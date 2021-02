سری ردمی نوت از محبوب‌ترین گوشی‌های شیائومی هستند که علی‌رغم داشتن قیمت پایین، ویژگی‌های جذابی را به ارمغان می‌آورند. این گوشی‌ها علاوه بر مقرون به صرفه بودن، معمولا از طراحی خوب و عملکرد عالی بهره می‌برند. به همین خاطر کاربران زیادی چشم‌انتظار سری ردمی نوت ۱۰ هستند تا ببینند شیائومی برای این گوشی‌ها چه برنامه‌هایی تدارک دیده است.

طی هفته‌های گذشته اطلاعات بیشتری از این گوشی‌ها منتشر شده و با توجه به نزدیک شدن زمان عرضه‌ی آن‌ها، در این مطلب قصد داریم به صورت مختصر و مفید به شایعات و گزارش‌های پیرامون سری ردمی نوت ۱۰ بپردازیم.

تاریخ عرضه

شیائومی برای نام‌گذاری گوشی‌های سری ردمی نوت رویکرد روشنی دارد. سال گذشته تعدادی گوشی به عنوان خانواده‌ی ردمی نوت ۹ عرضه شدند و امسال هم قرار است سری ردمی نوت ۱۰ معرفی شوند. در همین زمینه بخش هند شیائومی دو روز قبل توییتی منتشر کرد که که به نام این سری اشاره شده و همچنین اعلام کرده این گوشی‌ها در اوایل ماه مارس (اسفند ماه) معرفی خواهند شد.

در همین رابطه یکی از افشاگران مدتی قبل اعلام کرده بود که گوشی‌های ردمی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پرو در ماه جاری میلادی یعنی فوریه در هند معرفی می‌شوند. حالا با توجه به اعلام رسمی شیائومی، قرار نیست در ماه فوریه این گوشی‌ها معرفی شوند و در عوض برای معرفی آن‌ها باید تا ماه آینده صبر کنیم. این کمپانی نسل قبلی گوشی‌های شیائومی را را در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) برای بازارهای جهانی معرفی کرد و احتمالا برای سری ردمی نوت ۱۰ هم چنین کاری انجام می‌شود.

مشخصات

سال گذشته گوشی‌های ردمی نوت ۹ پرو و پرو مکس با نمایشگر ۶۰ هرتز عرضه شدند ولی رقیب مهم آن‌ها یعنی ریلمی ۶ پرو با نمایشگر ۹۰ هرتز به دست کاربران رسید. حالا طبق شایعات منتشر شده، ردمی نوت ۱۰ پرو از نمایشگر ۱۲۰ هرتز LCD بهره می‌برد. همچنین این گوشی ظاهرا مبتنی بر دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی است و در کنار آن دوربین‌های اولترا واید، ماکرو و تشخیص عمق تعبیه شده‌اند. از دیگر ویژگی‌های احتمالی ردمی نوت ۱۰ پرو می‌توانیم به اسنپدراگون ۷۳۲G و باتری ۵۰۵۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم.

به لطف یکی از افشاگران می‌توانیم به ظرفیت حافظه رم و حافظه داخلی دو مدل ردمی نوت ۱۰ بپردازیم. به گفته‌ی او، کاربران برای خرید مدل استاندارد باید از بین ۴ و ۶ گیگابایت حافظه رم دست به انتخاب بزنند ولی برای حافظه داخلی باید به ۶۴ گیگابایت بسنده کنند. اما مدل پرو به غیر از ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، از ۱۲۸ گیگابایت ظرفیت هم بهره می‌برد و از نظر حافظه رم هم با دو ظرفیت ۶ و ۸ گیگابایتی عرضه خواهد شد. در رابطه با دیگر مشخصات این گوشی‌ها هنوز اطلاعات موثقی منتشر نشده است.

قیمت و رقبا

شیائومی برای ادامه دادن رقابت با شرکت‌هایی مانند ریلمی، گوشی‌های ردمی نوت ۱۰ را باید با قیمت مناسبی راهی بازار کند. در همین رابطه هم اعلام شده که قیمت این گوشی‌ها در بازار هند تا حد زیادی رقابتی خواهد بود. سال گذشته ردمی نوت ۹ پرو با قیمت ۱۷۸ دلار در بازار هند عرضه شد و کاربران هندی با پرداخت ۲۳۳ دلار می‌توانستند ردمی نوت ۹ پرو مکس را خریداری کنند. احتمالا نسل جدید این گوشی‌ها هم قیمت مشابهی خواهند داشت.

از طرف دیگر، گفته می‌شود ریلمی به‌زودی در هند از سری Narzo 30 رونمایی می‌کند که احتمالا از نظر قیمت و مشخصات رقیب قدری برای سری ردمی نوت ۱۰ خواهند بود. همچنین برند پوکو هم مدتی قبل گوشی M3 را در بازار هند عرضه کند که یکی از بهترین گوشی‌های ارزان‌قیمت محسوب می‌شود.

۵ کار که شیائومی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

