آیفون تاشو ممکن است از قلم اپل Pencil پشتیبانی کند

براساس چندین گزارش منتشر شده می‌توانیم بگوییم که اپل در حال آزمایش نمایشگر‌های تاشویی است و این احتمال وجود دارد که این شرکت قصد داشته باشد از این نمایشگر‌ها در آیفون‌ تاشو استفاده کند.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که توسعه‌ی آیفون تاشو هم اکنون در مرحله‌ی توسعه‌ی نمایشگر تاشو برای این گوشی هوشمند قرار دارد و به نظر نمی‌رسد که اپل قصد داشته باشد تا به‌زودی از این آیفون تاشو رونمایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد احتمال رونمایی از آیفون تاشو زیاد باشد، زیرا پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در چند سال آینده گوشی‌های هوشمند و پرچمدار تاشو رشد زیادی را خواهند داشت و انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۵ شرکت‌های اصلی تولیدکننده‌ی گوشی در سرتاسر دنیا گوشی‌های هوشمند تاشویی را به بازار عرضه کنند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل به‌ظاهر در حال توسعه‌ی دو نوع آیفون تاشو است. یکی از این آیفون‌های تاشو طراحی ظاهری همانند گوشی گلکسی Z Flip دارد و دیگر آیفون تاشوی توسعه داده شده مشابه گوشی گلکسی Z Fold 2 بوده و مکانیزم باز شدن آن مشابه کتاب است.

این اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که اپل به طراحی ظاهری آیفون تاشو به گونه‌ای که شبیه گوشی گلکسی Z Flip باشد، علاقه‌مند است. پس می‌توانیم بگوییم که این احتمال وجود دارد که این آیفون در آینده به رقیبی برای گوشی گلکسی Z Flip تبدیل شود.

همچنین به‌تازگی گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند بازار هدف آیفون تاشو توسعه داده شده توسط اپل، کاربران جوان‌تر هستند. این گزارش‌ها همچنین می‌گویند که این شرکت کوپرتینویی قصد دارد تا آیفون تاشو را به گونه‌ای توسعه دهد که در زمان باز کردن این گوشی، اندازه‌ی آن همانند آیفون ۱۲ پرو مکس باشد.

به نظر می‌رسد که آیفون تاشو یک دستگاه ترکیبی از گوشی و تبلت است.

به‌تازگی یکی از شرکت‌های فعال در زمینه‌ی تحلیل به نام Omida گزارشی را منتشر و در آن این ادعا را مطرح کرده است که اپل در آیفون تاشو از نمایشگری OLED با اندازه‌ی بین ۷٫۳ تا ۷٫۶ اینچ استفاده خواهد کرد.

علاوه‌بر این، بخش جالب‌تر این گزارش جدید این است که این گزارش ادعا می‌کند نمایشگر تاشوی به کار رفته در این آیفون از قلم پشتیبانی می‌کند. البته باید بگوییم که با توجه به این موضوع که در حال حاضر هیچ یک از آیفون‌های اپل از قلم اپل Pencil پشتیبانی نمی‌کنند، نمی‌توان این ادعای مطرح شده را به‌آسانی پذیرفت.

آیفون تاشو احتمالا با نمایشگر خود ترمیم راهی بازار می‌شود

البته باید بگوییم که در گذشته و در سال ۲۰۱۹ اطلاعاتی توسط بانک سرمایه‌گذاری UBS و همچنین توسط یکی از افشاگران اطلاعات در توییتر منتشر شدند که ادعا می‌کردند اولین دستگاه تاشو اپل به جای آیفون در واقع آیپد است.

از آیفون تاشو که بگذریم، به‌تازگی اطلاعاتی درباره‌ی گوشی گلکسی Z Fold 3 منتشر شده‌اند که ادعا می‌کنند این گوشی تاشو از قلم دیجیتال پشتیبانی خواهد کرد. با توجه به این موضوع که اپل به احتمال زیاد نمایشگر مربوط به آیفون تاشو را از سامسونگ تهیه خواهد کرد، احتمال پشتیبانی نمایشگر آیفون تاشو از قلم را نمی‌توان به طور کامل رد کرد.

در نهایت باید بگوییم که هنوز زود است تا بخواهیم درباره‌ی ویژگی‌های آیفون تاشو صحبت کنیم. بیشتر شایعه‌های منتشر شده تاکنون ادعا کرده‌اند که زمان زیادی تا رونمایی از آیفون تاشو باقی مانده است و این گزارش جدید هم زمان رونمایی از آیفون تاشو را سال ۲۰۲۳ عنوان می‌کند.

سیستم دوربین آیفون تاشو در پتنت جدید اپل فاش شد

منبع: PhoneArena

The post آیفون تاشو ممکن است از قلم اپل Pencil پشتیبانی کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala