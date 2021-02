با توجه به خبرهای رسمی منتشر شده، به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد امسال هم مانند سال‌ قبل، از تبلت‌های سری گلکسی تب S8 به عنوان جدی‌ترین رقبای آیپد پرو اپل رونمایی کند.

سامسونگ مدت زمان زیادی است که در دنیای تبلت‌ها فعالیت می‌کند و تاکنون محصولات بسیار خوبی را هم راهی بازار کرده. سال گذشته گلکسی تب S7 و S7 پلاس برای رقابت با آیپد پرو راهی بازار شدند و عملکرد بسیار خوبی هم از خود به نمایش گذاشتند. اما خب برای رقابت با نماینده‌های اپل به محصول قدرتمندتری نیاز است که سامسونگ می‌خواهد این اتفاق را با رونمایی از سری ۸ از تبلت‌های خود رقم بزند.

شروع قدرتمند سامسونگ در زمینه‌ی تبلت‌ها از سال ۲۰۱۸ و با ورود تب S4 رقم خورد. سپس در سال ۲۰۱۹، شرکت از تب S5e به عنوان یک میان‌رده و در همان سال از تب S6 به عنوان یک محصول پرچم‌دار رونمایی کرد. در سال ۲۰۲۰ اما تب S6 لایت به عنوان یک نسخه‌ی ارزان‌تر راهی بازار شد و عملکرد بسیار خوبی هم در فروش داشت.

اما هیچ یک از این محصولات نمی‌توانستند در برابر تعداد زیاد آیپدهایی که در بازار وجود داشتند رقابت کنند. در نتیجه سامسونگ دو تبلت دیگر را با نام‌های تب S7 و S7 پلاس راهی بازار کرد که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ بهره برده و بسیار قدرتمند بودند. اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ فعلا در مسیر خوبی در بخش تبلت‌ها قرار داد و همین مسئله نیز موجب شده به تولید آن‌ها ادامه دهد.

امسال اما برخلاف سال قبل، احتمالا سه تبلت با نام‌های تب S8 اینترپرایز ادیشن، S8 و S8 پلاس راهی بازار خواهند شد. اینکه این تبلت‌ها با چه ویژگی‌هایی راهی بازار می‌شوند مشخص نیست اما سامسونگ تاییده کرده سری تب S8 در دست ساخت قرار دارد. البته انتظار رونمایی از آن‌ها را هم داشتیم چرا که سامسونگ عملکرد خوبی در این زمینه داشته.

فعلا در رابطه با این تبلت‌ها اطلاعات زیادی در اختیار نداریم جز اینکه گفته می‌شود کاربران می‌توانند از طریق کارت حافظه‌ی MicroSD، ظرفیت حافظه‌ی داخلی مدل اینترپرایز ادیشن را تا ۱ ترابایت افزایش دهند. خبری که به‌تازگی منتشر شده فقط به همین مدل اشاره دارد و اینکه شاهد دو مدل استاندارد و پلاس خواهیم بود صرفا بر اساس حدس و گمان است. اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ می‌خواهد در کنار دو مدل استاندارد و پلاس، یک مدل برای اهداف کسب و کار هم تولید کند و به همین خاطر آن را اینترپرایز ادیشن نام‌گذاری کرده.

از آن جایی که بازار تبلت‌ها در سال ۲۰۲۰ پیشرفت بسیار خوبی داشت، منطقی نیست اگر شرکت کره‌ای بخواهد تعداد تبلت‌های خود را به نسبت سال قبل کاهش دهد. برعکس، انتظار داریم بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند و دومین شرکت برتر در زمینه‌ی تولید تبلت، محصولات بیشتری را در سال ۲۰۲۱ برای رقابت با آیپدها و آیپد پرو راهی بازار کند؛ هم در بخش اقتصادی و هم در بخش بالارده.

فعلا در رابطه با سری تب S8 اطلاعات زیادی در اختیار نداریم و فقط اینکه این محصولات در دست ساخت قرار دارند توسط شرکت تایید شده. با این حال انتظار داریم این تبلت‌ها با پردازنده‌ی جدید و قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ یا اگزینوس ۲۱۰۰ و همچنین ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار شوند. هرچند باز هم باید منتظر بمانیم تا خبرهای بیشتری پیرامون آن‌ها راهی بازار شوند چرا که اگر قرار باشد تاریخ رونمایی از این محصولات بر اساس همان برنامه‌ریزی قبلی باشد، باید در ماه آگوست شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم که تا آن زمان حدودا ۶ ماه زمان باقی مانده.

