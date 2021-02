بیش از ۱۲۰ گوشی مبتنی بر اسنپدراگون ۸۸۸ در حال توسعه هستند

طبق اعلام رئیس شعبه‌ی چین شرکت کوالکام، بیش از ۱۲۰ گوشی مبتنی بر تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ در حال توسعه هستند. معلوم نیست که آیا تمام این گوشی‌ها راهی بازار می‌شوند یا نه و شاید هم تعدادی از آن‌ها در سال ۲۰۲۱ از راه برسند. ولی در هر صورت با توجه به اینکه اسنپدراگون ۸۸۸ یک تراشه‌ی پرچم‌دار گران‌قیمت محسوب می‌شود، این تعداد گوشی آمار قابل توجهی به حساب می‌آید.

البته شاید تا انتهای سال جاری شمار این گوشی‌ها افزایش پیدا کند. اسنپدراگون ۸۸۸ طبق بررسی‌های صورت گرفته یک تراشه‌ی عالی است و شرکت‌های مختلف هم طبیعتا قصد دارند از این تراشه برای گوشی‌های خود استفاده کنند. برخی از شرکت‌ها هم از گوشی‌های مبتنی بر این تراشه رونمایی کرده‌اند که مثلا می‌توانیم به سری گلکسی S21 اشاره کنیم.

گلکسی زد فولد ۳ هم احتمالا مجهز به همین تراشه خواهد بود و شاید گلکسی S21 فن ادیشن هم از این تراشه‌ی پرچم‌دار بهره ببرد. شیائومی مدتی قبل از گوشی می ۱۱ رونمایی کرد که قلب تپنده‌ی آن اسنپدراگون ۸۸۸ است. همچنین به احتمال زیاد گوشی‌های می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا هم همراه با آن عرضه خواهند شد. از طرف دیگر، گفته می‌شود شیائومی در حال آماده‌سازی نسل جدید گوشی می میکس است که بدون شک مبتنی بر همین تراشه خواهد بود.

وان‌پلاس هم از جمله شرکت‌هایی است که مطابق معمول، برای پرچم‌داران خود از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار ساخت کوالکام استفاده می‌کند. با توجه به بنچمارک‌های انجام شده، اسنپدراگون ۸۸۸ در اکوسیستم اندروید بی‌رقیب محسوب می‌شود و باید ببینیم تا انتهای سال جاری چند گوشی مجهز به آن به دست کاربران می‌رسند.

