آیا باید دوربین سونی آلفا ۱ را با کانن EOS R5 مقایسه کرد؟

در هفته‌های گذشته سونی از دوربین سونی آلفا ۱ رونمایی کرد. بعد از رونمایی از این دوربین توسط سونی، عده‌ی زیادی از یوتوبر‌ها و افراد فعال در زمینه‌ی بررسی دستگاه‌ها به نقد و بررسی این دوربین جدید سونی پرداختند.

در این مدت عده‌ای زیادی از یوتوبرها ویدیو‌هایی را ساختند و دوربین سونی آلفا ۱ را با دوربین کانن EOS R5 مقایسه کردند. با توجه به رخ دادن این اتفاق، قصد داریم به این موضوع بپردازیم که آیا مقایسه دوربین سونی آلفا ۱ با دوربین کانن EOS R5 منطقی است و باید انجام شود؟

در هفته‌ی گذشته Gordan Laing ویدیوی ۸ دقیقه‌ای را منتشر کرد و در این ویدیو به مقایسه کیفیت عکس‌های گرفته شده با دوربین جدید سونی آلفا ۱ با دوربین کانن EOS R5 پرداخت. به علت اینکه هر دو دوربین سونی و کانن دوربین‌های جدیدی هستند و رزولوشن سنسور ثبت تصاویر به کار رفته در آن‌ها مشابه یکدیگر است، می‌توان گفت که انجام مقایسه‌ای اینچنینی منطقی است و باید از سازنده‌ی چنین فیلم‌های نقد و بررسی‌ هم حمایت کرد.

Laing همچنین برای مقایسه کیفیت تصاویر گرفته شده توسط دوربین سونی آلفا ۱ و دوربین کانن EOS R5، سه تصویر ثبت شده توسط این دوربین‌ها را هم منتشر کرده است که شما می‌توانید برای مقایسه میان این دو دوربین‌ این تصاویر را در ادامه ببینید.

با توجه به اینکه هر دوی این دوربین‌های دارای سنسوری با اندازه‌ی فول‌فریم هستند و رزولوشن سنسور استفاده شده در آن‌ها هم مشابه یکدیگر است، مقایسه این دوربین‌های با یکدیگر از لحاظ پارامتر‌های مربوط به کیفیت تصاویر و ثبت تصاویر در ISO مختلف، منطقی به نظر می‌رسد.

همچنین با توجه به قابلیت‌ این دوربین‌ها در زمینه‌ی فیلم‌برداری و توانایی هر دو دوربین برای ضبط فیلم‌های با رزولوشن ۸K، انجام یک بررسی و مقایسه‌ی کیفیت فیلم‌های گرفته شده با این رزولوشن توسط هر دو دوربین منطقی است.

با این وجود باید بگوییم که مقایسه‌هایی که در آن‌ها عملکرد این دو دوربین در زمان عکاسی در دنیای واقعی با یکدیگر مقایسه می‌شود، ممکن است که حسی غیرمنطقی را برای کاربران به وجود بیاورد.

در این زمان‌های یکی دیگر از یوتوبر‌های به Jared Polin هم فیلمی را درباره‌ی دوربین سونی آلفا ۱ منتشر کرده است و در این فیلم به مقایسه‌ی این دوربین با دوربین کانن EOS R5 پرداخته است. او در این فیلم منتشر شده گفت است که زمانی که این دوربین جدید سونی را با دوربین کانن EOS R5 مقایسه می‌کنید، دوربین سونی آلفا ۱ اغراق شده و دارای قیمتی بسیار بالا به نظر می‌رسد (او این ادعا‌ها را در عنوان فیلم نوشته و در قسمت نتیجه‌گیری فیلم هم این صحبت‌ها را عنوان کرده است).

همچنین به‌تازگی شخص دیگری به نام Tony Nothrup هم فیلمی را منتشر کرده است و در آن دوربین سونی آلفا ۱ را با دوربین کانن EOS R5 در هنگام عکاسی پرتره، ورزشی و حیات وحش مقایسه کرده است.

باید بگوییم که در این مقاله نمی‌خواهیم به نتایج حاصل از این مقایسه‌ها بپردازیم یا بر روی نتیجه‌گیری‌های عنوان شده توسط اشخاصی مانند Nothrup یا Polin تمرکز کنیم. اما می‌خواهیم به این موضوع اشاره کنیم که مقایسه این دو دوربین با یکدیگر به یک ترند تبدیل شده است.

با توجه به این موضوع که در این مقایسه‌ها عنوان می‌شود که یکی از این دو دوربین از دیگری بهتر است، باید بگوییم که این نوع مقایسه‌ها غیرمنطقی به نظر می‌رسند. Polin در فیلم منتشر شده می‌گوید که او فیلم‌های اینچنینی از مقایسه‌ی دوربین‌ها با یکدیگر را می‌سازد زیرا مخاطبانش درباره‌ی این فیلم‌ها کنجکاو هستند.

با وجود اینکه انجام این کار توسط این شخص منطقی به‌ نظر می‌رسد، ولی به نظر من قبل از انجام مقایسه و پاسخ به این سوال که کدام یک دوربین بهتری است، بهتر است که کلاس کاری این دوربین‌ها را به شکلی مناسب مشخص کنیم و دوربین‌های همرده‌ی آن‌ها را بشناسیم.

به صورت کلی کاربران علاقه‌ دارند که دوربین کانن EOS R5 و دوربین نیکون Z7 II را با دوربین جدید سونی یعنی آلفا ۱ مقایسه کنند. علت انجام این کار این است که تمامی دوربین‌های گفته شده در واقع بهترین دوربین‌های بدون آینه‌‌ای هستند که شرکت‌های سونی، نیکون و کانن ارائه می‌دهند.

پس به صورت طبیعی این سوال برای کاربران پیش می‌آید که در میان بهترین دوربین‌های ارائه شده توسط این شرکت‌های سازنده‌ی دوربین، کدام یک دوربین بهتری است. اما در اینجا روزنامه‌نگاران فعال در زمینه‌های علم و تکنولوژی مسؤول هستند تا به مخاطبان این نکته را یاد آوری کنند که دوربینی مانند کانن EOS R5 هیچ وقت نباید با دوربین سونی آلفا ۱ مقایسه شود.

حتی اگر دوربین کانن EOS R5 در مقایسه با دوربین سونی آلفا ۱ هم عمکلرد بسیار خوب یا بدی را داشته باشد، مقایسه این دو دوربین بدون فکر کردن به این موضوع که هر یک از این دوربین‌ها در چه کلاس کاری قرار دارند اشتباه بزرگی است.

در واقع باید بگوییم که دوربین کانن EOS R5 دوربین نیست که امسال باید آن‌ را با دوربین سونی آلفا ۱ مقایسه کنیم. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که هر دو شرکت کانن و نیکون در حال توسعه‌ی دوربین‌های رده‌بالایی برای عکاسان هستند و قصد دارند که به‌زودی این دوربین‌ها را رونمایی و عرضه کنند.

به طور حتم بعد از رونمایی از این دوربین‌ها توسط این شرکت‌ها، نگاهی دوباره‌ به این مقایسه‌های انجام شده در زمان کنونی نشان می‌دهد که این مقایسه‌ها به‌درستی صورت نگرفته است.

همچنین باید بگوییم که شرکت ژاپنی کانن از دوربین کانن EOS R5 به عنوان دوربین بدون آینه‌ی پرچمدار خود نام نمی‌برد، اما سونی در زمان رونمایی از دوربین سونی آلفا ۱ اعلام کرد که این دوربین در واقع دوربین پرچم‌دار این شرکت در دوربین‌های بدون آینه‌ی آلفا است. برای اطلاع باید بگوییم که این اولین‌باری است که سونی از چنین لقبی در زمان رونمایی از یک دوربین جدید استفاده کرده است. این شرکت در گذشته و در زمان رونمایی از دوربین‌های سری آلفا هیچ‌گاه چنین عنوانی را به هیچ‌ یک از این دوربین‌ها نداده است.

همچنین دوربین بدون آینه کانن EOS R5 در واقع نماینده‌ی دوربین DSLR کانن EOS 5D در خانواده‌ی دوربین‌های بدون آینه‌ی کانن است. با توجه به این موضوع، باید بگوییم که با وجود اینکه دوربین‌های سری ۵ کانن دوربین‌های بسیار خوبی و با قابلیت‌های مختلفی برای کاربران حرفه‌ای و دیگر کاربران هستند، اما این دوربین‌ها هیچ‌گاه رده‌بالاترین دوربینی نبوده‌اند که کانن تولید کرده است.

با توجه به این موضوع، در گذشته هیچ وقت شاهد مقایسه دوربین کانن EOS 5D Mark IV با نیکون D6 نبوده‌ایم. همچنین هیچ‌گاه ندیده‌ایم که دوربین نیکون D850 با دوربین رده‌بالای کانن EOS 1DX Mark III مقایسه شود.

با توجه به این موضوع باید بگوییم که مقایسه‌ی دوربین سونی آلفا ۱ با دوربین کانن EOS R5 و مطرح کردن این سوال که کدام یک دوربین بهتری است، از پایه کار درستی نیست.

در نهایت باید بگوییم که مشخص است که انجام کارهایی مانند مقایسه‌‌ی دوربین‌ها با یکدیگر کار هیجان‌انگیزی و سرگرم کننده‌ای است و ما نمی‌خواهیم که این کار را از کاربران بگیریم. تنها در این مقاله‌ می‌خواهیم این موضوع را مطرح کنیم که کاربران به یاد داشته باشند که کلاس کاری این دو دوربین به گونه‌ای نیست که رقیب یکدیگر باشند.

به طور حتم زمانی که شرکت‌های تولید کننده‌‌ی دوربین از تمامی دوربین‌های بدون آینه‌ی خود رونمایی کنند، در آن زمان می‌توان دوربین‌های دارای یک کلاس کاری را به شکل مناسبی با یکدیگر مقایسه کرد. البته باید بگوییم که رخ دادن این اتفاق نیاز به گذر زمان و صبر دارد که صبر کردن رویداد هیجان‌انگیزی نیست.

