شیائومی Mi 11 اولترا در یک ویدیوی واقعی دیده شد

شیائومی به‌تازگی از گوشی پرچم‌دار خود تحت عنوان Mi 11 رونمایی کرد. در حالی که انتظار داشتیم طی این روزها خبرهایی در رابطه با مدل پرو این محصول بشنویم، امروز ویدیوی و تصاویر واقعی از شیائومی Mi 11 اولترا منتشر شد که به لطف آن توانستیم به بخش بزرگی از اطلاعات پیرامون آن دست پیدا کنیم.

جدیدترین پرچم‌دار کنونی شیائومی، Mi 11 نام دارد که با پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ هم در بازار چین و هم در بازارهای بین‌المللی در دسترس قرار گرفت. اما با نگاهی به قیمت این محصول و همچنین سیاست قبلی شرکت، به نظر می‌رسد باید انتظار مدل لایت و پرو را هم داشته باشیم تا بدین ترتیب کاربرانی با بودجه‌ی محدود هم بتوانند به محصولی نسبتا قدرتمند دسترسی داشته باشند و از طرفی کمبودی‌های مدل استاندارد هم با یک مدل بهتر جبران شود.

اما در مراسم معرفی از Mi 11، هیچ یک از این دو گوشی معرفی نشدند. بنابراین بی‌صبرانه منتظر انتشار شایعات و خبرهایی بودیم که اطلاعاتی در رابطه با این دو گوشی در اختیارمان قرار دهند. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه امروز یک ویدیوی واقعی از گوشی شیائومی Mi 11 اولترا، یعنی قدرتمندترین گوشی این سری منتشر شد.

یک کاربر فیلیپینی در یوتیوب، ویدیوی واقعی شیائومی Mi 11 اولترا را به اشتراک گذاشت که اگرچه اکنون آن را به حالت شخصی درآورده اما قبل از انجام آن، تقریبا تمام خبرگذاری‌ها موفق به مشاهده‌ی محتوای آن شدند. (در این مطلب هم ویدیوی مربوطه قرار گرفته شده). اما می‌پردازیم به اطلاعات پیرامون قدرتمندترین پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ شیائومی.

Mi 11 اولترا از لحاظ ظاهری شباهتی به گوشی پوکو M3، گوشی اقتصادی شیائومی که امسال هم رونمایی شده دارد. البته منظور از این شباهت فقط به خاطر ماژول دوربین بزرگی است که به صورت مستطیلی روی بالاترین بخش از پنل پشتی تعبیه شده. مشخصات دوربین‌ها اما از این قرار است:

یک دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو با لنز پریسکوپی ۴۸ مگاپیکسلی. همه‌ی این‌ها در کنار یک فلش LED و البته نمایشگر ثانویه‌ی بسیار کوچک، موارد موجود درون این ماژول بزرگ را تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد وجود این نمایشگر ثانویه برای زمان‌هایی که بخواهید با دوربین اصلی قدرتمند محصول به عکاسی سلفی بپردازید بسیار مفید باشد.

در ویدیوی یاد شده اما دو مدل با رنگ سفید و مشکی را شاهد هستیم که در هر دو، ماژول دوربین به رنگ مشکی درآمده و هیچ تفاوت دیگری هم بین آن‌ها نیست. نکته‌ی بسیار قابل توجه در رابطه با دوربین این گوشی اما به توانایی خارق‌العاده‌ی آن در بزرگ‌نمایی دیجیتالی برمی‌گردد که به ۱۲۰ برابر می‌رسد. این در حالی است که در حال حاضر بهترین گوشی در این زمینه، گلکسی S21 اولترا با توانایی بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری است.

البته سوا از رنگ‌بندی، یک تفاوت کوچک دیگر هم بین دو گوشی دیده می‌شود و آن هم مربوط به نوشته‌ی درون ماژول دوربین است. در هر دو ماژول عبارت ۱۲۰X به معنای زوم ۱۲۰ برابری نوشته شده اما در مدل مشکی رنگ، زیر این عبارت، ۱۲-۱۲۰mm و ۱:۱.۹۵ – ۴.۵ و در مدل سفید رنگ، عبارت Ultra Pixel AI Camera نوشته شده. مشخص نیست دقیقا تفاوت در چیست و چرا صرفا رنگ‌بندی باید باعث وجود تغییراتی در یک گوشی شود اما خب می‌توان موضوع را به این مرتبط دانست که گوشی فعلا در مراحل اولیه‌ی ساخت قرار دارد و در محصول نهایی، شاهد این تفاوت‌ها نخواهیم بود.

با توجه به گفته‌های این شخص در ویدیو، Mi 11 اولترا یک گوشی ۶.۸۱ اینچی است با نمایشگری خمیده با پنل OLED که از وضوح تصویر +WQHD بهره می‌برد و رفرش‌ریت آن نیز ۱۲۰ هرتزی است. علاوه بر این‌ها، پوششی که شرکت چینی برای محافظت از صفحه‌ی گوشی انتخاب کرده گوریلا گلس Victus است؛ همان محافظ صفحه‌ی قدرتمندی که سامسونگ طی یک سال گذشته برای پرچم‌دارهای خود در نظر گرفته. روی این نمایشگر هم یک حفره‌ی ریز در سمت چپ-بالا تعبیه شده که میزبان یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی است.

شیائومی Mi 11 اولترا هم مانند مدل استاندارد به پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهد شد اما اینکه چه مقدار حافظه‌ی رم برای آن در نظر گرفته شده و یا اینکه در چه مدل‌هایی باید شاهد ورود آن به بازار باشیم مشخص نیست. اما صرف نظر از مدل، همه‌ی آن‌ها با رابط کاربری MIUI 12.5 که جدیدترین رابط کاربری شیائومی نیز هست در دسترس قرار می‌گیرند.

اطلاعات دیگری که توسط این فرد در ویدیوی یاد شده منتشر شده شامل پشتیبانی از پرسرعت‌ترین نوع اینترنت ۵G، بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP68، بلندگوهای استریو تنظیم شده توسط شرکت Harman/Kardon و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که کاربر می‌تواند آن را با شارژر ۶۷ واتی بسیار سریع سیمی و بی‌سیم شارژ کند. علاوه بر این‌ها، پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس با سرعت ۱۰ وات هم در این گوشی وجود دارد تا کاربر بتواند گجت‌های پوشیدنی خود را از طریق گوشی شارژ کند.

شما عزیزان در صورت تمایل می‌توانید ویدیوی مربوط به شیائومی Mi 11 اولترا را در زیر تماشا کنید. لازم به ذکر است ویدیو به زبان فیلیپینی است ولی تمام موارد مهم موجود در آن در این مطلب پوشش داده شده.

اطلاعاتی در رابطه با قیمت، تاریخ رونمایی، بازار عرضه و مواردی از این دست نه در این ویدیو و نه در هیچ خبرگزاری دیگری منتشر نشده اما به نظر نمی‌رسد تا زمان رونمایی رسمی از این گوشی مدت زمان زیادی هم باقی مانده باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید شیائومی چه تصمیمی خواهد گرفت.

