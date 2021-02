در ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) سال ۲۰۱۵ بود که اپل برای اولین‌بار از اپل واچ رونمایی کرد. به‌تازگی اطلاعاتی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند بعد از گذشت پنج سال و نیم از زمان رونمایی از اولین نسل اپل واچ، اپل واچ با داشتن بیشتر از ۱۰۲ میلیون کاربر به جایگاه با ثباتی دست یافته است.

برای اطلاع بیشتر باید بگوییم که همچنین ۳۰ میلیون نفر در سال گذشته برای اولین‌بار اپل واچ را تهیه کرده‌اند و به جمع کاربران این پوشیدنی هوشمند پیوسته‌اند. این گزارش جدید که توسط Above Avalon منتشر شده است، همچنین نشان می‌دهد که دست‌یابی به رقم ۳۰ میلیون کاربر جدید در سال گذشته، بیشتر از مجموع کاربران جدید این ساعت هوشمند در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است.

در این گزارش همچنین به این موضوع اشاره شده است که ارائه خدمات جدیدی توسط اپل مانند +Fitness یکی از دلایل افزایش تقاضا برای این پوشیدنی هوشمند اپل است. با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توان گفت که این ساعت هنوز جای بسیار زیادی را برای پیشرفت دارد و رقم کاربران این ساعت هوشمند در آینده می‌تواند افزایش چشمگیری را داشته باشد.

همان‌گونه که می‌دانید برای استفاده از اپل واچ باید این ساعت هوشمند را به آیفون متصل کرد. اپل همچنین به‌تازگی از قابلیتی به نام Family Setup رونمایی کرده است که اعضای یک خانواده می‌توانند تمامی اپل واچ‌های دارای فناوری ارتباطی سلولار را با استفاده از اپل آیدی هر شخص تنها به یک آیفون متصل کنند.

انجام شدن این کار باعث می‌شود که اگر فردی در یک خانواده آیفون نداشته باشد، باز هم بتواند که از اپل واچ دارای فناوری ارتباطی سلولار استفاده کند. با توجه به این موضوع که وجود آیفون در زمان استفاده از اپل واچ ضروری است، می‌توانیم به اطلاعات جالبی از گزارش منتشر شده توسط Above Avalon دست پیدا کنیم.

نمودار‌های منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهند که در حدود %۱۰ دارندگان آیفون (آیفون ۵ یا مدل‌های بالاتر از آن) از اپل واچ استفاده می‌کنند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد این کاربران هر ساله افزایش می‌یابد و در مقایسه با سال ۲۰۱۵ که اولین اپل واچ در آن رونمایی شد، تعداد دارندگان آیفون که دارای اپل واچ هستند، افزایشی ۳ برابری را داشته است.

با توجه به این موضوع که اپل ویژگی‌های جدیدی را هر ساله به اپل واچ اضافه می‌کند، می‌توانیم بگوییم که تعداد کاربران آیفون که اقدام به تهیه‌ی اپل واچ می‌کنند در حال افزایش است. برای اطلاع بیشتر باید بگوییم که براساس گزارش مدیر عامل اپل یعنی تیم کوک بیشتر از ۱ میلیارد نفر در جهان از آیفون استفاده می‌کنند.

به عنوان نمونه در کشور آمریکا، در سال گذشته %۳۵ از کاربران آیفون دارای اپل واچ بوده‌اند. اگر این اتفاق در سرتاسر جهان رخ بدهد و %۳۵ کاربرانی که هم اکنون در دنیا از آیفون استفاده می‌کنند اقدام به تهیه‌ی اپل واچ کنند تعداد کاربران این پوشیدنی هوشمند به ۳۵۰ میلیون نفر خواهد رسید که در مقایسه با رقم ۱۰۰ میلیونی کنونی افزایشی ۲٫۵ برابری را دارد، در حال حاضر %۱۰ از کاربران آیفون در سرتاسر جهان از اپل واچ استفاده می‌کنند.

اگر اپل کاری کند که دارندگان دیگر گوشی‌های هوشمند هم بتوانند از اپل واچ استفاده کنند، انجام این کار باعث می‌شود که بازار بالقوه‌‌ی مربوط به این پوشیدنی هوشمند ۲٫۵ برابر شود. در سناریو آخر باید بگوییم که اگر بعد از انجام این کار توسط اپل تنها %۱۰ کاربران گوشی‌های هوشمند در جهان اقدام به خرید اپل واچ کنند، تعداد کاربران دارای این ساعت هوشمند از ۳۵۰ میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

کاربران از داغ شدن بیش از حد اپل واچ SE و سوختن نمایشگر آن گزارش می‌دهند

همچنین تاکنون شایعه‌هایی منتشر شده‌اند که از اضافه شدن قابلیت‌های بیشتر برای سنجش سلامتی به اپل واچ‌های بعدی خبر می‌دهند. به طور حتم رخ دادن این موضوع فروش تعداد بسیار بالایی از اپل واچ را در آینده تضمین می‌کند.

به عنون نمونه شایعه‌های منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل در نسل هفتم اپل واچ از قابلیتی برای تشخیص غیر تهاجمی قند خون و کنترل آن استفاده خواهد کرد. افراد مبتلا به بیماری دیابت که نیاز به تزریق انسولین دارند مجبور هستند تا حداقل سه بار در روز میزان قند خون خود را اندازه‌گیری کنند و با استفاده از قند خون بدست آمده میزان انسولین لازم برای تزریق را مشخص کنند.

اگر این افراد در زمان انجام این کار مقدار انسولین کمی را تزریق کنند بیماری دیابت رفته‌رفته آسیب‌هایی را به اندام‌های داخلی بدن وارد خواهد کرد و اگر مقدار انسولین تزریقی زیاد باشد فرد با کاهش قند خون مواجه خواهد شد و ممکن است که هوشیاری خود را از دست دهد.

اپل واچ‌های بعدی احتمالا سنسور Touch ID و دوربین زیر نمایشگر خواهند داشت

با جلوگیری از رخ دادن این اتفاق‌ها، افراد مبتلا به دیابت مجبور هستند تا با زدن سوزن به خود، مقداری از خون خود را بر روی نوار باریکی قرار دهند و آن را برای اندازه‌گیری مقدار قند خون در دستگاه مخصوص به این کار بگذارند. بدون شک انجام این کار آن هم حداقل سه بار در روز تجربه‌ی ناخوشانید و دردناکی است و همچنین هزینه‌هایی را هم برای این افراد به دنبال خواهد داشت.

اگر این شایعه‌های منتشر شده به حقیقت تبدیل شوند، اپل توانسته است تا روشی جدید را خلق کند تا کاربران بتوانند با استفاده از اپل واچ و آن هم به صورت غیرتهاجمی میزان قند خود اندازه‌گیری کنند. بدون شک خرید اپل واچ دارای این قابلیت برای افراد مبتلا به دیابت تنها یک‌بار هزینه خواهد داشت و این هزینه در طول زمان جبران خواهد شد.

معایب سنسور‌های تشخیص سلامت قلب اپل واچ ممکن است از مزایای آن بیشتر باشد

با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر بعد از آیفون، آیپد و مک، اپل واچ چهارمین دستگاهی است که بیشترین کاربران را در میان طرفداران اپل دارد. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۲ اپل واچ با پیشی گرفتن از مک، به سومین دستگاه پرطرفدار اپل تبدیل شود.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که ممکن است در سال‌های آینده تعداد کاربران اپل واچ بتوانند از آیپد پیشی بگیرد و به دومین محصول پرطرفدار در میان دستگاه‌های اپل تبدیل شود.

در کنار ویژگی‌های بسیاری خوبی که اپل واچ ارائه می‌دهد و کاربران اپل واچ می‌توانند از آن‌ها بر روی مچ دستشان استفاده کنند. Above Avalon می‌گوید که بسیاری از افراد اقدام به تهیه‌ی اپل واچ می‌کنند زیرا به نظر‌شان پوشیدن اپل واچ باعث می‌شود تا خاص‌تر و جالب‌تر به نظر برسند. البته باید بگوییم که اتصال یک‌پارچه‌ی اپل واچ به اکوسیستم اپل یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضا برای این ساعت هوشمند است.

نقد و بررسی اپل واچ سری ۶

