گلکسی S21 اولترا در مقابل گلکسی نوت ۲۰ اولترا

گلکسی S21 اولترا در حال حاضر بهترین و قدرتمندترین پرچم‌دار حال حاضر سامسونگ است که شرکت کره‌ای آن را اوایل امسال راهی بازار کرد. این گوشی از پردازنده‌های بسیار قدرتمند اگزینوس ۲۱۰۰ در بازارهای بین‌المللی و اسنپدراگون ۸۸۸ در کشور آمریکا و چین استفاده می‌کند تا بدین ترتیب یکی از بهترین پرچم‌دارهای امسال لقب گیرد. اما سوال اینجاست که تفاوت این گوشی با بهترین پرچم‌دار سال گذشته‌ی سامسونگ یعنی گلکسی نوت ۲۰ اولترا تا چه اندازه است و آیا گوشی قدیمی هنوز هم ارزش خرید دارد یا خیر؟ در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

معمولا گوشی‌های جدیدی که معرفی می‌شوند، خصوصا پرچم‌دارها، به نسبت نسل قبل به امکانات و قابلیت‌های بسیار خوبی مجهز می‌شوند و به همین خاطر معمولا به نسبت نسل قبل انتخاب بهتری به حساب می‌آیند. گلکسی S21 اولترا هم احتمالا جز همین پرچم‌دارهاست، چرا که سامسونگ امسال با بهبود قدرت پردازشی و گرافیکی پردازنده‌های سری اگزینوس خود توانست فاصله‌ی زیاد خود را به نسبت نماینده‌ی اسنپدراگون تا حد زیادی کاهش دهد تا جایی که عملکرد آن‌ها تقریبا با هم برابر است در حالی که نماینده‌ی سامسونگ مصرف کمتری هم دارد.

سال گذشته سامسونگ با معرفی پرچم‌دارهای سری گلکسی نوت ۲۰ و اس ۲۰ که به پردازنده‌های اگزینوس ۹۹۰ مجهز شده بودند، اصلا نتوانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد. با این حال قابلیت‌های خوب دیگر نظیر دوربین قدرتمند و قلم S-Pen باعث شد ضعف‌های اگزینوس ۹۹۰ حداقل در پرچم‌دارهای سری نوت، آنقدرها به چشم نیاید.

اما از آن جایی که سامسونگ پشتیبانی از قلم S-Pen را به گلکسی S21 اولترا اضافه کرده، اگرچه باید برای خرید آن به صورت مجزا مبلغی را پرداخت کرد، اما با این حال توانسته یکی از دلایل برتری سری نوت را به امکانات گسترده‌ی S21 اولترا اضافه کند. علاوه بر این‌ها، چون شرکت تقریبا از همه لحاظ S21 اولترا را به نسبت قبل بهبود بخشیده، بنابراین بدیهی است این گوشی به نسبت نوت ۲۰ اولترا انتخاب بهتری است. اما همانطور که اشاره شد، قصد داریم ببینیم این تفاوت تا چه اندازه است.

نمایشگر، طراحی، پشتیبانی از قلم S-Pen

نام گوشی گلکسی S21 اولترا گلکسی نوت ۲۰ اولترا اندازه‌ی نمایشگر ۶.۸ اینچ ۶.۹ اینچ فناوری نمایشگر OLED OLED وضوح تصویر – چگالی ۱۴۰۰ × ۳۲۰۰ پیکسل – ۵۱۵ پیکسل بر هر اینچ ۱۴۰۰ × ۳۰۸۸ پیکسل – ۴۹۶ پیکسل بر هر اینچ زرفرش‌ریت ۱ – ۱۲۰ هرتز متغیر ۱۰ – ۱۲۰ هرتز متغیر قابلیت‌های دیگر پشتیبانی از HDR – پشتیبانی از قلم S-Pen پشتیبانی از HDR – بهره‌مندی از قلم S-Pen ابعاد – وزن ۸.۹ × ۷۵.۶ × ۱۶۵.۱ میلی‌متر – ۲۲۷ گرم ۸.۱ × ۷۷.۲ × ۱۶۴.۸ میلی‌متر – ۲۰۸ گرم جنس بدنه جنس فریم از آلومینیوم و جنس پنل پشت از شیشه گوریلاگلس Victus جنس فریم از فولاد ضد زنگ و جنس پنل پشت از شیشه گوریلاگلس Victus

هر دو پرچم‌دار سامسونگ واقعا گوشی‌های بزرگی هستند. البته گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۰.۱ اینچ اندازه‌ی بزرگ‌تری دارد اما می‌بینیم که S21 اولترا باز هم ۰.۳ میلی‌متر بزرگ‌تر است که خب اصلا محسوس نیست. با این حال این دو محصول از لحاظ طراحی تفاوت‌های آشکاری دارند.

نمایشگر گوشی‌های سری نوت همیشه از گوشه‌های تخت برخوردار بودند در حالی که سری پرچم‌دارهای S در گوشه‌ها انحنای بیشتری داشتند. در این گوشی‌ها نیز این زبان طراحی کاملا حفظ شده و با یک نگاه می‌توان متوجه تفاوت بین دو محصول شد. سری نوت سامسونگ به گونه‌ای طراحی می‌شوند که کمتر محصولی را مشابه آن‌ها می‌بینیم اما این موضوع در رابطه با سری S صادق نیست.

اما با در دست گرفتن دو گوشی کاملا این حس به شما منتقل خواهد شد که S21 اولترا اندکی عرض کمتری دارد و در عوض بلندتر و ضخیم‌تر است که وقتی بخواهید آن را با قاب محافظ حمل کنید، ضخامت آن بیشتر هم حس می‌شود. در طرف مقابل گلکسی نوت ۲۰ اولترا برای سهولت در یادداشت برداری کمی عریض‌تر و باریک‌تر طراحی شده تا در دست نگه داشتن آن آسان باشد.

روی پنل جلو هیچ تفاوت خاصی را جز همان گوشه‌های تخت و منحنی شاهد نیستیم و دوربین سلفی نیز مانند پرچم‌دارهای سری قبل شرکت به صورت حفره‌ای در مرکز نمایشگر تعبیه شده است. اما تفاوت اصلی به پنل پشتی بر می‌گردد. جایی که سامسونگ تصمیم گرفت ماژول دوربین را در S21 اولترا با بدنه‌ی گوشی ادغام کند که ظاهری فوق‌العاده جذاب و متفاوت به آن بخشیده. اما در نوت ۲۰ اولترا این ماژول به صورت کاملا مستقل از فریم گوشی روی پنل پشتی تعبیه شده.

از برتری‌هایی که سری نوت همیشه به سری S داشتند، بهره‌مندی آن‌ها از قلم S-Pen بود. این قلم قابلیت‌های فوق‌العاده جذابی را به گوشی‌های سری نوت سامسونگ اضافه کرد و به بخش جدانشدنی از این گوشی‌ها تبدیل شد. اما S21 اولترا هم اولین محصول از سری S است که از این قلم پشتیبانی می‌کند اما متاسفانه کاربر باید برای بهره‌مندی از آن، قلم را به صورت جداگانه تهیه کند و در قاب محافظ مخصوصی که برای گوشی طراحی شده نگه دارد، چرا که پرچم‌دار جدید هیچ محلی برای نگه‌داری S-Pen در خود ندارد. این در حالی است که قلم بخشی از گوشی‌های سری نوت است.

علاوه بر این‌ها، تفاوت دو محصول در پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی هم دیده می‌شود. جایی که S21 اولترا از درگاه مربوطه بی‌بهره است و به جای آن در مدل‌هایی با ۵۱۲ گیگابایت حافظه در دسترس قرار دارد. این در حالی است که گلکسی نوت ۲۰ اولترا علی‌رغم اینکه در نسخه‌ی ۵۱۲ گیگابایتی هم به فروش می‌رسد اما از کارت حافظه هم پشتیبانی می‌کند. لازم به ذکر است در هیچ یک از این دو گوشی جک ۳.۵ میلی‌متری صدا دیده نمی‌شود.

اما می‌رسیم به نمایشگرها. جایی که تفاوت تنها ۰.۱ اینچ است (گلکسی نوت ۲۰ اولترا بزرگ‌تر است) اما در عین حال گوشی بزرگ‌تر یعنی نوت ۲۰ اولترا به طور کلی اندازه‌ی کوچک‌تری دارد و در عین حال عریض‌تر است. اما این تفاوت‌ همانطور که اشاره شد اصلا محسوس نیست.

در رابطه با کیفیت نمایشگر اما S21 اولترا چه از نظر فناوری بکار رفته و چه از نظر وضوح و چگالی تصویر، به پرچم‌دار سال گذشته‌ی سامسونگ برتری دارد. همچنین نمایشگر این گوشی می‌تواند به میزان روشنایی حداکثری ۱۵۰۰ نیت دست پیدا کند که تا به این لحظه هیچ نمایشگری در گوشی‌های هوشمند همچین توانایی ندارد. بنابراین کاربر با خیال راحت می‌تواند در زیر نور مستقیم خورشید هم بدون مشکل با گوشی کار کند.

اما وجه اشتراک دو محصول، کیفیت QHD آن‌هاست. این در حالی است که در گلکسی نوت ۲۰ اولترا که از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز هم پشتیبانی می‌کند، دستیابی به چنین میزان از رفرش‌ریت در وضوح یاد شده ممکن نیست. اما گلکسی S21 اولترا در تمامی وضوح‌ها می‌تواند روی رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز تنظیم شود. البته نکته‌ی مثبت هر دو گوشی اینجاست که آن‌ها از رفرش‌ریت متغیر بهره می‌برند. به این معنا که در صورت عدم نیاز می‌توانند رفرش‌ریت را کاهش دهند. میزان تغییر در S21 اولترا بین ۱ تا ۱۲۰ هرتز و در نوت ۲۰ اولترا هم بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز است تا بدین ترتیب میزان مصرف باتری کاهش پیدا کند.

گاما دمای رنگ کنتراست تصویر حداقل روشنایی (کمتر بهتر است) حداکثر روشنایی (بیشتر بهتر است) ۲/۰۱ ۶۸۳۴ کلوین (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۱/۵ (عالی) ۸۸۹ (عالی) گلکسی S21 اولترا ۱/۹۵ ۶۷۷۷ کلوین (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۱/۶ (عالی) ۶۹۱ (عالی) گلکسی نوت ۲۰ اولترا

شما عزیزان می‌توانید میزان کیفیت نمایشگر این دو گوشی را در نمایش دقیق رنگ و نمایش رنگ خاکستری در زیر مشاهده کنید. در تصاویر زیر هرچه تفاوت بین دو رنگ کمتر باشد، نشان‌دهنده‌ی عملکرد بهتر گوشی در آن زمینه است.

همانطور که می‌بینید، سوا از تمام مواردی که در بالا به آن اشاره شد، نمایشگری که در گلکسی S21 اولترا بکار رفته تقریبا در تمامی بخش‌ها، خصوصا در نمایش درخشان‌تر و دقیق‌تر تصاویر، بهتر و باکیفیت‌تر از نمایشگری است که سامسونگ برای گلکسی نوت ۲۰ اولترا استفاده کرد تا بدین ترتیب در حالی که در خارج از محیط خانه هم با گوشی کار می‌کنید، هیچ مشکلی از بابت خوانایی متون نداشته باشید.

همچنین درون نمایشگر گلکسی S21 اولترا، سنسور اثر انگشت بزرگ‌تری بکار رفته تا بدین ترتیب فرایند باز شدن قفل گوشی از طریق اثر انگشت بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر از سرعت این فرایند در گلکسی نوت ۲۰ اولترا شود. به صورت کلی، در تمامی بخش‌های مهم، گلکسی S21 اولترا نه تنها به نسبت نوت ۲۰ اولترا بلکه از تمام گوشی‌های فعلی کنونی بهتر است.

سخت‌افزار و نرم‌افزار

گلکسی S21 اولترا با اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.1 راهی بازار شد در حالی که گلکسی نوت ۲۰ اولترا چون سال ۲۰۲۰ در دسترس قرار گرفت، به اندروید ۱۰ مجهز شده بود. از آن جایی که سامسونگ تصمیم گرفت پرچم‌داران خود را از این پس به مدت سه‌سال به‌روزرسانی کند، بنابراین این دو گوشی هم شامل این سیاست جدید می‌شوند. اما S21 اولترا با اندروید ۱۴ و نوت ۲۰ اولترا هم با اندروید ۱۳ به کار خود پایان می‌دهند.

اما سوا از مسئله‌ی نرم‌افزار، در بخش سخت‌افزار هم برتری کاملا به سود نماینده‌ی جدید شرکت کره‌ای است. S21 اولترا از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸/اگزینوس ۲۱۰۰ بهره می‌برد در حالی که نوت ۲۰ اولترا به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس/اگزینوس ۹۹۰ مجهز شده بود. از آن جایی که شرکت با اگزینوس ۹۹۰ اصلا نتوانست کاربران را راضی نگه دارد و برعکس با اگزینوس ۲۱۰۰ حسابی درخشان ظاهر شد، بنابراین از لحاظ سخت‌افزاری، تفاوت زیادی بین دو گوشی وجود دارد.

علاوه بر این‌ها، پردازنده‌های جدید مبتنی بر لیتوگرافی جدید ۵ نانومتری هستند و بدین ترتیب از لحاظ مصرف انرژی هم بسیار بهتر از نسل قبل هستند. این در حالی است که قدرت پردازشی بالاتری هم دارند. البته این بدان معنا نیست که گلکسی نوت ۲۰ اولترا پرچم‌دار ضعیفی است؛ در واقع این گوشی بسیار سریع و قدرتمند است اما در مقایسه با گلکسی S21 اولترا حرف زیادی برای گفتن ندارد.

شما عزیزان می‌توانید نتیجه‌ی عملکرد این دو محصول را در بنچمارک‌های گیک‌بنچ (بررسی عملکرد پردازنده در حالت‌های تک و چند هسته‌ای) و GFXBench (بررسی قدرت گرافیک) مشاهده کنید.

نکته‌ی مهم اینجاست که سال گذشته تفاوت عملکرد نسبتا محسوسی بین مدل‌های مجهز به اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس گلکسی نوت ۲۰ اولترا وجود داشت در حالی که امسال سامسونگ با اگزینوس ۲۱۰۰ بالاخره توانست در بخش پردازشی و همچنین مصرف انرژی بهتر از رقیب ظاهر شود. بنابراین برای کاربرانی که در کشورهایی غیر از آمریکا و چین زندگی می‌کنند، ترجیح S21 اولترا بر نوت ۲۰ اولترا بسیار منطقی‌تر است.

اما وقتی می‌رسیم به حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی، هر دو گوشی در مدل پایه و ۵G خود به ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز شده‌اند. اما مدل مجهز به اگزینوس ۹۹۰ در مدل‌های مجهز به اینترنت ۴G هم راهی برخی از بازارها شده‌ که از ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برند. همچنین باید به این نکته هم اشاره شود که فناوری حافظه در S21 اولترا UFS 3.1 و در نوت ۲۰ اولترا UFS 3.0 است.

گلکسی S21 اولترا در بهترین مدل خود به ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز شده اما از کارت حافظه‌ی جانبی پشتیبانی نمی‌کند. در حالی که نوت ۲۰ اولترا علی‌رغم بهره‌مندی از مدلی مجهز به ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، از کارت حافظه‌ی جانبی هم پشتیبانی می‌کند. هر دو گوشی در مدل‌هایی که به اینترنت ۵G مجهز شده‌اند، بالاترین سرعت اینترنت را به کاربر ارائه می‌دهند اما در نماینده‌ی جدید سامسونگ، مودم ۵G به صورت یکپارچه با خود چیپ طراحی شده تا بدین ترتیب در مصرف انرژی هم تا حد زیادی صرفه‌جویی شود.

دوربین

زمانی که سامسونگ سری گلکسی S20 را رونمایی کرد، بسیاری‌ از کاربران طراحی پنل پشتی آن را نپسندیدند. اما شرکت کره‌ای در طراحی گلکسی نوت ۲۰ اولترا سنگ تمام گذاشت و کاربران را غافلگیر کرد. این بار سوا از طراحی زیباتر ماژول و چینش متفاوت دوربین‌ها و همچنین قرارگیری یک حلقه‌ی زیبا دور هر دوربین، رنگ‌بندی جذابی را هم شاهد بودیم. اما تعداد دوربین‌های بکار رفته در این گوشی تنها سه عدد بود که شامل یک دوربین اصلی، یک دوربین تله‌فوتو و یک دوربین فوق عریض می‌شد.

در گلکسی S21 اولترا علاوه بر اینکه طراحی ماژول دوربین تغییر اساسی داشت و بخشی از آن با بدنه ادغام شد، شاهد اضافه شدن یک دوربین دیگر هم به مجموعه دوربین‌های این محصول بودیم تا جمع آن‌ها با یک دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری، به چهار برسد.

سال گذشته، سامسونگ با گلکسی S20 اولترا از قابلیت بزرگ‌نمایی دیجیتال ۱۰۰ برابری آن رونمایی کرد. اما کاربران زیادی از این بابت که تصاویر در بزرگ‌نمایی بیشتر از ۵۰ برابر تقریبا بدون استفاده هستند گله‌مند بودند. این شد که با نوت ۲۰ اولترا این میزان به ۵۰ کاهش پیدا کرد. با ورود گلکسی S21 اولترا بار دیگر بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری به پرچم‌دار سامسونگ بازگشت اما اینبار با کیفیت بیشتر به نسل سال‌ گذشته.

همان دوربین تله‌فوتوی جدیدی که از لنز پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری بهره می‌برد، این امکان را به گلکسی S21 اولترا می‌دهد تا ۱۰۰ برابر به صورت دیجیتال هم زوم کند که تاکنون در هیچ گوشی دیگری شاهد این میزان از بزرگ‌نمایی نبودیم. البته از آن جایی که زوم ۱۰ برابری بسیار زیاد است، سامسونگ یک دوربین تله‌فوتوی دیگر با بزرگ‌نمایی ۳ برابری را به گوشی اضافه کرد که مانند لنز قبل از لرزشگیر اپتیکال هم بهره می‌برد تا بدین ترتیب حتی در فواصل دور هم کاربر بتواند تصاویر باکیفیتی ثبت کند. اضافه شدن همین دو دوربین تله‌فوتو باعث شده گلکسی S21 اولترا در بزرگ‌نمایی در بین گوشی‌هایی که تا به این لحظه راهی بازار شده‌اند بی‌رقیب باشد.

نام گوشی گلکسی S21 اولترا گلکسی نوت ۲۰ اولترا دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1٫۸ و لنز ۲۴ میلی‌متری – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۰۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1٫۸ و لنز ۲۶ میلی‌متری – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 و لنز ۷۰ میلی‌متری – قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/3.0 و لنز ۱۲۰ میلی‌متری پریسکوپی – قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال و ۵۰ برابری هیبریدی دوربین تله‌فوتوی دوم ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/4.9 و لنز ۲۴۰ میلی‌متری – قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال ندارد دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و لنز ۱۳ میلی‌متری و لرزشگیر Super Steady ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و لنز ۱۳ میلی‌متری دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 قابلیت‌ها امکان فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه – دوربین فوق عریض و سلفی با فوکوس خودکار امکان فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه – دوربین سلفی با فوکوس خودکار

تغییر دیگری که علاوه بر اضافه شدن دوربین تله‌فوتو در S21 اولترا پدید آمده، عریض‌تر شدن لنز دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی است که گفته می‌شود به نسبت نسل قبل در جذب نور حدودا ۱۲ درصد عملکرد بهتری دارد. این ۱۲ درصد در ثبت تصاویر هم تا حدودی خود را نشان می‌دهد و کاربر می‌تواند تفاوت‌ها را تشخیص دهد. شما عزیزان می‌توانید در تصاویر زیر، کیفیت ثبت تصاویر دو گوشی را در عمل مشاهده کنید.

دوربین اصلی

دوربین تله‌فوتو – زوم ۱۰ برابری

اگرچه هر دو گوشی قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری دارند اما جالب خواهد بود ببینیم عملکرد آن‌ها در این زمینه تا چه اندازه متفاوت است. چرا که نوت ۲۰ اولترا تنها تا ۵ برابر قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال دارد اما در S21 اولترا لرزشگیر اپتیکال تا زوم ۱۰ برابری نیز کاربر را همراهی می‌کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، کیفیت تصویر ثبت شده توسط نوت ۲۰ اولترا بد نیست اما در مقایسه با گلکسی S21 اولترا، می‌توان تفاوت را چه در گستره‌ی دینامیکی، چه در نمایش دقیق رنگ‌ها و چه در حفظ جزئیات، به‌راحتی متوجه شد.

عکاسی در محیط خانه و نور شب

در تصاویر زیر، به خوبی می‌توان بهبود عملکرد گلکسی S21 اولترا را به نسبت نسل قبل متوجه شد. سامسونگ در این گوشی قابلیت Scene Optimizer را به صورت هوشمندانه‌تری تعبیه کرده که در واقع به صورت خودکار در شرایطی که نیاز باشد، فرایند جذب نور را طولانی‌تر می‌کند. این قابلیت در کهکشانی جدید بسیار بهتر تعبیه شده که نتیجه‌ی آن را می‌توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید.

گلکسی S21 اولترا همچنین در ضبط ویدیو هم پیشرفت بسیار خوبی داشته و اکنون کاربر می‌تواند هنگام ضبط ویدیو، تا ۱۰ برابر زوم کند و در عین حال کیفیت فوق‌العاده‌ای هم دارد. شما عزیزان می‌توانید نمونه ویدیوی ضبط شده توسط گلکسی S21 اولترا در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری را در زیر مشاهده کنید.

دانلود mp4

باتری و شارژر

می‌رسیم به بخش باتری و شارژر و سرعت شارژ تا ببینیم در قامت یک پرچم‌دار، عملکرد دو گوشی چگونه است. سامسونگ برخلاف بهترین گوشی سری گلکسی S20 که از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد، تصمیم گرفت برای نوت ۲۰ اولترا ظرفیت باتری را به ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت کاهش دهد. از طرفی ظرفیت باتری S21 اولترا روی همان ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت باقی مانده تا یک تفاوت ۱۰ درصدی را بین باتری دو محصول شاهد باشیم. البته همین ۱۰ درصد در عمل تفاوت کاملا محسوسی را رقم زد.

در تست‌های زیر، دو نماینده‌ی قدرتمند سامسونگ در بخش‌هایی نظیر وب‌گردی، استریم ویدیو در یوتیوب و انجام بازی سه‌بعدی مقابل یکدیگر قرار گرفتند تا ببینیم کدام یک از آن‌ها می‌توانند دوام بیشتری داشته باشد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در وب‌گردی، گلکسی S21 اولترا نه تنها نوت ۲۰ اولترا بلکه به نظر می‌رسد تمام گوشی‌ها را پشت سر می‌گذارد چرا که می‌تواند کمی بیشتر از ۱۶ ساعت کاربران را همراهی کند و این بسیار فوق‌العاده است. البته این میزان برای زمانی است که گوشی را روی رفرش‌ریت ۶۰ هرتز تنظیم کنید.

هرچند اگر رفرش‌ریت به ۱۲۰ هرتز برسد، باز هم عملکرد S21 اولترا حیرت‌انگیز است و می‌تواند کاربران را کمی کمتر از ۱۵ ساعت همراهی کند. این موضوع هم تا حد زیادی مربوط به عملکرد خوب گوشی در کاهش یا افزایش رفرش‌ریت در مواقع لزوم است که باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود. گلکسی نوت ۲۰ اولترا در این بخش، صرف نظر از میزان رفرش‌ریت، حدودا ۵ ساعت زودتر از S21 اولترا به شارژ نیاز پیدا می‌کند.

در بخش استریم ویدیو از یوتیوب که خب از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز هم پشتیبانی نمی‌کند و گوشی‌های سامسونگ معمولا عملکرد بسیار خوبی در این زمینه از خود به نمایش می‌گذارند، می‌بینیم که S21 اولترا حدودا ۲ ساعت بیشتر دوام داشت و توانست ۸ ساعت و ۵۲ دقیقه کاربران را همراهی کند. در حالی که باتری نوت ۲۰ اولترا تنها ۷ ساعت شارژدهی داشت.

در انجام بازی‌های سه‌بعدی اما نتیجه‌ی جالبی رقم خورد. در حالی که گلکسی S21 اولترا در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز توانست حدودا ۱ ساعت و نیم بیشتر دوام بیاورد، در رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز ۶ دقیقه عملکرد ضعیف‌تری داشت که البته نمی‌توان آن را تفاوت محسوسی دانست. با این حال وقتی رفرش‌ریت روی ۱۲۰ هرتز تنظیم شود، اگرچه لذت بیشتری از انجام بازی خواهید برد اما خیلی سریع باید گوشی خود را شارژ کنید و در این صورت فشار زیادی هم روی گوشی وارد می‌شود. بنابراین اگر به دنبال ایجاد تعادلی بین عملکرد بهینه‌ی باتری و قدرت سخت‌افزاری هستید، بهتر است با رفرش‌ریت ۶۰ هرتز به انجام بازی بپردازید. چون در غیر این صورت شارژ باتری خیلی سریع به پایان می‌رسد.

اما وقتی به مدت زمان شارژ گوشی می‌رسیم، به خاطر تفاوت در ظرفیت باتری، تفاوتی هم در مدت زمان شارژ شاهد خواهیم بود. گلکسی S21 اولترا از شارژر ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند اما این شارژر درون جعبه وجود ندارد و کاربر باید آن را به صورت جداگانه خریداری کند. البته خوشبختانه کابل USB-C درون جعبه وجود دارد و کاربر تنها باید برای آداپتور هزینه کند. در این بخش حداقل گلکسی نوت ۲۰ اولترا برتری دارد که با شارژر ۲۵ واتی راهی بازار می‌شود.

اما اگر بخواهیم دو گوشی را با این شارژر ۲۵ واتی شارژ کنیم، S21 اولترا کندتر شارژ می‌شود. برای مثال گلکسی S21 اولترا به خاطر بهره‌مندی از باتری بزرگ‌تر، در مدت زمان تقریبا ۱ ساعت و نیم شارژ می‌شود در حالی که گلکسی نوت ۲۰ اولترا را می‌توان در مدت زمان کمی بیشتر از ۱ ساعت شارژ کرد.

از قابلیت‌های دیگر این دو گوشی هم می‌توان به پشتیبانی از شارژ بی‌سیم ۱۵ واتی اشاره کرد که در صورت نیاز باید به صورت جداگانه آن را خریداری کنید. همچنین پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس هم در دو گوشی وجود دارد تا کاربر بتواند هدفون و ساعت هوشمند خود را با قرار دادن در پشت گوشی شارژ کند.

قیمت

سامسونگ با عرضه‌ی گوشی‌های سری گلکسی S21 اولترا، قیمت این سری را به نسبت نسل قبل کاهش داد. بدین ترتیب ارزش خرید آن‌ها به نسبت پرچم‌دارهای سری S20 و نوت ۲۰ که با قیمت پایه ۱۰۰۰ دلار راهی بازار شدند بالاتر رفت. مثلا گلکسی S20 اولترا با قیمت پایه ۱۴۰۰ دلار راهی بازار شد در حالی که S21 اولترا که در تمام زمینه‌ها به نسبت این گوشی برتری دارد، با قیمت پایه ۱۲۰۰ دلار در دسترس قرار گرفت.

سامسونگ شاید با حذف شارژر و هدفون از درون جعبه‌ی گوشی بسیاری از کاربران را عصبانی کرده باشد اما همین موضوع باعث شد قیمت گوشی‌ تا حد زیادی کاهش پیدا کند. اما گلکسی نوت ۲۰ اولترا که با شارژر و هدفون هم راهی بازار شده، ۱۳۰۰ دلار در مدل پایه قیمت‌گذاری شد اما خب چند ماه بعد از عرضه، سامسونگ قیمت آن را به ۱۰۰۰ دلار کاهش داد.

گلکسی S21 اولترا ۵G: قیمت پایه برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی با ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم ۱۲۰۰ دلار، برای مدل ۲۵۶ گیگابایتی ۱۲۵۰ دلار و برای مدل ۵۱۲ گیگابایتی ۱۳۸۰ دلار

گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵G: قیمت پایه برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی با ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم ۱۳۰۰ دلار

با در نظر گرفتن تمام موارد بالا، به نظر می‌رسد گلکسی S21 اولترا نه تنها پرچم‌دار بهتری است، بلکه ارزش خرید بیشتری هم دارد. حتی اگر گلکسی نوت ۲۰ اولترا با تخفیف ۳۰۰ دلاری هم به فروش برسد، باز هم به نظر می‌رسد پرچم‌دار جدید ارزش خرید بیشتری خواهد داشت. چرا که در مواردی نظیر پردازنده، کیفیت دوربین، کیفیت نمایشگر، ظرفیت باتری، مدت زمان شارژدهی و حتی نسخه‌ی اندروید بر نوت ۲۰ اولترا برتری دارد و تنها به خاطر عدم بهره‌مندی از قلم S-Pen و همچنین نبود شارژر و هدفون درون جعبه قافله را به نوت می‌بازد.

با این حال نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا خرید گلکسی نوت ۲۰ اولترا را به S21 اولترا ترجیح می‌دهید؟

