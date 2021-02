مقایسه دوربین سلفی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس، نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

دوربین سلفی در گوشی‌های هوشمند طی چند سال اخیر به یک بخش جداناپذیر و البته فوق‌العاده مهم و کاربردی در زندگی کاربران تبدیل شده و شاید به جرئت بتوان گفت استفاده از آن حتی بیشتر از دوربین اصلی است. طی این سال‌ها، شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند با علم بر اهمیت این دوربین، حتی برای میان‌رده‌های خود هم دوربین‌های سلفی قدرتمندی در نظر گرفتند؛ هرچند کیفیت پرچم‌دارها در این زمینه بسیار بیشتر است. در همین راستا تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی دوربین سلفی گلکسی S21 اولترا به عنوان جدیدترین پرچم‌دار سامسونگ با گوشی‌های قدرتمند بازار نظیر آیفون ۱۲ پرو مکس، گلکسی نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵ بپردازیم و ببینیم در نهایت کدام یک می‌تواند پیروز این نبرد سخت باشد.

پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از دوربین‌های سلفی بسیار قدرتمندی برخوردار هستند. البته چند سال قبل انتظار می‌رفت این سال‌ها گوشی‌هایی را شاهد باشیم که با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار شوند اما این اتفاق را تنها با گوشی ZTE Axon 20 شاهد بودیم و سایر شرکت‌ها ترجیح دادند برای حذف آن از روی صفحه، دست به دامن فناوری‌هایی چون موتور مکانیکی یا پاپ آپ شوند. برخی شرکت‌ها مثل سامسونگ و گوگل آن را به صورت حفره‌ای روی نمایشگر و برخی دیگر نظیر اپل و سونی، ناچ و حاشیه‌ی بالای صفحه را برای تعبیه‌ی آن مناسب‌تر دیدند اما هنوز با پنهان کردن آن در زیر صفحه ریسک نکرده‌اند.

در سال ۲۰۲۰ و با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از رویدادها، کلاس‌ها و مواردی از این دست به صورت مجازی و از طریق اپلیکیشن‌هایی نظیر اسکایپ و زوم برگذار شدند. جایی که دوربین سلفی برای برقراری تماس ویدیویی اهمیت بسیاری پیدا کرد. البته باید بگوییم اهمیت آن به نسبت قبل دوچندان شد. بنابراین قبل از خرید یک محصول، برای بسیاری از کاربران مهم است که کیفیت دوربین سلفی هم خوب باشد.

اگرچه پرچم‌دارها همیشه در تمامی زمینه‌ها از جمله دوربین سلفی عملکرد خوبی دارند اما با این حال تصمیم گرفتیم بهترین‌های حال حاضر در این بخش را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام شرکت توانسته عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد؛ سامسونگ، اپل یا گوگل؟

مقایسه‌ی دوربین سلفی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس، گلکسی نوت ۲۰ اولترا و گوگل پیکسل ۵

نام محصول گلکسی S21 اولترا گلکسی نوت ۲۰ اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس گوگل پیکسل ۵ دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۲۶ میلی‌متری با فوکوس خودکار و پشتیبانی از HDR خودکار ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۲۶ میلی‌متری با فوکوس خودکار و پشتیبانی از HDR خودکار ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۲۳ میلی‌متری و پشتیبانی از HDR و لرزشگیر الکترونیکی ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 – لنز ۲۴ میلی‌متری و پشتیبانی از HDR خودکار قابلیت‌های فیلم‌برداری فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری در وضوح ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس، نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

صحنه‌ی شماره‌ی ۱: سلفی درون خانه

این تصویر درون محیط خانه و با شرایط نوری معمولی و در حوالی ظهر به ثبت رسیده که معمولا بیشترین سلفی‌های درون خانه با همین شرایط نوری به ثبت می‌رسند. از لحاظ نمایش جزئیات، هر چهار گوشی عملکرد خوب و نزدیکی داشته‌اند اما وقتی بخواهیم آن‌ها را از لحاظ کیفیت نمایش رنگ مقایسه کنیم داستان کمی متفاوت می‌شود.

پیش‌تر و در بررسی‌های مختلف گذشته هم به این نکته اشاره کردیم که عملکرد پرچم‌دارها در ثبت یک تصویر بسیار نزدیک به هم است. اما رفتار آن‌ها در نمایش رنگ‌ها می‌تواند به شکل خیلی زیادی متفاوت از هم باشد که در این صحنه هم به‌خوبی می‌توان این موضوع را متوجه شد.

اگر بخواهیم به تصاویر بر اساس نزدیک بودن به واقعیت امتیاز بدهیم باید بگوییم گلکسی نوت ۲۰ اولترا و S21 اولترا پیروز هستند چرا که در نمایش رنگ‌ها بیشترین دقت را داشته‌اند. البته گلکسی S21 اولترا به لطف سنسور بزرگ‌تر و عملکرد پردازشی قدرتمندتر توانست تصویر جذاب‌تری ثبت کند اما با این حال دو نماینده‌ی سامسونگ بسیار تصویر نزدیک به واقعیتی ثبت کردند.

زیباترین سلفی متعلق به نماینده‌ی اپل یعنی آیفون ۱۲ پرو مکس است. شاید نوع نمایش رنگ به گونه‌ای باشد که کاربر آن را نزدیک به واقعیت نبیند اما آیفون آنقدری رنگ‌ها را سرزنده، گرم و زیبا تولید کرده که اگر قصد اشتراک‌گذاری یکی از این ۴ تصاویر را داشته باشید، قطعا تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی اپل توجه شما را بیشتر جلب خواهد کرد. البته کاربران گوشی‌های دیگر هم به لطف ویرایش می‌توانند میزان نوردهی تصویر را افزایش دهند اما این افزایش روشنایی به قیمت کاهش کیفیت تمام می‌شود.

در نهایت می‌رسیم به پیکسل ۵ که هم روی کاغذ از ضعیف‌ترین دوربین سلفی برخوردار بود و هم در این صحنه علی‌رغم ثبت تصویری باکیفیت، نتوانست با پرچم‌دارهای قدرتمند سامسونگ و اپل رقابت کند. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که تصویر ثبت شده توسط پیکسل ۵ بیشترین کنتراست را داراست به همین خاطر شاید برخی از کاربران آن را مناسب‌تر بدانند.

صحنه‌ی شماره‌ی ۲: سلفی درون خانه

در صحنه‌ی شماره‌ی دو بار دیگر درون محیط خانه به عکاسی با دوربین سلفی پرداختیم که در نهایت، نتیجه‌ی بدست آمده از بررسی صحنه‌ی اول تقویت شد. در واقع چیز جدیدی را شاهد نبودیم. یعنی باز هم گلکسی S21 اولترا و نوت ۲۰ اولترا تصویری نزدیک به واقعیت ثبت کردند، آیفون ۱۲ پرو مکس زیباترین تصویر را ثبت کرد، اما کمی به دور از واقعیت. تصویر ثبت شده توسط پیکسل ۵ هم بیشترین کنتراست را دارد. بنابراین اینکه کدام تصویر بیشتر مطابق سلیقه‌ی شما است، بستگی به ترجیح شما دارد؛ اینکه بخواهید تصویری نزدیک به واقعیت یا زیبا داشته باشید، یا تصویری با بیشترین میزان کنتراست.

صحنه‌ی شماره‌ی ۲: سلفی درون خانه با نور کم

در شرایطی که در محیط خانه و در نور کم به عکاسی با دوربین سلفی این گوشی‌ها می‌پردازیم می‌بینیم که مانند تصاویر قبل، عملکرد گوشی‌ها در حفظ جزئیات تقریبا برابر بوده. خصوصا اینکه پیکسل ۵ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا توانستند به خوبی در این شرایط نوری در نمایش رنگ‌ها عمل کنند. آیفون ۱۲ پرو مکس زیباترین و گلکسی S21 اولترا هم طبیعی‌ترین تصویر را ثبت کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در محیط خانه، تقریبا در هر شرایطی، همین نتیجه‌ی مشابه رقم می‌خورد.

صحنه‌ی شماره‌ی ۴؛ پرتره

تصویر بعدی در فروشگاه و در شرایطی به ثبت رسیده که شرایط نوری به لطف لامپ‌های فراوان کاملا مساعد بود. دوربین‌های سلفی در ثبت تصاویر پرتره به دلیل اینکه باید سوژه‌ی مورد نظر را از پس‌زمینه تشخیص داده و آن را به خوبی سوا کنند بسیار کار سختی در پیش دارند. به همین خاطر در اکثر مواقع جلوه‌های مصنوعی زیادی را در تصاویر پرتره ثبت شده توسط دوربین‌های سلفی، درست در قسمتی که سوژه باید از پس‌زمینه جدا شود شاهد هستیم.

بدیهی است بدون کمک یک سنسور سنجش عمق مجزا، تشخیص پس‌زمینه از سوژه‌ای که باید در میدان فوکوس باشد کار فوق‌العاده دشواری خواهد بود. تصویر بالا هم به خاطر عینکی که بالای سر سوژه قرار دارد، چالش بسیار جالبی را برای پرچم‌دارهای مد نظر ما رقم زده. همانطور که می‌بینید، گلکسی نوت ۲۰ اولترا نتوانست عینک را به‌خوبی سه گوشی دیگر در میدان فوکوس قرار دهد و در نتیجه می‌توان گفت ۸۰ درصد آن را به همراه پس‌زمینه محو کرد.

نکته‌ی جالب‌تر اینکه برخلاف تمام تصاویر قبل که آیفون به خاطر نوردهی بیشتر، تصاویر گرم‌تر و روشن‌تری را ثبت می‌کرد و گلکسی‌ها تمایل به نمایش رنگ طبیعی داشتند، اینبار تصویر ثبت شده توسط نماینده‌های سامسونگ روشن‌تر، گرم‌تر و زیباتر است. در تصویر ثبت شده توسط پیکسل ۵، سایه‌ی قرمز رنگی را شاهد هستیم که آن را از حالت طبیعی دور کرده اما در محو کردن پس‌زمینه، عملکرد بسیار خوبی داشت.

در نهایت، طبیعی‌ترین تصویر را آیفون ۱۲ پرو مکس ثبت کرد که این موضوع را می‌توان در رنگ پوست سوژه مشاهده کرد. با این حال در تصویر ثبت شده توسط همه‌ی گوشی‌ها، مقداری جلوه‌ی مصنوعی در بخش‌هایی که سوژه از پس‌زمینه محو می‌شود وجود دارد که خب کاملا طبیعی است. نکته‌ی مثبت اما اینجاست که می‌توانید میزان محو شدن پس‌زمینه در تصویر ثبت شده توسط دوربین سلفی همه‌ی این گوشی‌ها را بعد از ثبت به میزان دلخواه تغییر داد. بنابراین شاید ضعف گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم تا حدودی پوشش داده شود.

صحنه‌ی شماره‌ی ۵؛ پرتره

در این تصویر باز هم گلکسی نوت ۲۰ اولترا نتوانست در محو کردن پس‌زمینه در نزدیکی عینک، عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد. البته پس‌زمینه کمی به نسبت آنچه که در بالا می‌بینیم شلوغ‌تر بوده و به همین خاطر تشخیص و جداسازی آن کمی سخت‌تر است. به همین خاطر حتی گلکسی S21 اولترا هم در محو کردن پس‌زمینه نتوانست خوب عمل کند. این در حالی است که هم پیکسل ۵ و هم آیفون ۱۲ پرو مکس بهترین عملکرد را در این زمینه داشتند. از لحاظ کیفیت تصویر ثبت شده هم به نظر می‌رسد در مجموع، این آیفون ۱۲ پرو مکس بود که بهترین عملکرد را داشت؛ از نمایش خوب رنگ‌ها گرفته تا رنگ پوست سوژه و محو کردن پس‌زمینه.

صحنه‌ی شماره‌ی ۶؛ پرتره‌ی دونفره

همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد در محیط بیرون از خانه و به طور کلی در شرایطی که نور مساعد باشد، عملکرد آیفون بهتر از سایر پرچم‌دارهاست. این موضوع را می‌توانید به‌ وضوح در تصویر بالا مشاهده کنید. از رنگ پوست سوژه گرفته تا رنگ‌بندی کلی و محو کردن پس‌زمینه، همه چیز به بهترین شکل ممکن صورت گرفته. با این حال باز هم به نظر می‌رسد گلکسی S21 اولترا توانسته طبیعی‌ترین تصویر را ثبت کند. پشت سر آن هم گلکسی نوت ۲۰ اولترا قرار می‌گیرد. در نهایت اما می‌رسیم به پیکسل ۵ که اگرچه در محو کردن پس‌زمینه فوق‌العاده بود اما سایه‌ی صورتی رنگی در آن دیده می‌شود.

صحنه‌ی شماره‌ی ۷؛ پرتره‌ی دونفره

معمولا در تصاویر دو نفره، به خصوص تصاویری که یک سوژه در فاصله‌ی دورتری قرار گرفته، سوژه‌ی نزدیک به دوربین در مرکز فوکوس قرار می‌گیرد و سوژه‌ی دوم همراه با پس‌زمینه محو می‌شود. اما گلکسی S21 اولترا هر دو سوژه را در مرکز فوکوس قرار داد. حتی اگر بخواهید بعد از ثبت تصویر هم به تنظیم میزان محو شدگی صفحه بپردازید، باز هم دو سوژه‌ی مورد نظر در مرکز فوکوس هستند و تنها محیط پس‌ زمینه‌ی آن‌ها محو می‌شود و خوشبختانه هیچ جلوه‌ی مصنوعی هم ایجاد نمی‌شود. باقی گوشی‌ها اما مطابق انتظار، سوژه‌ی حاضر در پس‌زمینه را محو و فوکوس را روی سوژه‌ی نزدیک به دوربین قرار دادند.

نتیجه

در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که مهم نیست کدام یک از این چهار گوشی را انتخاب می‌کنید، همه‌ی آن‌ها در نمایش جزئیات و کیفیت کلی، عملکرد بسیار خوبی دارند. تنها تفاوت محسوس بین آن‌ها نوع نمایش رنگ‌هاست، در غیر این صورت همه‌ی آن‌ها شما را راضی نگه خواهند داشت. همچنین هر چهار گوشی این امکان را به کاربر می‌دهند که تصویر را مطابق سلیقه‌ی خود تغییر دهند. مثلا میزان محو شدن پس‌زمینه را کم یا زیاد کرده، جلوه‌های نوری را تغییر داده یا حتی جزئیات چهره را تغییر دهند.

