اپل امسال از چندین محصول جدید رونمایی خواهد کرد که در این میان به نظر می‌رسد دور اول این محصولات فقط چند هفته‌ی دیگر معرفی می‌شوند. یکی از افشاگران به نام جان پروسر که برخی از پیش‌بینی‌هایش درست از آب در می‌آیند، اعلام کرده که ایرتگز و نسل جدید آیپد پرو ماه آینده میلادی طی یک مراسم مجازی معرفی خواهند شد.

او گفته که طبق آخرین اطلاعاتی که در دست دارد، ایرتگز در ماه مارس معرفی می‌شود و هنوز از هیچگونه تاخیری در معرفی این محصول خبردار نشده است. او البته ماه‌ها قبل گفته بود که ایرتگز در ماه اکتبر معرفی می‌شود ولی چنین اتفاقی نیفتاد و در مراسم موردنظر سیستم‌های مبتنی بر تراشه‌ی اپل M1 معرفی شدند. او همچنین مدعی شده بود در کنار iOS و iPadOS 14.3 شاهد معرفی ایرتگز خواهیم بود که این اتفاق نیز رخ نداد.

جان پروسر قبلا هم ماه مارس ۲۰۲۱ را به عنوان زمان معرفی ایرتگز اعلام کرده بود اما باید بگوییم که اپل هیچوقت زودتر از این ماه مراسمی برگزار نمی‌کند و بنابراین شاید ادعای او فقط یک حدس بوده باشد.

علاوه بر محصول ایرتگز، این افشاگر گفته که در ماه مارس شاهد معرفی نسل جدید آیپد پرو خواهیم بود. مینگ چی کو، مشهوترین تحلیلگر محصولات اپل، ماه‌ها قبل گفته بود که نسل جدید آیپد پرو در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ معرفی می‌شود. گفتنی است پروسر قبلا ادعا کرده بود آیپدهای جدید تا پایان ۲۰۲۰ معرفی می‌شوند ولی این پیش‌بینی عملی نشد.

با این حال باید به برخی پیش‌بینی‌های درست جان پروسر هم اشاره کنیم. مثلا او زمان و ساعت دقیق معرفی نسل دوم آیفون SE را به درستی پیش‌بینی کرد و در رابطه با نسل جدید مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی در ماه می هم پیش‌بینی درستی داشت. مینگ چی کو ماه گذشته اعلام کرد که ایرتگز در سال ۲۰۲۱ عرضه می‌شوند ولی به تاریخ دقیق عرضه‌ی آن اشاره‌ی نکرده است.

یکی دیگر از افشاگران مشهور مدتی قبل مدعی شد که ایرتگز با دو اندازه‌ی کوچک و بزرگ به دست کاربران می‌رسند و همچنین کاربران می‌توانند باتری آن‌ها را تعویض کنند. از دیگر مشخصه‌های ایرتگز می‌توانیم به امکان ارتباط مستقیم با اپلیکیشن Find My در iOS، iPadOS و macOS اشاره کنیم.

