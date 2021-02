طی روزهای گذشته اطلاعات مختلفی از گوشی گلکسی F62 فاش شد و ساعاتی قبل سامسونگ در هند بالاخره از این گوشی رونمایی کرد. گلکسی F62 از نمایشگر سوپر امولد پلاس ۶.۷ اینچی با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد. این گوشی با رابط کاربری One UI Core 3.1 مبتنی بر اندروید ۱۱ به دست کاربران می‌رسد.

در بخش فوقانی نمایشگر یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده و در پنل پشتی هم شاهد دوربین چهارگانه هستیم. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی است و در کنار آن دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی قرار گرفته است. این گوشی می‌تواند ویدیوهای ۴K را با دوربین‌های اصلی و سلفی ضبط کند.

سامسونگ برای گلکسی F62 از تراشه‌ی اگزینوس ۹۸۲۵ استفاده کرده که این تراشه برای گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس هم مورد استفاده قرار گرفته است. اگزینوس ۹۸۲۵ یک تراشه‌ی ۷ نانومتری محسوب می‌شود که پردازنده‌ی آن از دو هسته‌ی Mongoose M4، دو هسته‌ی Cortex-A75 و ۴ هسته‌ی پردازشی Cortex-A55 تشکیل شده است. روی هم رفته این تراشه نسبت به تمام تراشه‌های میان‌رده‌ی فعلی سرعت بالاتری را به ارمغان می‌آورد.

کاربران برای خرید این گوشی می‌توانند از بین ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم دست به انتخاب بزنند و حافظه داخلی آن هم به ۱۲۸ گیگابایت می‌رسد که به لطف پشتیبانی از کارت microSD قابل افزایش است. گلکسی F62 از بدنه‌ی پلاستیکی بهره می‌برد و وزن آن به ۲۱۸ گرم می‌رسد.

از دیگر ویژگی‌ها می‌توانیم به وجود حسگر اثر انگشت در لبه‌ی کناری و جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری اشاره کنیم. انرژی این گوشی از طرف باتری غول‌پیکر ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۲۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند.

مدل پایه‌ی این گوشی در هند با قیمت ۳۳۰ دلار عرضه می‌شود و کاربران هندی برای خرید مدل مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم باید ۳۵۸ دلار بپردازند. هنوز معلوم نیست که آیا این گوشی راهی دیگر بازارها هم خواهد شد یا نه.

