دولت بایدن در تلاش است تا بحران کمبود تراشه را برطرف کند

به گزارش بلومبرگ، کاخ سفید متعهد شده که برای رفع کمبود جهانی تراشه وارد عمل می‌شود. گفته می‌شود جو بایدن به زودی یک فرمان اجرایی برای بررسی زنجیره تامین به همراه توسعه‌ی یک استراتژی بلندمدت برای جلوگیری از کمبود تراشه در آینده، امضا خواهد کرد.

عوامل زیادی در بحران فعلی تراشه دخیل هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به افزایش تقاضا برای محصولات الکترونیکی مانند لپ‌تاپ‌ها به دلیل تغییر سبک زندگی و مشکلات تولید تراشه اشاره کنیم که هر دوی آن‌ها مربوط به بحران کرونا هستند. همچنین اکثر شرکت‌های فعال در حوزه‌ی طراحی تراشه‌ها، ساخت این قطعات را به شرکت‌های دیگری مانند TSMC می‌سپارند. در ضمن به دلیل جنگ تجاری بین آمریکا و چین که در دولت ترامپ شدیدتر شده، شرکت‌های آمریکایی برای همکاری با تولیدکنندگان چینی فعال در حوزه‌ی تراشه با مشکلات متعددی روبرو شده‌اند.

مجموع این شرایط باعث شده که شرکت‌هایی مانند اپل، کوالکام، سونی و AMD با کمبود تراشه مواجه شوند که از اثرات این بحران می‌توانیم به کاهش تولید پلی‌استیشن ۵ به دلیل کمبود تراشه‌های AMD اشاره کنیم.

در جهان امروز که صنایع مختلف ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، کمبود تراشه تنها بر شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری تاثیر نمی‌گذارد و انواع و اقسام صنایع دیگر هم با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند. تعدادی از شرکت‌های خودروسازی-مانند فولکس واگن، فیات کرایسلر و تویوتا-طی چند ماه گذشته محبور شده‌اند تولید خودرو را به طور موقت متوقف کنند. کمپانی فورد هم به تازگی اعلام کرده که در اوایل این ماه به دنبال بحران کمبود تراشه، تولید کامیون‌های پرفروش F-150 را متوقف خواهد کرد.

برای حل این مشکل مهم، ظاهرا دولت بایدن مشغول همکاری نزدیک با شرکت‌ها و شرکای تجاری است. در هر صورت باید ببینیم تلاش‌های دولت بایدن در این زمینه تا چه حد مثمر ثمر خواهد بود.

