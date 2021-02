سامسونگ حدودا ۱ ماه پیش و همراه با پرچم‌داران سری گلکسی S21، از هدفون بی‌سیم گلکسی بادز پرو نیز رونمایی کرد. محصولی که به گفته‌ی خود سامسونگ، بهترین هدفون بی‌سیم ساخته شده توسط شرکت است. چرا که هم از لحاظ طراحی و هم از لحاظ قابلیت‌های مختلف از جمله حذف نویز و کیفیت صدا، عملکرد بهتری از محصولات قبل دارد. اما جدی‌ترین رقیب این گجت، نماینده‌ی قدرتمند، محبوب و پرطرفدار اپل یعنی ایرپادز پرو است که در حال حاضر بهترین هدفون بی‌سیم به حساب می‌آید. بنابراین تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی گلکسی بادز پرو با ایرپادز پرو بپردازیم تا ببینیم کدام یک می‌تواند بهترین انتخاب برای کاربران باشد.

اپل مدت‌ها قبل از ایرپادز پرو با قیمت ۲۴۹ دلار رونمایی کرد. این یکی از بهترین هدفون‌هایی است که کاربران می‌توانند در محدوده‌ی قیمتی مورد نظر خریداری کنند چرا که هم کیفیت صدای فوق‌العاده‌ای دارد و هم قابلیت حذف نویز اکتیو به بهترین شکل ممکن در آن تعبیه شده.

سامسونگ اما برای رقابت با رقیب دیرینه و البته قدرتمند خود، گلکسی بادز پرو را با قیمت ۲۰۰ دلار راهی بازار کرد. از لحاظ امکانات و قابلیت‌، گلکسی بادز پرو تفاوتی با ایرپادز پرو ندارد که از جمله آن‌ها می‌توان به حذف نویز اکتیو و صدای فراگیر اشاره کرد. اما سوال اینجاست که در عمل کدام یک بهتر است؟ از آن جایی که حدودا ۵۰ دلار بین این دو محصول فاصله‌ی قیمتی وجود دارد بنابراین کاربران می‌خواهند بدانند پرداخت هزینه برای کدام یک از آن‌ها منطقی‌تر و به صرفه‌تر است. بنابراین تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی این دو پرداخته تا به پرسش این پاسخ دست پیدا کنیم.

مقایسه‌ی گلکسی بادز پرو با ایرپادز پرو

طراحی، رنگ‌بندی و کیفیت ساخت

هر دو هدفون برای قرارگیری درون گوش طراحی شده‌اند. بنابراین بسیار مهم است که گوش کاربران در مدت زمانی که به موسیقی گوشی می‌دهند آزار نبیند. در واقع اینجاست که طراحی اهمیت بالای خود را نشان می‌دهد. گلکسی بادز پرو و ایرپادز پرو از لحاظ طراحی کاملا با یکدیگر متفاوت هستند.

اپل ایرپادز پرو را با یک دسته‌ی نسبتا بلند و تنها در رنگ سفید طراحی کرده. از طرفی گلکسی بادز پرو سری بزرگ‌تری داشته و در سه‌ رنگ نقره‌ای، مشکی و بنفش به فروش می‌رسد. سامسونگ این محصول را برخلاف نماینده‌ی اپل، گرد طراحی کرده اما وزن آن کمی سنگین‌تر است. به گونه‌ای که کاملا تفاوت وزن آن را درون گوش با ایرپادز پرو حس می‌کنیم.

با این حال هر دو هدفون با سری‌های قابل تغییر کوچک، متوسط و بزرگ راهی بازار شده‌اند تا کاربر آن را متناسب با اندازه‌ی گوش خود تنظیم کند. بعید به نظر می‌رسد هیچ یک از این سری‌ها برای کاربران مناسب نباشند. بنابراین به احتمال بسیار فراوان هیچ مشکلی از بابت قرارگیری آن‌ها درون گوش وجود نخواهد داشت.

با این حال اگر فعالیت‌های پرتحرکی انجام می‌دهید، شاید از لحاظ ایستایی درون گوش کمی با مشکل مواجه شوید. البته احتمال وقوع این اتفاق بسیار کم است اما به نظر می‌رسد سری‌های سیلیکونی شخص ثالثی که برای ایرپادز پرو طراحی شده، می‌توانند تا حدودی این مشکل را حل کنند. اما برای گلکسی بادز پرو فعلا سری‌های سیلیکونی شخص ثالث و باکیفیتی طرای نشده و باید امیدوار بود همان سری‌های موجود درون جعبه کار خود را به نحو احسن انجام دهند.

اما یکی از مزیت‌های بسیار خوب گلکسی بادز پرو، بهره‌مندی آن از استاندارد ضد آب IPX7 است که باعث می‌شود این محصول در عمق ۱ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه از نفوذ آب جلوگیری کند. بنابراین هیچ نگرانی از بابت تعریق و کار با این هدفون زیر بارش باران وجود نخواهد داشت. در طرف مقابل ایرپادز پرو از استاندارد ضد آب IPX4 بهره می‌برد که آن را در مقابل تعریق و قطرات باران مقاوم می‌کند. طبق بررسی‌های انجام شده، گلکسی بادز پرو حتی هنگام شنا در استخر هم هیچ مشکلی پیدا نکرد اما به طور کلی پیشنهاد می‌شود هیچ یک از آن‌ها را در استخر استفاده نکنید.

بررسی گلکسی بادز پرو؛ جدیدترین هدفون بی‌سیم سامسونگ

کیفیت صدا و حذف نویز اکتیو

سامسونگ کیفیت صدای گلکسی بادز پرو را به نسبت قبل بهبود بخشیده به گونه‌ای که این هدفون در پخش صدا فوق‌العاده است، خصوصا اگر این محصول به‌خوبی درون گوش شما بنشیند. از کیفیت و شفافیت بالای صدا که بگذریم، می‌رسیم به کیفیت تولید بیس که گلکسی بادز پرو باز هم در این بخش عملکرد بسیار خوبی دارد. کاربران همچنین این امکان را خواهند داشت تا از طریق اپلیکیشن Galaxy Wearable، اکولایزر را به صورت دستی تنظیم کنند. از طرفی ایرپادز پرو از حالت‌های مختلف صدا برای مکالمه، گوش دادن به موسیقی و پادکست بهره می‌برد که به صورت خودکار می‌تواند بین این حالت‌ها سوییچ کند.

اما وقتی می‌رسیم به حذف نویز، ایرپادز پرو به شکل محسوسی عملکرد بهتری از خود به نمایش می‌گذارد. البته کاربران می‌توانند شدت حذف نویز را در گلکسی بادز پرو تغییر دهند تا صداهای فرکانس بالا و پایین را حذف کنند که خب به نظر می‌رسد تفاوت زیادی هم بین این دو حالت وجود ندارد.

علاوه بر این‌ها، هر دو محصول از صدای فراگیر پشتیبانی می‌کنند. البته سامسونگ این قابلیت را صدای ۳۶۰ درجه‌ای می‌نامد که خب تغییر نام در تغییر عملکرد آن نقشی نداشته. با کمک این قابلیت، هنگام گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم، تجربه‌ی فوق‌العاده‌ای خواهید داشت زیرا اینطور به نظر می‌رسد که صدا از تمامی جهات به گوش شما می‌رسد.

اگرچه عملکرد هر دو محصول در این زمینه بسیار خوب است اما نماینده‌ی اپل کیفیت بیشتری دارد چرا که جلوه‌ی صوتی ایجاد شده اندکی طبیعی‌تر است. البته فعلا صدای فراگیر در گلکسی بادز پرو تنها در سری گلکسی S21 در دسترس قرار دارد که از رابط کاربری One UI 3.1 بهره می‌برند. این در حالی است که گوشی‌های آیفون مجهز به iOS 14 به بعد می‌توانند از این قابلیت ایرپادز پرو بهره‌مند شوند.

اما گلکسی بادز پرو یک قابلیت جذاب دارد که ایرپادز پرو از آن بی‌بهره است. سامسونگ این قابلیت را Voice Detection می‌نامد؛ قابلیتی که گلکسی بادز پرو را قادر می‌سازد به صورت خودکار، صدای موسیقی یا رسانه را به محض شنیدن صدای شما کاهش ‌دهد. همچنین ۱۰ ثانیه بعد از اینکه حرفی نزنید، تنظیمات به حالت پیش‌فرض بر می‌گردند. Voice Detection قابلیت بسیار خوبی است که باعث می‌شود کاربر حین مکالمه، به صورت دستی نیازی به کم کردن صدای موسیقی نداشته باشد.

طول عمر باتری

سامسونگ ادعا کرده طول عمر باتری گلکسی بادز پرو در صورتی که قابلیت حذف نویز اکتیو فعال باشد، ۵ ساعت است. اما در استفاده‌ی واقعی، رسیدن به این میزان امکان‌پذیر نیست. اگر حذف نویز را در گلکسی بادز پرو فعال کنید، در نهایت می‌توانید ۴.۵ ساعت از آن استفاده کنید که خب حدودا نیم ساعت کمتر از آن چیزی است که شرکت ادعا کرده. این در حالی است که اپل مدعی شد ایرپادز پرو می‌تواند با حذف نویز اکتیو، ۴.۵ ساعت دوام داشته باشد اما می‌توانید تا ۵ ساعت هم روی آن حساب کنید.

اما اگر قابلیت حذف نویز را غیرفعال کنید، در نهایت ۸ ساعت می‌توایند به موسیقی گوش دهید. البته این ادعای سامسونگ است و بار دیگر در دنیای واقعی نمی‌توانید به این میزان برسید. کیس هر هدفون هم می‌تواند چندین ساعت به طول عمر باتری آن‌ها بیفزاید. (کیس ایرپادز پرو ۲۴ ساعت و کیس گلکسی بادز پرو هم ۱۸ ساعت). همچنین هر دو کیس را می‌توان هم به صورت بی‌سیم و هم به صورت سیمی (پورت لایتنینگ برای ایرپادز پرو و USB-C برای گلکسی بادز پرو) شارژ کرد.

قابلیت‌های هوشمند

همانطور که اشاره شد، این اولین هدفون بی‌سیم سامسونگ است که با اپلیکیشن Galaxy Wearable در iOS سازگار نیست و به همین خاطر فقط باید از طریق بلوتوث به آیفون متصل شد و از کنترل‌های لمسی با همان تنظیمات پیش‌فرض بهره برد. اما امکان تغییر تنظیمات وجود ندارد. از طرفی ایرپادز پرو هم با محدودیت‌های زیادی به گوشی‌های اندرویدی متصل می‌شود و قابلیت‌های منحصر بفرد و جذاب آن را تنها در صورتی می‌توان تغییر داد که محصولی با سیستم‌عامل iOS در اختیار داشته باشید.

از قابلیت‌های مشترک و هوشمند این دو محصول می‌توان به دستیار صوتی سیری در ایرپادز پرو و بیکسبی در گلکسی بادز پرو اشاره کرد که هر دوی آن‌ها از طریق فرامین صوتی آماده‌ی دریافت دستورات صوتی می‌شوند. لازم به ذکر است نمی‌توان با فرمان صوتی، گوگل اسیستنت را در گلکسی بادز پرو فرا خواند. البته می‌توان آن را با کنترل لمسی اجرا کرد اما برقراری تماس از طریق آن ممکن نیست. همچنین با کنترل‌های لمسی می‌توان به تماس‌های دریافتی پاسخ داد یا آن‌ها را رد کرد، شدت صدا را تغییر داد و بسیاری موارد دیگر.

علاوه بر این‌ها، کاربر می‌تواند از تنها یک گوشی هم برای گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم استفاده کند. همچنین امکان یافتن آن‌ها روی نقشه هم در صورتی که آن‌ها را گم کرده باشید وجود دارد. برای انجام این کار کافی است از طریق اپلیکیشن Find My در آیفون و Smart Things در گوشی سامسونگ، به یافتن هدفون بی‌سیم خود اقدام کنید. در نهایت می‌رسیم به سوییچ سریع بین دستگاه‌های سامسونگ و اپل که خوشبختانه هر دو هدفون این قابلیت را در خود دارند.

نتیجه

ایرپادز پرو؛ بهترین هدفون بی‌سیم در زمینه‌ی حذف نویز و طول عمر باتری

ایرپادز پرو یکی از بهترین هدفون‌های بی‌سیم بازار است که از قابلیت حذف نویز هم بهره می‌برد و بدون هیچ مشکلی با سیستم‌عامل iOS و به طور کلی دستگاه‌های اپل کار می‌کند. همچنین این هدفون از قابلیت صدای فراگیر بهره می‌برد و با در نظر گرفتن حذف نویز اکتیو، طول عمر باتری بیشتری به نسبت گلکسی بادز پرو دارد. همچنین کاربران می‌توانند این هدفون را با گوشی‌های اندرویدی هم استفاده کنند اما نمی‌توانند از قابلیت‌هایی نظیر صدای فراگیر و سوییچ سریع (سوییچ بین یک محصول اپل و محصول دیگر این شرکت) بهره‌مند شوند.

گلکسی بادز پرو؛ بهترین هدفون بی‌سیم در زمینه‌ی کیفیت صدا و مقاومت در برابر آب

از لحاظ قابلیت و مشخصات فنی، گلکسی بادز پرو روی کاغذ نزدیک‌ترین عملکرد را به ایرپادز پرو دارد. کیفیت صدا و میزان بیس صدا در این هدفون فوق‌العاده بالاست. اما از طرفی اگر در این محصول قابلیت حذف نویز اکتیو فعال باشد، دوام باتری کمتر از ایرپادز پرو است. از طرفی اگرچه گلکسی بادز پرو هم بدون دردسر از طریق بلوتوث به آیفون متصل می‌شود ولی تنها می‌توان از قابلیت‌هایی نظیر گوش دادن به موسیقی و برقراری تماس صوتی استفاده کرد و امکان تغییر تنظیمات وجود ندارد.

گلکسی بادز پرو برای اندروید و ایرپادز پرو برای آیفون

با توجه به نکات بالا، می‌توان در نهایت به این نتیجه رسید که هم گلکسی بادز پرو و هم ایرپادز پرو از بهترین هدفون‌های بی‌سیمی هستند که کاربران می‌توانند برای بهره‌مندی از یک تجربه‌ی فوق‌العاده لذت‌بخش از گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم از آن‌ها استفاده کنند.

اما اینکه بین آن‌ها کدام یک را انتخاب کنید، در درجه‌ی اول به اکوسیستمی بستگی دارد که محصولات مربوط به آن را در اختیار دارید. برای مثال اگر شما کاربر آیفون هستید، دلیلی برای خرید گلکسی بادز پرو وجود ندارد و از آن جایی که قیمت ایرپادز پرو تنها ۵۰ دلار گران‌تر است، بنابراین نباید آنقدرها مسئله‌ی مهمی باشد.

همچنین اگر از اندروید و به خصوص محصولات سامسونگ استفاده می‌کنید، به هیچ عنوان دلیلی برای پرداخت هزینه‌ی بیشتر برای خرید ایرپادز پرو وجود ندارد و اندک عملکرد بهتر در حذف نویز و نگه‌داری شارژ نباید باعث شود محصول قدرتمند و فوق‌العاده باکیفیت سامسونگ را فراموش کنید.

پیش‌تر این امکان وجود داشت که هدفون‌های بی‌سیم سامسونگ را در اپلیکیشن Galaxy Wearable سیستم‌عامل iOS شخصی‌سازی کرد اما با گلکسی بادز پرو این امکان وجود ندارد و بنابراین انتخاب بین این نماینده‌ی سامسونگ و اپل بیشتر به نوع گوشی وابسته شده. باید به این نکته هم اشاره کنیم که هر دو محصول به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیاز کاربران خواهند بود و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.

اما به صورت کلی، اگر به ضد آب بودن هدفون بی‌سیم خود اهمیت می‌دهید و بیشتر برای گوش دادن به موسیقی از آن استفاده می‌کنید، گلکسی بادز پرو محصول جذاب‌تری است اما اگر استفاده‌ی شما به گونه‌ای است که دائما برای مکالمه و گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم به یک هدفون بی‌سیم نیاز دارید و به عبارتی مولتی‌تسکر هستید، ایرپادز پرو احتمالا می‌تواند گزینه‌ی مناسب‌تری باشد.

