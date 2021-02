گلکسی A72 5G یکی از میان‌رده‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۱ است که سامسونگ به‌زودی از آن رونمایی می‌کند. از آن جایی که کاربران تمایل بسیار زیادی به گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ دارند بنابراین A72 5G می‌تواند به یکی از بهترین‌های سال ۲۰۲۱ بدل شود. تا به این لحظه در رابطه با این گوشی اطلاعات نسبتا زیادی منتشر شده، به همین خاطر تصمیم گرفتیم به بررسی آنچه که از A72 5G منتشر شده بپردازیم تا ببینیم باید انتظار چه محصولی را از شرکت کره‌ای داشته باشیم.

۲۰۲۰ سال گوشی‌های ۵G خواهد بود. محصولاتی که به سریع‌ترین اینترنت همراه موجود مجهز خواهند شد و در عین حال قیمت بسیار مناسبی هم دارند تا بدین ترتیب کاربران بیشتری به آن‌ها دسترسی داشته باشند. خوشبختانه پردازنده‌های کنونی که برای گوشی‌های میان‌رده استفاده می‌شوند قدرت بسیار خوبی دارند و به همین خاطر کاربران در عین حال که مبلغ کمتری را به نسبت پرچم‌دارها می‌پردازند، به محصولاتی دسترسی خواهند داشت که از لحاظ قدرت پردازشی و گرافیکی توان بسیار بالایی دارند.

به عنوان یک گوشی میان‌رده‌، سامسونگ در حال حاضر در حال ساخت گلکسی A72 5G است. این گوشی در واقع به عنوان جانشین گلکسی A71 راهی بازار می‌شود و به نظر می‌رسد به زودی نیز شاهد رونمایی از آن خواهیم بود. A72 5G شاید یکی از جذاب‌ترین میان‌رده‌هایی باشد که در سال جاری راهی بازار می‌شود بنابراین تصمیم گرفتیم به بررسی تمام اطلاعاتی بپردازیم که تاکنون در رابطه با آن منتشر شده.

تاریخ عرضه‌ی گلکسی A72 5G

هنوز در رابطه با تاریخ عرضه‌ی گلکسی A72 5G خبر رسمی منتشر نشده اما با استناد بر جدیدترین شایعاتی که پیرامون این گوشی منتشر شده می‌توانیم بگوییم سامسونگ آن را در ماه مارس امسال راهی بازار می‌کند. یعنی بازه‌ی زمانی اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰. همچنین طبق شنیده‌ها، به نظر می‌رسد سامسونگ مدل ۴G گوشی A72 را هم در دست ساخت دارد و می‌خواهد در همان حوالی از آن رونمایی کند.

قیمت

امسال سامسونگ قصد دارد گلکسی A72 5G را با قیمت مشابه A71 سال گذشته راهی بازار کند. اگر به خاطر داشته باشید، سامسونگ میان‌رده‌ی سال قبل خود را با قیمت ۵۹۹ دلار راهی بازار کرد که البته قیمت بسیار بالایی هم به حساب می‌آمد و از آن جایی هم که این روزها قیمت مدل استاندارد پرچم‌دارها و یا پرچم‌دارهای مقرون به صرفه بسیار مناسب شده، بعید به نظر می‌رسد سامسونگ باز هم قیمت این گوشی را افزایش دهد. بنابراین منطقی خواهد بود اگر حداقل مدل پایه‌ی گلکسی A72 5G با قیمت ۵۹۹ دلار راهی بازار شود.

البته چند روز پیش یک وب‌سایت آلمانی مدعی شده بود قیمت گلکسی A72 4G در اروپا برای مدل‌های ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی به ترتیب ۴۴۹ و ۵۰۹ یورو خواهد بود که معادل ۵۴۴ و ۶۱۷ دلار آمریکا می‌شود. متاسفانه این وب‌سایت قیمت گلکسی A72 5G را اعلام نکرد اما انتظار داریم حدودا ۵۰ دلار تفاوت بین آن‌ها وجود داشته باشد. چون برخلاف پرچم‌دارها، در میان‌رده‌ها بهره‌مندی از مودم ۵G یعنی پردازنده‌ی قدرتمندتر. البته باید این نکته را هم به خاطر داشته باشیم که قیمت رسمی این دو مدل هنوز اعلام نشده و سامسونگ شاید قصد این را داشته باشد که در این رابطه کاربران را غافلگیر کند.

قیمت گوشی‌های گلکسی A52 و گلکسی A72 فاش شد

مشخصات فنی

از لحاظ قدرت پردازشی و گرافیکی، گلکسی A72 5G قرار نیست تفاوت چشمگیری به نسبت گلکسی A71 سال گذشته داشته باشد. حتی به نظر می‌رسد مدل ۴G ضعیف‌تر از A71 باشد؛ البته فقط در این بخش. طبق شنیده‌های اخیر، به نظر می‌رسد مشخصات فنی A72 5G و ۴G به شرح زیر باشد:

نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر امولد با وضوح ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل (+FHD) و رفرش‌ریت ۹۰ هرتز

سیستم چهارگانه دوربین با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی

پنل پشتی از جنس پلاستیک و فریم کناری از جنس آلومینیوم

اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری One UI 3.0 (و احتمالا پشتیبانی سه‌ساله)

پشتیبانی از اینترنت ۵G (مدل ۴G هم احتمالا در دسترس قرار خواهد گرفت)

بهره‌مندی اسنپدراگون ۷۵۰G برای مدل ۵G و احتمالا اسنپدراگون ۷۲۰ برای مدل ۴G

۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی قابل ارتقا از طریق کارت حافظه (موجود در مدل‌هایی با ظرفیت حافظه‌ی بیشتر)

۶/۸ گیگابایت حافظه‌ی رم

بهره‌مندی از درگاه USB-C و جک ۳.۵ میلی‌متری

شارژر سریع ۲۵ واتی درون جعبه

این جدول مشخصاتی است که با توجه به خبرها و شایعات، از میان‌رده‌های مورد انتظار سامسونگ انتظار داریم. اما یک سری نکات جالب وجود دارد که باید به آن اشاره کرد. پیش‌تر شنیده بودیم سامسونگ قصد دارد لرزشگیر اپتیکال را به میان‌رده‌های قدرتمند خود بیاورد و به نظر می‌رسد اگر این اتفاق قرار است رخ دهد، باید با A72 5G آغاز شود. لرزشگیر اپتیکال به همراه رفرش‌ریت ۹۰ هرتزی یک پیشرفت انقلابی در بین میان‌رده‌های سامسونگ خواهند بود که تاکنون از چنین قابلیت‌هایی بهره نمی‌بردند.

اما اگر از لرزشگیر اپتیکال و نمایشگر ۹۰ هرتزی فاکتور بگیریم، می‌بینیم که A72 5G هیچ تفاوتی با A71 5G ندارد. جالب اینجاست که اگر اسنپدراگون ۷۵۰G پردازنده‌ی آن باشد، در بهترین حالت، تفاوتی با نماینده‌ی سال گذشته‌ی سامسونگ نخواهد داشت که به اگزینوس ۹۸۰ (اسنپدراگون ۷۶۵G در بازار آمریکا) مجهز شده بود. از این‌ها گذشته، مدل ۴G هم از پردازنده‌ی ضعیف‌تر اسنپدراگون ۷۲۰ (به نسبت اسنپدراگون ۷۳۰ در A71) بهره می‌برد و حتی گفته می‌شود نمایشگر آن ۶۰ هرتزی است.

البته اسنپدراگون ۷۵۰G از چیپست جدیدتر Cortex-A77 بهره می‌برد و در بنچمارک‌ها هم عملکردی بسیار نزدیک به اسنپدراگون ۷۶۵G با هسته‌های Cortex -A76 نشان داده اما انتظار داریم حالا که حدودا ۶۰۰ دلار قرار است برای یک میان‌رده هزینه کنیم، مشخصات بهتری را از آن شاهد باشیم یا حداقل قیمت آن کمی کاهش پیدا کند.

طراحی

رندرهایی که تا به این لحظه از گلکسی A72 5G منتشر شده نشان می‌دهد این گوشی از لحاظ ظاهر هیچ تفاوت خاصی به نسبت نسل قبل ندارد و صرفا دوربین‌های تعبیه شده روی پنل پشتی با تغییراتی همراه بوده‌اند. آن هم از لحاظ ظاهر. پنل جلویی گوشی کاملا شبیه به بسیاری از میان‌رده‌های دیگر سامسونگ است و اگر ندانیم به A72 نگاه می‌کنیم، قطعا نمی‌توانیم تفاوتی بین آن و دیگر گوشی‌ها قائل شویم.

نمایشگر گوشی همانطور که اشاره شده ۶.۷ اینچی و ابعاد کلی محصول هم ۸.۱ × ۷۷.۴۷ × ۱۶۵ میلی‌متر خواهد بود. بدین ترتیب با یک گوشی تقریب عریض و البته کشیده‌ای طرف خواهیم بود. پنل پشتی که از پلاستیک سخت هم ساخته می‌شود جنس مشابهی با پلاستیک بکار رفته در ساخت دیگر میان‌رده‌های شرکت کره‌ای خواهد داشت اما فریمی که آن را احاطه می‌کند احتمالا آلومینیومی است.

مانند A71، انتظار داریم نوع دوربین‌های بکار رفته در این گوشی هم شامل سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، سنسور فوق عریض ماکرو و سنجش عمق شوند. جز سنسور اصلی، از اندازه‌ی باقی دوربین‌ها فعلا بی‌خبریم اما گفته می‌شود لرزشگیر اپتیکال هم به قابلیت‌های دوربین اصلی اضافه خواهد شد.

تصاویر رسمی گلکسی A52 5G و A72 5G لو رفت

نمایشگر

در بخش نمایشگر هم تغییرات زیادی را شاهد نیستیم جز اینکه گفته می‌شود رفرش‌ریت آن به ۹۰ هرتز ارتقا پیدا کرده. در غیر این صورت از لحاظ اندازه (۶.۷ اینچ) و وضوح تصویر (+FHD) و همچنین نوع پنل بکار رفته (سوپر امولد)، تغییری را شاهد نیستیم. البته اینکه در این بخش تغییراتی را شاهد نباشیم طبیعی است چون A72 5G یک میان‌رده‌ است و انتظار نداریم کیفیتی مشابه گوشی‌هایی نظیر گلکسی S21 را به نمایش بگذارد.

با این حال نمایشگر بکار رفته در گلکسی A71 به قدری خوب، درخشان و باکیفیت بود که در این محدوده‌ی قیمتی، انتظار چیزی بیشتر از آن را نداشته باشیم. اینکه پشتیبانی از رفرش‌ریت ۹۰ هرتز هم به آن اضافه شده بسیار خبر خوبی است (تنها مدل ۵G از این رفرش‌ریت بهره می‌برد). همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که حسگر اثر انگشت بکار رفته در نسل گذشته با همان اندازه و کیفیت در A72 نیز بکار گرفته خواهد شد.

دوربین

سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی براینکه گلکسی A72 5G به ۵ دوربین مجهز خواهد شد. این باعث شد بسیاری از کاربران به این نکته فکر کنند که یک دوربین تله‌فوتو هم شاید به مجموعه دوربین‌های میان‌رده‌ی سامسونگ اضافه شود. اما با توجه به جدیدترین خبرهای منتشر شده، ظاهرا غول کره‌ای قصد انجام این کار را ندارد و در عوض لرزشگیر اپتیکال را به قابلیت‌های دوربین اضافه می‌کند. در رابطه با مشخصات دیگر دوربین‌های این گوشی خبری در دسترس نیست.

گلکسی A71 از چهار دوربین بهره می‌برد که شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و سنجش عمق و ماکروی ۵ مگاپیکسلی می‌شود. برای دوربین سلفی هم ۳۲ مگاپیکسل در نظر گرفته شد که کیفیت بسیار خوبی هم داشت. به نظر می‌رسد دوربین‌های دیگر گلکسی A72 5G هم فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق باشند اما از اندازه‌ی سنسور آن‌ها خبری نداریم.

پردازنده و حافظه‌ی رم

اطلاعاتی که در گیک‌بنچ هم دیده شده حاکی از آن است که مدل ۴G گلکسی A72 با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۲۰G راهی بازار می‌شود. در رابطه با مدل ۵G اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما فعلا به نظر می‌رسد اسنپدراگون ۷۵۰G عهده‌دار وظایف پردازشی و گرافیکی محصول را بر عهده خواهد داشت. (احتمال بکارگیری پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G هم وجود دارد).

شایعات از این موضوع حکایت دارند که مدل پایه‌ی گلکسی A72 5G به ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز می‌شود و در بهترین مدل خود هم ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی خواهد داشت. از طرفی امکان افزایش ظرفیت حافظه از طریق کارت حافظه‌ی MicroSD هم وجود خواهد داشت. در رابطه با حافظه‌ی رم هم باید بگوییم از آن جایی که گلکسی A72 4G با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم در گیک‌بنچ دیده شد، می‌توان با قاطعیت گفت گلکسی A72 5G هم با همین میزان از حافظه‌ی رم راهی بازار می‌شود. البته گفته می‌شود مدلی با حافظه‌ی رم ۶ گیگابایت هم از هر دو گوشی تولید خواهد شد.

ظرفیت باتری

سامسونگ برای گلکسی A71، باتری بسیار قدرتمند ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفت که عملکرد بسیار خوبی هم داشت. درون جعبه هم یک شارژر ۲۵ واتی قرار گرفت تا گوشی با سرعت بسیار بالایی شارژ شود. از آن جایی که گلکسی A72 قرار است به نمایشگر ۹۰ هرتزی مجهز شود و از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند، بنابراین انتظار داریم ظرفیت باتری در بدترین حالت با نسل قبل برابر باشد. به نظر می‌رسد گوشی از فناوری شارژ بی‌سیم بهره نمی‌برد اما در عوض شارژر درون جعبه و همراه محصول حضور خواهد داشت.

در حال حاضر این‌ها مجموعه اطلاعاتی است که در رابطه با گوشی گلکسی A72 5G در اختیار داریم. از آن جایی که احتمالا تا یک یا دو ماه دیگر شاهد رونمایی از این گوشی خواهیم بود، انتظار داریم تا هفته‌های آینده خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر شود.

