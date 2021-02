یکی از کانال‌های یوتیوب که به افشای اطلاعات مربوط به آیفون‌ها شهرت دارد، به تازگی ویدیوی جدیدی منتشر کرده که در آن برخی از ویژگی‌های آیفون ۱۳ فاش شده است. طبق این ویدیو، آیفون ۱۳ از قابلیت نمایشگر همیشه روشن بهره می‌برد و از نظر طراحی تفاوت زیادی با نسل قبلی نخواهد داشت. همچنین به عدم پشتیبانی از قابلیت سنجش قند خون در نسل هفتم اپل واچ هم اشاره شده است.

به نظر می‌رسد مات بودن پنل پشتی مدل‌های پرو فقط تا حد اندکی تغییر پیدا می‌کند تا روی هم رفته خوش‌دست‌تر شوند و حس بهتری را به کاربران منتقل کنند. همچنین به بهره‌گیری آیفون ۱۳ پرو از نمایشگر ۱۲۰ هرتز اشاره شده است. ظاهرا اپل برای این نمایشگر از فناوری LTPO استفاده می‌کند که قابلیت نمایشگر همیشه روشن را امکان‌پذیر می‌کند.

این قابلیت از نظر شخصی‌سازی امکانات زیادی را برای کاربران ارائه نخواهد داد. طبق اطلاعات فاش شده، ظاهرا فقط ساعت و میزان شارژ همواره به نمایش درمی‌آیند و نوتفیکیشن‌ها به صورت آیکون در معرض نمایش قرار می‌گیرند.

در این ویدیو همچنین ادعا شده که سری آیفون ۱۳ از دوربین اولترا واید بهتری بهره می‌برند و این دوربین حالا به جای ۶ قطعه، از ۵ قطعه بهره‌مند خواهد شد. گفته می‌شود لنز این دوربین کیفیت پایین‌تری نسبت به دو دوربین دیگر دارد اما اپل در تلاش است در این زمینه بهبودهایی را ایجاد کند. این موضوع مدتی قبل توسط مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، اعلام شده بود.

از دیگر ویژگی‌های جدید موردانتظار می‌توانیم به حالت پرتره برای ویدیو اشاره کنیم که ظاهرا اپل مدت زیادی مشغول آماده‌سازی آن بوده است. از دیگر ویژگی‌های اشاره شده در این ویدیو می‌توانیم به تعبیه‌ی آهن‌رباهای قوی‌تر برای شارژ مگ‌سیف اشاره کنیم. همچنین گفته می‌شود سری آیفون ۱۳ از قابلیت آسمان شب پشتیبانی می‌کنند که با کاهش سرعت شاتر و افزایش پردازش‌های موردنیاز، ثبت عکس‌های باکیفیت از ستارگان را امکان‌پذیر می‌کند. در نهایت باید بگوییم که ظاهرا ایرتگز بالاخره در ماه مارس یا آوریل معرفی خواهد شد.

از آیفون ۱۳ چه انتظاراتی داشته باشیم؟

منبع: ۹To5Mac

