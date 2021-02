اوایل این ماه میلادی بود که شیائومی از مدل جهانی گوشی شیائومی می ۱۱ رونمایی کرد. با توجه به اینکه گوشی جدید شیائومی در واقع یک گوشی پرچمدار است، انتظار داریم که این گوشی دارای ویژگی‌های خاصی باشد که تنها در گوشی‌های اینچنینی وجود دارند.

همان‌گونه که در مراسم رونمایی دیدیم یکی از ویژگی‌های خاص این گوشی پرچمدار توانایی ضبط فیلم‌هایی با کیفیت در شب یا محیط‌های تاریک است که شیائومی آن را Ultra Night Video می‌نامد. همچنین باید بگوییم که نام این حالت یعنی Ultra Night Video در واقع نام فیلم تبلیغاتی جدیدی است که این سازنده‌ی گوشی چینی به‌تازگی درباره‌ی می ۱۱ منتشر کرده است.

برای اطلاع باید بگوییم که با توجه به اختلافات تجاری پیش آمده میان آمریکا و شرکت هواوی و مجبور شدن هواوی به فروش زیرمجموعه‌ی خود یعنی برند آنر، شیائومی به سومین تولید کننده‌ی بزرگ تلفن همراه در جهان تبدیل شده است.

شما می‌توانید این ویدیو تبلیغاتی منتشر شده با عنوان Ultra Night Video را درباره‌ی توانایی شگفت‌انگیز این گوشی برای ضبط فیلم در محیط‌های تاریک را در ادامه ببنید. در آغاز این ویدیو صحنه‌ی اجرای موسیقی توسط گروهی سه نفر را می‌بینیم.

بعد از گذشت مدتی از اجرای موسیقی توسط این اشخاص، درامر این گروه با دست علامتی را می‌دهد و نور‌های به کار رفته در صحنه‌ کم نور‌تر می‌شوند. در این زمان است که گوشی شیائومی می ۱۱ شروع به فیلم‌برداری با حالت Ultra Night Video می‌کند.

با فرض اینکه از ترفند‌های دیگری در زمان ساخت این ویدیو تبلیغاتی استفاده نشده باشد، باید بگوییم که این گوشی با وجود نور بسیار کم محیط باز هم می‌تواند که فیلم واضح و شارپی را ثبت کند.

برای اطلاع بیشتر باید بگوییم که گوشی جدید شیائومی می ۱۱ دارای نمایشگری با اندازه‌ی ۶٫۸ اینچ و رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل و نسبت تصویر ۲۰:۹ است. با توجه به اینکه نمایشگر به کار رفته در این گوشی دارای نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز است، می‌توانیم بگوییم که این گوشی می‌تواند در زمان نمایش تصویر‌ها این کار را به صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه انجام دهد که باعث می‌شود محتوای نمایش داده شده توسط این گوشی در هنگام کار کردن با آن و جابه‌جا شدن در محیط اپ‌های مختلف روان‌تر به نظر برسد.

شیائومی در این گوشی از پردازنده‌ی ۵ نانومتری اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده کرده است. از دیگر مشخصات این گوشی می‌توان به حافظه‌ی رم ۸ گیگابایتی LPDDR5 و حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایتی اشاره کرد.

نگاهی به قسمت پشتی این دستگاه نشان می‌دهد گوشی می ۱۱ دارای یک دوربین عریض ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین فوق‌عریض ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین ماکروی ۵ مگاپیکسلی است. وظیفه‌ی ثبت تصاویر سلفی در این گوشی هم به یک دوربین جلویی با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسلی داده شده است.

در نهایت باید بگوییم باتری استفاده شده در این گوشی دارای ظرفیت ۴۶۰۰ میلی‌آمپرساعت است و این گوشی پوسته‌ی MIUI را بر روی اندروید ۱۱ اجرا می‌کند.

علاوه‌بر این ویدیوی تبلیغاتی، شیائومی یک ویدیوی تبلیغاتی دیگر را هم درباره‌ی این گوشی منتشر کرده است. در ویدیوی دوم شاهد یک ویدیو کالبد شکافی رسمی هستیم که شیائومی علاوه‌بر انجام این کار و نشان دادن بخش‌های داخلی این گوشی، به برخی دیگر از مشخصات فنی این گوشی هم اشاره می‌کند.

از جمله‌ی این مشخصات فنی گفته شده در این ویدیو می‌توان به پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G، پشتیبانی از دو سیم کارت و همچنین پشتیبانی از شارژر بدون سیم ۵۰ واتی اشاره کرد.

همچنین این گوشی دارای UFS 3.1 است که باعث می‌شود اپ‌ها با سرعت بیشتری بر روی این گوشی اجرا شوند و شرکت معروف Harman Kardon هم سیستم اسپیکر دو گانه‌ی این گوشی را تأمین کرده است. در کنار این‌ها، در این ویدیو می‌بینیم که سنسور اثر انگشت به کار رفته در نمایشگر این گوشی به عنوان یک ابزار برای سنجش سلامت قلب هم عمل می‌کند.

