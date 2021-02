اپل ممکن است به بزرگترین تهدید برای تسلا تبدیل شود

یکی از تحلیلگران شرکت Loup Ventures به نام Gene Munster در مصاحبه‌ی که درباره‌ی شایعه‌های مطرح شده راجع به خودرو اپل داشته، گفته که اپل ممکن است در مدت زمان کوتاهی به بزرگترین خطر برای شرکت تسلا تبدیل شود.

در مصاحبه‌ی صورت گرفته توسط Brian Cooley از نشریه‌ی CNET، این تحلیلگر گفته کاملا واضح است که اپل قصد دارد یک خودرو بسازد. Munster که یکی از بنیان‌گذاران و شریک‌های تجاری Loup Ventures هم هست، همچنین گفته است که شش ماه پیش نمی‌شد که به این روشنی از این قصد اپل مطلع شد.

این تحلیلگر همچین گفته است که از اینکه مطرح شدن شایعه‌های گوناگون درباره‌ی خودرو‌ی اپل بر روی ارزش سهام شرکت خودروسازی تسلا تأثیر منفی زیادی را نداشته، تعجب کرده است. او همچنین از اینکه مطرح شدن این شایعه‌های درباره‌ی خودروی اپل، باعث نشده است که ارزش سهام اپل افزایش زیادی را داشته باشد هم تعجب کرده است.

Munster می‌گوید که من فکر می‌کنم اپل بزرگترین رقیب تسلا است. علاوه‌بر این، او عقیده دارد که این دو شرکت می‌توانند در کنار یکدیگر در بازار آینده‌ی خودرو فعالیت کنند. در واقع هر دو شرکت اپل و تسلا این پتانسیل را دارند که صدمه‌ی جدی را به دیگر شرکت‌های سازنده‌ی خودرو در جهان وارد کنند.

Munster همچنین عقیده دارد که موج بعدی صعنت حمل و نقل از دنیای تکنولوژی و شرکت‌های فعال در آن آغاز خواهد شد. او می‌گوید که اپل با انجام این کار و تولید خودرو می‌خواهد به رقیبی برای تسلا تبدیل شود و تسلا باید از این موضوع آگاه باشد.

شریک تجاری Loop Ventures پیش‌بینی می‌کند که در ده سال آینده شرکت خودروسازی تسلا می‌تواند سهمی %۲۵ از بازار خودرو‌های الکتریکی را در جهان به خود اختصاص دهد. این شریک تجاری ادامه می‌دهد که در آن زمان اپل سهمی %۵، %۱۰ یا %۱۵ از این بازار را در اختیار خواهد داشت.

این تحلیلگر همچنین حدس و گمان‌هایی را درباره‌ی ادغام تسلا و اپل در آینده مطرح کرده و گفته است که این دو شرکت در زمان کنترل محصول‌های تولیدی خود بسیار جدی و سختگیر هستند.

زمانی که از این تحلیلگر پرسیده شد که چرا اپل می‌خواهد وارد دنیای تولید خودرو شود، او جواب داد که بدون شک بازار خودرو یکی بازار‌های پرمخاطب است. او می‌گوید: «اندازه‌ی بازار خودرو بزرگتر از بازار‌هایی است که اپل تاکنون در آن فعالیت داشته است و بدون شک شرکت‌های فناوری برای زنده ماندن به رشد احتیاج دارند.»

با وجود مطرح شدن خبر‌هایی مبنی بر پایان یافتن مذاکرات اپل با شرکت‌های خودروسازی درباره‌ی تولید خودرو، اما Munster عقیده دارد که رخ دادن این اتفاق باعث صرف نظر کردن اپل از تصمیمش نخواهد شد.

در نهایت Munster می‌گوید: «با وجود اینکه اپل تاکنون با یک شرکت خودروسازی توافقی را امضا نکرده است، اما این اتفاق نشان دهنده‌ی این موضوع نیست که اپل از تصمیمش مبنی بر تولید خودرو دست کشیده باشد.»

