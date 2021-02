مایکروسافت، گوگل و کوالکام نگران انتقال مالکیت شرکت Arm هستند

طبق گزارش‌های منتشر شده، طی روزهای گذشته شرکت‌های مایکروسافت، گوگل و کوالکام نگرانی خود را بابت تصاحب شرکت Arm توسط انویدیا به اطلاع نهادهای نظارتی رسانده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت‌ها با نهادهای نظارتی در آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و چین تماس گرفته‌اند و گفته‌اند که نگران تغییر قوانین مربوط به مجوزهای شرکت Arm هستند.

انویدیا قول داده که از کنترل خود بر شرکت Arm برای تغییر نحوه‌ی تعامل با سایر کسب‌وکارها استفاده نخواهد کرد. مدیرعامل انویدیا با انتشار یک یادداشت اعلام کرده که رویکرد فعلی Arm برای ارائه‌ی مجوزها حفظ می‌شود.

با این حال رقبای انویدیا این استدلال را مطرح می‌کنند که این شرکت بعد از پرداخت ۴۰ میلیارد دلار برای خرید Arm، دیگر رغبت چندانی برای حفظ استقلال Arm نخواهد داشت. از طرف دیگر اعمال محدودیت‌های مربوط به ارائه‌ی مجوزها، شرکت‌های زیادی را دچار مشکل می‌کند. گفته می‌شود گوگل و مایکروسافت در حال توسعه‌ی تراشه‌های مبتنی بر معماری Arm هستند و کوالکام هم سال‌هاست از این معماری برای طراحی تراشه‌های خود استفاده می‌کند.

از طرف دیگر، انویدیا بارها اعلام کرده که این شرکت با تصاحب Arm قصد دارد بیشتر بر حوزه‌ی هوش مصنوعی تمرکز کند. در همین زمینه می‌توانیم به افزایش قابلیت‌های یادگیری ماشینی در کارت‌های گرافیک انویدیا و تلاش بر بهبود دقت اتومبیل‌های خودران اشاره کنیم. تکنولوژی‌های شرکت Arm به انویدیا کمک می‌کنند که هوش مصنوعی را برای حوزه‌های بیشتری ارائه دهند. اما از طرف دیگر، انویدیا باید استراتژی خود را برای دیگر بخش‌های فعالیت Arm روشن کند. این شرکت در کنار فعالیت در حوزه‌های مختلف، مهم‌ترین طراح معماری تراشه‌های موبایل محسوب می‌شود که این تراشه‌ها در انواع و اقسام گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به نظر می‌رسد قانون‌گذاران مشغول بررسی این قرارداد هستند تا ببینند آیا این معامله در زمینه‌ی تجارت توسعه‌ی تراشه قدرت بیش از حدی به انویدیا می‌دهد یا نه. به گزارش CNBC، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از انویدیا و Arm خواسته اطلاعات بیشتری به این نهاد ارائه بدهند و همچنین ظاهرا مشغول صحبت با سایر شرکت‌هایی است که ممکن است اطلاعات مرتبطی در رابطه با این موضوع داشته باشند.

در همین حین، مقامات بریتانیا و اتحادیه اروپا قول داده‌اند که این معامله را به طور کامل بررسی می‌کنند. این احتمال وجود دارد که به غیر از گوگل، مایکروسافت و کوالکام، شرکت‌های دیگری به این انتقال مالکیت اعتراض کنند.

این شرکت‌ها در زمینه‌ی رفتار ضد رقابتی و برخورد با نهادهای نظارتی تجربیات زیادی دارند. کوالکام به ناچار جریمه‌های چند صد میلیون‌دلاری و گاهی اوقات میلیارد دلاری به دلیل اتخاذ رفتارهای ضد رقابتی به چین، کره جنوبی و اتحادیه اروپا پرداخت کرده است. مایکروسافت در دهه‌ی ۹۰ میلادی وارد درگیری حقوقی بزرگی برای پرونده‌ی مربوط به ایجاد انحصار در بازار شد و گوگل هم مرتبا وارد درگیری‌های حقوقی برای اتخاذ همین رویکردها می‌شود.

خریده شدن Arm توسط انویدیا چه معنایی برای گوشی‌های هوشمند دارد؟

منبع: The Verge

The post مایکروسافت، گوگل و کوالکام نگران انتقال مالکیت شرکت Arm هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala