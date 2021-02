نیسان قشقایی ۲۰۲۱ این هفته رونمایی خواهد شد

در حالی که کمتر از یک هفته تا رونمایی از نیسان قشقایی کاملا جدید ۲۰۲۱ مانده اما این خودروساز ژاپنی با یک ویدیو بخشی از ویژگی‌های این خودرو را نشان می‌دهد.

به گفته‌ی این خودروساز، نسل بعدی نیسان قشقایی در ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن) به نمایش در می‌آید. اما اکنون نیسان یک فیلم ۱۵ ثانیه‌ای منتشر کرده که در آن بخش‌هایی از بدنه‌ی خودرو دیده می‌شود و به ویژه بر روی چراغ‌های جلو تمرکز شده است. چیزی که پیش از این هم در رندرهای غیررسمی خودرو که در آمریکا با نام «روگ اسپرت» (Rogue Sport) شناخته می‌شود، دیده شده بود.

نخستین تصاویر رسمی از مراحل آزمایشی نیسان قشقایی ۲۰۲۱

اما این بار چراغ‌های عقب این خودروی کراس‌اوور هم دیده می‌شود و پیداست که نیسان نسبت به نسخه‌ی بزرگ‌تر «روگ» (Rouge) تغییراتی در آن داده است. این تیزر همچنین محل اتصال کاپوت با ستون A با رنگ سیاه را نشان می‌دهد.

علاوه بر بخش‌های بیرونی بدنه که در این ویدیو دیده می‌شود، در ماه‌های گذشته هم نیسان بخش‌هایی از سیستم اطلاع‌رسانی و سرگرمی این خودرو را به نمایش گذاشته بود که با یک نمایشگر ۱۲.۳ اینچی در بالای داشبورد مرکزی و دکمه‌های فیزیکی است. همچنین مشخص شده که این خودرو دارای یک نمایشگر جداگانه برای سیستم تهویه‌ی داخلی است و از روکش‌های چرمی بهره می‌برد.

اما مهم‌ترین گزینه‌ی نیسان در پیش‌نمایش ویژگی‌های این شاسی‌بلند کامپکت اعلام گزینه‌های پیشرانه‌ی آن برای بازار اروپا است. پیشرانه‌ی «ای-پاور» (E-Power) نیسان نخستین حضورش در اروپا را با قشقایی به نمایش می‌گذارد. این سیستم پیشرانه از یک موتور بنزینی ۱.۵ لیتری فقط برای تولید انرژی برای موتور الکتریکی با قدرت ۱۹۰ اسب بخار استفاده می‌کند.

نیسان قشقایی جدید ابتدا با یک موتور نیمه‌هیبریدی ۱.۳ لیتری عرضه می‌شود که در دو مرحله ۱۴۰ و ۱۵۸ اسب بخار تأمین می‌کند و سیستم دنده‌ی ۶ سرعته و متغیر پیوسته (CVT) برای آن دردسترس خواهد بود.

عکس کاور: نیسان قشقایی جدید ۲۰۲۱

