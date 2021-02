۶ ویژگی که از گوگل پیکسل ۶ انتظار داریم

با معرفی اولین نسل گوشی پیکسل در سال ۲۰۱۶، این گوشی‌های پرچم‌دار هر ساله تا حدی توجهات زیادی را جلب می‌کنند. فارغ از اینکه آن‌ها را دوست دارید یا از آن‌ها متنفر هستید، گوشی‌های گوگل پیکسل معمولا در بین بهترین گوشی‌های اندرویدی قرار می‌گیرند و پیکسل ۶ هم به احتمال زیاد از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

پیکسل ۵ که سال گذشته راهی بازار شد، از جهات مختلف گوشی عجیبی محسوب می‌شود. این گوشی با دوربین‌های جذاب و قیمت ارزان‌تر نسبت به نسل قبلی به دست کاربران رسید اما از طرف دیگر در مقایسه با گوشی‌های پیکسل ۴a و ۴a 5G برتری چندان محسوسی ندارد. به همین خاطر امیدواریم گوگل امسال برای پیکسل ۶ توجه بیشتری به سخت‌افزار نشان بدهد تا نقطه‌ی قوت این گوشی عمدتا نرم‌افزار محور نباشد.

باید خاطرنشان کنیم سال گذشته و سال قبل از آن در همین محدوده‌ی زمانی اطلاعات زیادی از نسل جدید پیکسل فاش شد ولی به نظر می‌رسد گوگل بالاخره موفق شده جلوی افشای اطلاعات مربوط به گوشی پرچم‌دار خود را بگیرد. در هر صورت در ادامه به ۶ ویژگی مورد انتظار از پیکسل ۶ می‌پردازیم.

حداقل ۵ سال پشتیبانی نرم‌افزاری

با وجود اینکه گوگل از گوشی‌های پیکسل به مدت ۳ سال از نظر نرم‌افزاری پشتیبانی می‌کند، ولی این شرکت با الگوبرداری از اپل باید این مدت را افزایش بدهد. اپل برای گوشی‌های آیفون به مدت تقریبا ۶ سال نسخه‌های جدید سیستم‌عامل خود را منتشر می‌کند و مثلا می‌توانیم به آیفون ۶ اس و ۶ اس پلاس اشاره کنیم که می‌توانند iOS 14 را اجرا کنند. اولین گوشی پیکسل که در همان سال معرفی آیفون ۷ عرضه شده، جدیدترین نسخه‌ی اندروید را اجرا نمی‌کند.

پیکسل ۲ و ۲ ایکس‌ال نیز مدتی قبل آخرین آپدیت خود را دریافت کردند. اما آیفون ۷ علاوه بر اجرای iOS 14، گفته می‌شود iOS 15 را هم دریافت خواهد کرد. به غیر از اپل، حتی می‌توانیم گلکسی S7 را مثال بزنیم که آخرین آپدیت خود را ۴ سال بعد از عرضه در اکتبر ۲۰۲۰ دریافت کرد. سامسونگ اعلام کرده که بخش بزرگی از گوشی‌های این شرکت به مدت ۳ سال به‌روزرسانی می‌شوند و این یعنی گوشی‌های پیکسل از این نظر مشابه گوشی‌های سامسونگ خواهند بود.

روی هم رفته با توجه به اینکه سخت‌افزار گوشی‌های هوشمند طی چند سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، گوگل می‌تواند مدت‌زمان پشتیبانی از گوشی‌های خود را افزایش بدهد. گوگل از جمله شرکت‌هایی است که همواره می‌گوید موضوع حفظ محیط زیست برای این شرکت اهمیت زیادی دارد و حتی برای بدنه‌ی پیکسل ۵ از آلومینیوم بازیافتی استفاده کرده است. به همین خاطر افزایش زمان پشتیبانی از گوشی‌ها باعث می‌شود کاربران مدت بیشتری از گوشی‌های پیکسل استفاده کنند و این موضوع برای محیط‌زیست سودمند خواهد بود.

بهره‌گیری از اسنپدراگون ۸۸۸

چنین درخواستی کمی عجیب است زیرا یک گوشی پرچم‌دار باید از تراشه‌ی پرچم‌دار بهره ببرد ولی با توجه به رویکرد گوگل در سال گذشته، باید چنین درخواستی را مطرح کنیم. اگرچه طی سال‌های گذشته گوگل برای گوشی‌های پرچم‌دار خود از تراشه‌های پرچم‌دار استفاده کرده، ولی برای پیکسل ۵ تصمیم گرفت که رویکرد خود را تغییر دهد.

در نتیجه از شرکت‌هایی مانند ال‌جی و نوکیا الگوبرداری کرد و برای این گوشی اسنپدراگون ۷۶۵ مورد استفاده قرار گرفت. اما گوگل برای پیکسل ۶ باید از بهترین تراشه‌ی موجود یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده کند. درست است که گوگل به لطف بهینه‌سازی نرم‌افزاری با سخت‌افزارهای نه‌چندان قدرتمند هم می‌تواند عملکرد خیلی خوبی ارائه کند، اما بدون شک استفاده از تراشه‌ی بهتر تأثیر زیادی در بهبود کلیت تجربه‌ی کاربری گوشی خواهد داشت.

بدون شک گوگل با استفاده از این تراشه مورد ستایش قرار نمی‌گیرد زیرا برای رقابت با تعداد زیادی گوشی قدرتمند، باید چنین کاری را انجام دهد. باید ببینیم آیا این خواسته عملی می‌شود یا اینکه این شرکت قصد دارد یک بار دیگر از یک تراشه‌ی میان‌رده برای مهم‌ترین گوشی خود استفاده کند.

عرضه‌ی مدل استاندارد و ایکس‌ال

پیکسل ۵ برخلاف نسل‌های قبلی فاقد مدل ایکس‌ال بود. بخشی از کاربران به گوشی‌های دارای نمایشگرهای استاندارد یا کوچک علاقه دارند ولی بخشی دیگر از آن‌ها خواهان استفاده از نمایشگرهای بزرگ‌تر هستند. به همین خاطر شرکت‌های گوناگون گوشی‌های مبتنی بر اندازه‌های مختلف نمایشگر را به دست کاربران می‌رسانند.

نمایشگر بهتر

طبق گزارش‌ها، بسیاری از گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی جدید همراه با نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا راهی بازار خواهند شد و گوگل هم باید چنین کاری را انجام دهد. پیکسل ۵ مبتنی بر نمایشگر ۹۰ هرتز است و نسل بعدی آن باید از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز یا ۱۴۴ هرتز بهره ببرد.

البته با توجه به اینکه گوشی‌های گیمینگ مانند ایسوس راگ فون ۳ از نمایشگر ۱۴۴ هرتز استفاده می‌کنند، انتظار چنین مشخصه‌ای برای یک گوشی معمولی چندان منطقی نیست. اما از طرف دیگر، گوگل برای رقابت با شرکت‌هایی مانند سامسونگ باید رفرش نمایشگر ریت پیکسل ۶ را به ۱۲۰ هرتز برساند. همچنین امیدواریم این نمایشگر مانند پیکسل ۴ ایکس‌ال مبتنی بر رزولوشن QHD باشد.

طراحی جذاب

گوشی‌های پیکسل ۵ و سری پیکسل ۴a از نظر طراحی جذابیت چندانی ندارند و در بیشتر بازارها کاربران به ناچار باید مدل سیاه‌رنگ را بخرند. اما گوگل باید توجه بیشتری به طراحی نشان بدهد. گوشی‌های شرکت‌های سامسونگ، نوکیا، شیائومی و غیره دارای طراحی‌های جالب، متمایز و جذابی هستند ولی به نظر می‌رسد گوگل همچنان قصد ندارد توجه بیشتری به طراحی گوشی‌های خود نشان بدهد. در سال ۲۰۲۱ این وضعیت باید تغییر پیدا کند.

افزایش انعطاف‌پذیری دوربین

اگرچه گوشی‌های پیکسل بیش از هر چیز دیگری به داشتن دوربین‌های فوق‌العاده شهرت دارند، اما اخیرا این گوشی‌ها در حال عقب افتادن از رقبا هستند. بهبود سخت‌افزار دوربین از پیکسل ۳ به بعد بیشتر بر روی دوربین ثانویه متمرکز شده و این شرکت توجه چندانی به بهبود دوربین اصلی نشان نداده است. پیکسل ۳ مجهز به دوربین دوگانه‌ی سلفی بود ولی برای پیکسل ۴ دوربین ثانویه سلفی کنار گذاشته شد و در پنل پشتی کنار دوربین اصلی یک دوربین تله‌فوتو تعبیه شد.

در پیکسل ۵ هم به جای دوربین تله‌فوتو شاهد دوربین اولترا واید هستیم. همین تغییرات نشان می‌دهد که گوگل برای دوربین گوشی‌های خود استراتژی مشخص و روشنی ندارد. البته مطرح کردن این انتقادها به معنای کیفیت پایین دوربین‌های گوشی‌های پیکسل نیست. دوربین پیکسل ۳ با فاصله‌ی زیادی عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشت ولی شرکت‌های رقیب هم توانسته‌اند دوربین گوشی‌های خود را تا حد زیادی بهبود ببخشند و گوگل در حال عقب افتادن از این رقابت است.

افزایش تعداد دوربین‌ها منجر به افزایش انعطاف‌پذیری برای ثبت عکس‌های مختلف می‌شود. البته گوگل نباید مانند برخی شرکت‌ها فقط با تعبیه‌ی دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی یا سنسور تشخیص عمق تعداد دوربین‌ها را افزایش بدهد بلکه باید دوربین‌های باکیفیتی را در پنل پشتی تعبیه کند. از طرف دیگر برای دوربین اصلی هم باید از سنسور و لنز بهتری استفاده کند تا پیکسل ۶ در برابر رقبا حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد.

۵ ویژگی که از گوگل پیکسل ۵a انتظار داریم

منبع: Android Central

منبع متن: digikala