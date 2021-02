گلکسی S21 فن ادیشن احتمالا در دست ساخت قرار دارد

سامسونگ اوایل امسال از گوشی‌های سری گلکسی S21 به عنوان جدیدترین و بهترین سری از پرچم‌داران خود رونمایی کرد که شامل سه مدل استاندارد پلاس و اولترا می‌شدند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، درست مانند سال گذشته، امسال هم شاهد یک پرچم‌دار مقرون به صرفه تحت عنوان گلکسی S21 فن ادیشن خواهیم بود.

همزمان با رونمایی از گوشی‌های سری گلکسی S20، اتفاقات عجیبی رخ داد. بدترین اتفاق، شیوع ویروس کرونا بود که هنوز هم بسیاری از مردم جهان را درگیر خود کرده و سبب شد آمار فروش گوشی‌های هوشمند هم شدیدا افت کند. علاوه بر این موضوع، سامسونگ هم سیاست اشتباهی را در پیش گرفت و پرچم‌داران خود را با قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلار راهی بازار کرد.

پرچم‌داران سری S20 گوشی‌های خوبی بودند اما مدل‌های بین‌المللی که با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ راهی بازار شدند آنقدر فاصله‌ی عملکرد با مدل اسنپدراگون داشتند که سامسونگ مجاب شد گوشی‌هایی را که در کشور کره به فروش می‌رساند با اسنپدراگون ۸۶۵ در اختیار مردم قرار دهد. عملکرد بد اگزینوس ۹۹۰، قیمت بالای پرچم‌دارهای سری S20 و همچنین شیوع بیماری باعث شد سامسونگ نتواند فروش خوبی را از این سری تجربه کند. بنابراین غول کره‌ای تصمیم گرفت این موضوع را با تولید یک گوشی ارزان‌قیمت‌ اما قدرتمند جبران کند.

در نتیجه‌ی این اقدام بود که S20 فن ادیشن با مشخصات فنی مناسب و قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلار راهی بازار شد. استقبال از این گوشی بسیار بالا بود، به طوری که شرکت توانست سود خوبی از فروش آن کسب کند. به همین خاطر علی‌رغم عملکرد خوب پرچم‌دارهای سری S21، سامسونگ ظاهرا می‌خواهد گلکسی S21 فن ادیشن را هم به مجموعه گوشی‌های این خانواده اضافه کند.

به گزارش وب‌سایت SamMobile، گوشی جدید از شماره مدل SM-G990B برخوردار است و با اندروید ۱۱، پشتیبانی از اینترنت ۵G و با یک سری مشخصات مشابه گلکسی S21 و S21 پلاس راهی بازار می‌شود که احتمالا شامل دوربین‌ها و شاید هم پردازنده می‌شود. یعنی درست مانند گلکسی S20 فن ادیشن و وجه اشتراکاتی که این محصول با پرچم‌داران سری S20 داشت.

اینطور که گفته می‌شود، S21 فن ادیشن در دو مدل با ظرفیت حافظه‌ی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه می‌شود و در رنگ‌های خاکستری/نقره‌ای، صورتی، بنفش و سفید در دسترس قرار خواهد گرفت. مشخص نیست آیا این گوشی از کارت حافظه‌ی جانبی پشتیبانی خواهد کرد یا خیر چون تا به اینجای کار خبر زیادی در رابطه با آن منتشر نشده.

سامسونگ حدودا ۷ ماه بعد از عرضه‌ی پرچم‌دارهای سری S20، مدل فن ادیشن را راهی بازار کرد. بعید به نظر می‌رسد بین تاریخ رونمایی از پرچم‌داران جدید شرکت و تاریخ عرضه‌ی S21 فن ادیشن هم تا این اندازه فاصله وجود داشته باشد اما با این حال باید منتظر ماند و دید چه خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر می‌شود.

گلکسی S21 اولترا در مقابل گلکسی نوت ۲۰ اولترا

منبع: PhoneArena

The post گلکسی S21 فن ادیشن احتمالا در دست ساخت قرار دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala