه هم بسیار منحصر به فرد از دیگر موبایل‌های غول‌آسای امروزی ظاهر می‌شود.

ضمنا وقتی صحبت از قابلیت‌های تصویربرداری باشد، موبایل‌های گوگل جزو بهترین دیوایس‌هایی هستند که می‌توانید در بازار بیابید. این کمپانی به جای اتکای صرف بر سنسورها، به بهبود چشمگیر توانایی‌های نرم‌افزاری می‌پردازد و دوربینی خلق می‌کند که در بهینه‌ترین حالت ممکن است و به این ترتیب قابلیت‌هایی مانند نوردهی دوگانه، تصویربرداری تحسین‌برانگیز در شرایط کم‌نور و Live HDR در اختیارتان قرار می‌گیرد.

