اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد جانشین گلکسی A71 4G را که تحت عنوان گلکسی A72 شناخته می‌شود با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و دوربین تله‌فوتو راهی بازار کند.

سامسونگ برای سال ۲۰۲۱ برنامه‌های ویژه‌ای در سر دارد. سال گذشته خبرهای زیادی منتشر شده بود مبنی براینکه این شرکت قصد دارد قابلیت‌های بسیار خوبی را به میان‌رده‌های خود اضافه کند که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به باتری پرظرفیت‌تر، نمایشگر باکیفیت‌تر و دوربین‌های قدرتمندتر اشاره کرد.

گلکسی A71 4G هم از این قاعده مستثنی نیست و قرار است یکی از میان‌رده‌های باکیفیت شرکت کره‌ای در سال ۲۰۲۱ باشد. مدت زمان زیادی است که در رابطه با این گوشی خبرهای زیادی می‌شنویم اما به‌تازگی وب‌سایت Winfuture تقریبا تمام اطلاعات مربوط به این محصول را فاش کرد.

از لحاظ ظاهری، این گوشی تفاوت خیلی زیادی با سری قبل ندارد. جز اینکه روی پنل پشتی آن شاهد یک ماژول نسبتا بزرگ با چهار دوربین هستیم ک شکل متفاوتی به نسبت نسل قبل دارند؛ به گونه‌ای که اکنون هر سنسور دوربین به شکل دوربین پرچم‌دارهای جدید شرکت روی ماژول تعبیه شده است.

روی پنل جلویی اما همان زبان طراحی آشنا را شاهد هستیم؛ یعنی نمایشگر بزرگ ۶.۷ اینچی از نوع سوپر امولد با نسبت ۲۰:۹ و کیفیت ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل (+FHD) که در زیر آن، سنسور اثرانگشت هم تعبیه شده. همچنین با توجه به خبرهای اخیر، به نظر می‌رسد رفرش‌ریت نمایشگر هم ۹۰ هرتزی است اما خب WinFuture مهر تاییدی روی این خبر نزده. پیش‌تر هم شنیده بودیم رفرش‌ریت بالا قرار است برای مدل ۵G استفاده شود اما خب مشخص نیست آیا مدل ۴G هم با همین میزان از رفرش‌ریت نمایشگر راهی بازار می‌شود.

منبع تغذیه‌ی این گوشی بزرگ، یک باتری پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از طریق پورت USB-C و با شارژر سریع موجود درون جعبه شارژ می‌شود. اما اینکه شارژر ۲۵ واتی است یا ۱۵ واتی مشخص نیست. همچنین در بخش زیرین محصول هم جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون را شاهد هستیم تا کاربران با خیال آسوده‌تری از هدفون‌های سیمی استفاده کنند.

هرچند هیچ یک از این قابلیت‌ها بدون تجهیز به یک پردازنده‌ی قدرتمند ارزش خاصی ندارند. با در نظر گرفتن این موضوع، سامسونگ تصمیم گرفته اسنپدراگون ۷۲۰G را به عنوان قلب تپنده‌ی این محصول در نظر بگیرد؛ پردازنده‌ای که در گوشی‌های بسیار پرفروشی نظیر پوکو M2 و اوپو رینو ۵ مورد استفاده قرار گرفت و عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت. در کنار این پردازنده اما ۶/۸ گیگابایت حافظه‌ی رم هم در نظر گرفته شده که گلکسی A72 4G را برای فعالیت‌هایی نظیر مولتی تسکینگ بسیار مناسب می‌کند.

سال گذشته گلکسی A71 تنها در مدلی با ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در دسترس قرار گرفت اما امسال سامسونگ تصمیم گرفت علاوه بر تولید مدلی با ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، گلکسی A72 را با ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هم در دسترس قرار دهد که خوشبختانه ظرفیت هر دو مدل را می‌توان از طریق کارت حافظه‌ی جانبی افزایش داد.

اما نکته‌ی بسیار مهم در رابطه با شبکه‌ی اینترنت این است که احتمالا گلکسی A72 تنها از شبکه‌ی ۴G پشتیبانی می‌کند. گزارشات گذشته از این موضوع حکایت داشتند که مدل ۵G هم در دست ساخت قرار دارد اما WinFuture و Max Jambor که منابع معتبری هم به حساب می‌آیند معتقد هستند این اتفاق رخ نخواهد داد و این بسیار ناامید کننده است. چرا که گلکسی A72 می‌توانست یکی از بهترین میان‌رده‌های مجهز به اینترنت ۵G باشد.

یکی دیگر از مشخصات خوب این گوشی با در نظر گرفتن اطلاعاتی که منتشر شده بهره‌مندی از استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP67 است، این در حالی است که پنل پشتی و فریم دور از جنس پلاستیک است. روی فریم سمت چپ این گوشی هیچ کلیدی تعبیه نشده اما روی فریم سمت راست، شاهد کلیدهای کنترل صدا و پاور هستیم.

در بخش نرم‌افزار هم سیستم‌عامل اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری One UI 3 ایفای نقش می‌کند. در پایین گوشی، علاوه بر جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و پورت USB-C، شاهد تعبیه‌ی یک بلندگو نیز هستیم اما بعید به نظر می‌رسد گلکسی A72 به بلندگوهای استریو مجهز شود.

روی پنل پشتی گلکسی A72 اما ۴ دوربین را شاهد خواهیم بود که شامل دوربین اصلی، فوق عریض، ماکرو و تله‌فوتو می‌شوند. وجود دوربین تله‌فوتو در یک میان‌رده اتفاق بسیار جالبی است. اگر این خبر صحت داشته باشد، A72 در واقع از قابلیتی بهره برده که حتی برخی از پرچم‌داران مقرون به صرفه هم از آن بی‌بهره هستند.

دوربین اصلی این گوشی ۶۴ مگاپیکسلی است که با فناوری ترکیب پیکسلی، تصاویر بسیار خوب و پر جزئیاتی را ثبت می‌کند. وضوح تصویر پیش‌فرض تصاویر ثبت شده هم احتمالا ۱۲ مگاپیکسلی است. دوربین بعدی، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی است که بعید به نظر می‌رسد تفاوت عملکرد خاصی با دوربین فعلی گلکسی A71 داشته باشد. به‌جای سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو در محصول سال قبل، اینبار یک سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو را شاهده هستیم که خب چون وجود آن تاثیر خاصی هم در گوشی ندارد، بنابراین اندازه‌ی سنسور هم نباید آنقدرها اهمیت داشته باشد.

سنسور سنجش عمق هم جای خود را به یک دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی می‌دهد که توانایی بزرگ‌نمایی ۲ برابری را دارد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که برخی از اطلاعات در رابطه با مشخصات دوربین این محصول با اطلاعاتی که پیش‌تر منتشر شده بود در تضاد هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود فعلا آن‌ها را در حد یک شایعه‌ی بسیار محتمل در نظر بگیرید.

گلکسی A72 4G به احتمال بسیار فراوان اواخر همین ماه یا اوایل ماه مارس (اسفند ماه) رونمایی و راهی بازار می‌شود. همچنین انتظار می‌رود گوشی‌های دیگری نظیر گلکسی A52 و A52 5G هم آن را همراهی کنند. این محصول در چهار رنگ مشکی، سفید، آبی و بنفش و در دو مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت و ۸/۲۵۶ گیگابایت، به ترتیب با قیمت ۴۴۹ و ۵۰۹ یورو در دسترس قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است چون بسیاری از خبرهای منتشر شده در گذشته به وجود مدل ۵G هم اشاره داشتند، این اطلاعات را از این لحاظ که گلکسی A72 تنها در مدلی با پشتیبانی از اینترنت ۴G راهی بازار می‌شود در حد یک شایعه بدانید. قبلا هم شنیده بودیم این گوشی در دو مدل ۴G و ۵G راهی بازار می‌شود اما گزارش کنونی احتمال وجود مدل ۵G را رد می‌کند. این در حالی است که جایگزین گلکسی A51 یعنی A52 قرار است در دو مدل ۴G و ۵G رونمایی شود. بنابراین به نظر می‌رسد باید کمی بیشتر منتظر بمانیم تا ببینیم سامسونگ دقیقا چه برنامه‌هایی در سر دارد.

درباره‌ی گوشی گلکسی A72 5G چه می‌دانیم؟

