گوشی فاقد پورت شیائومی اگرچه یک گجت مفهومی یا به اصطلاح کانسپت است، اما در هر صورت نمی‌توانیم ویژگی‌های عجیب آن را کتمان کنیم. در این گوشی تقریبا تمام ویژگی‌های اساسی و مرسوم مانند وجود دکمه، پورت و چارچوب بدنه کنار گذاشته است.

اما در این میان باید این سوال را بپرسیم که چه کسی واقعا خواستار چنین گوشی هوشمندی است؟ اگرچه در جواب این سوال می‌توانیم بگوییم هیچکس ولی حقیقت موضوع پیچیده‌تر از آن است. در این مطلب قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که شیائومی با ساخت این گوشی مفهومی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

مخاطب این گوشی کیست؟

بسیاری از کاربران همچنان از حذف جک هدفون در گوشی‌ها ناراضی هستند و به همین خاطر مطمئنا کنار گذاشتن دکمه‌ها، پورت و چارچوب بدنه نارضایتی آن‌ها را در پی خواهد داشت. در ضمن نمایشگرهای آبشاری که لبه‌های بسیار خمیده دارند نیز با اعتراض‌های زیادی روبرو می‌شوند و در نتیجه این گوشی شیائومی که لبه‌های نمایشگر آن به چهار جهت گوشی راه پیدا کرده، اوضاع را بدتر می‌کند. همچنین حذف پورت گوشی هم میلیون‌ها کاربر را با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند.

به زبان ساده، شیائومی در حال مبارزه با واقعیت‌های موجود گوشی‌های هوشمند است. اگر گوشی‌های تاشو هواوی با نمایشگر تاشو بیرونی بسیار شکننده به نظر می‌رسند، این گوشی مفهومی شیائومی هم با یک ضربه تقریبا دچار آسیب گسترده‌ای خواهد شد. اگرچه فناوری شارژ بی‌سیم طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته، اما از نظر ثبات و سرعت به پای شارژ سیمی نمی‌رسد.

البته به لطف دوربین‌های سلفی زیر نمایشگر، به زودی گوشی‌ها مبتنی بر نمایشگرهای یک‌دست و جذاب‌تر راهی بازار می‌شوند. با این حال، کاملا مشخص است که گوشی بدون پورت شیائومی بیشتر تلاش یک شرکت برای عملی کردن ویژگی‌های نوآورانه است تا پاسخی برای تقاضای کاربران. البته این نخستین باری نیست که شیائومی یک گوشی مفهومی با طراحی عجیب را معرفی می‌کند. در سال ۲۰۱۹ هم می میکس آلفا معرفی شد که نمایشگر آن به غیر از پنل جلویی، لبه‌های راست و چپ و بخشی از پنل پشتی را پوشانده بود.

تلاش شیائومی برای امتحان کردن ایده‌های جدید

علاوه بر بحث عملی کردن ایده‌های جدید، معرفی کردن چنین گوشی هوشمندی به شیائومی اجازه می‌دهد که میزان پذیرش کاربران برای یک گوشی فاقد پورت را مورد بررسی قرار دهد. این یعنی حتی اگر واکنش کاربران در قبال چنین گوشی نوآورانه‌ای اصلا مثبت نباشد، باز هم شیائومی داده‌های ارزشمندی را دریافت می‌کند.

به عنوان مثال می‌توانیم به واکنش‌ها نسبت به اولین گوشی می میکس اشاره کنیم. نمایشگر کم‌حاشیه‌ی این گوشی کاربران را به دو دسته تقسیم کرد و تعبیه‌ی دوربین سلفی در بخش پایینی آن یک اشتباه از طرف شیائومی بود. اما این گوشی درس‌های زیادی برای این شرکت داشت و این تجربه برای طراحی گوشی‌های این شرکت و نسل‌های بعدی می میکس مثمر ثمر واقع شد. چیزی که در سال ۲۰۱۶ افراطی به نظر می‌رسید، چند سال بعد به پدیده‌ای همه‌گیر بدل شد.

شیائومی در رابطه با جدیدترین گوشی مفهومی خود گفته که برای تولید این نمایشگر منحصر به فرد از فناوری‌های جدیدی استفاده شده است. شیائومی با بهره‌گیری از دانش مربوط به این گوشی عجیب، می‌تواند از آن‌ها برای ساخت گوشی‌های مرسوم خود بهره ببرد.

آزمایش‌های بیشتر در آینده

با توجه به مزایای عنوان شده، شیائومی احتمالا به ساخت این گوشی‌های آزمایشی عجیب و غریب ادامه خواهد داد. اگرچه توسعه‌ی این نوع محصولات نوآورانه هزینه‌بر است، اما از طرف دیگر به شیائومی اجازه می‌دهد توانایی بیشتری برای ارائه‌ی ویژگی‌های نوآورانه در گوشی‌های مرسوم خود کسب کند. همچنین باید به بحث تبلیغات و بازاریابی هم اشاره کنیم. زیرا به لطف گوشی‌های مفهومی نوآورانه، این شرکت بیش از پیش به‌عنوان یک برند پیشرو و نوآور در حوزه‌ی تکنولوژی مطرح می‌شود.

در نهایت باید بگوییم که این نوع گوشی‌ها قرار نیست نظر عموم کاربران را جلب کنند، بلکه شرکت‌هایی مانند شیائومی با این کار از یک طرف قصد دارند توانایی‌های فنی خود را به رخ رقبا و کاربران بکشند و از طرف دیگر ایده‌های عملی و جذابی را برای گوشی‌های خود به دست آورند.

