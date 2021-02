بعد از منتشر شدن خبری مبنی بر پایان یافتن مذاکرات اپل و شرکت خودروسازی هیوندای درباره‌ی تولید خودروی الکتریکی خودران اپل، شرکت هیوندای اعلام کرد که این شرکت عقیده دارد که اپل علاوه‌بر هیوندای، با دیگر شرکت‌های خودروسازی دیگر در جهان هم در حال مذاکره است.

به‌تازگی گزارش‌های منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند یکی از این شرکت‌های خودروسازی نیسان است. به نظر می‌رسد که این شرکت خودروسازی در ماه‌های اخیر مذاکراتی را با اپل درباره‌ی این خودروی پرحاشیه داشته است.

این گزارش جدید که توسط Financial Times منتشر شده است، همچنین عنوان می‌کند که با توجه به گزارش‌های بدست آمده می‌توان گفت که این مذاکرات دیگر در حال برگزاری نیستند.

در بیاینه‌ی منتشر شده توسط شرکت نیسان به خبرگزاری رویترز، نیسان اعلام کرده است که این شرکت در حال مذاکره با اپل نیست. با توجه به این گفته‌ی نیسان می‌توان گفت که اگر مذاکراتی میان اپل و نیسان در گذشته رخ داده باشد، به نظر می‌رسد که این مذاکرات به پایان رسیده است.

سخنگوی شرکت نیسان همچنین اعلام کرده است که این شرکت همیشه از همکاری‌ها و مشارکت‌ها برای سرعت بخشیدن به ایجاد تحول در صنعت، استقبال می‌کند.

در گزارش منتشر شده توسط Financial Times همچنین به این موضوع اشاره شده است که مذاکرات صورت گرفته میان اپل و شرکت خودروسازی نیسان کوتاه بوده و به سمت انجام مذاکرات میان سطح‌های بالای مدیریتی پیش نرفته است.

نکته‌ی قابل توجه در اینجا این است که مذاکرات صورت گرفته میان اپل و نیسان به ظاهر به این شکل بوده که اپل از نیسان تقاضا کرده است که خودرو‌هایی را با برند اپل تولید کند. در واقع اپل قصد داشته است تا خود تولید کننده‌ی تجهیزات اصلی باشد و شرکت خودروسازی نیسان وظیفه‌ی مونتاژ و تولید این خودرو را بر عهده داشته باشد.

مدیر ارشد عملیاتی نیسان یعنی Ashwani Gupta بدون تأیید کردن شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این موضوع به نشریه‌ی Financial Times گفته است: «ما مشتریان راضی خود را داریم که به وسیله‌ی تولید خودرو به این موفقیت دست یافته‌ایم. به هیچ وجه قصد نداریم تا روش تولید خودروی خود را تغییر دهیم.»

این شخص در ادامه گفته است: «روش‌هایی که ما با استفاده از آن‌ها خودروی‌های خود را طراحی می‌کنیم، توسعه می‌دهیم و تولید می‌کنیم باعث شده است که ما یک تولید کننده‌ی خودرو به نام نیسان باشیم.»

بعد از تأیید هیوندای مبنی بر اینکه این شرکت مذاکراتی را با اپل درباره‌ی تولید خودروی الکتریکی داشته است، شایعه‌های مربوط به خودروی اپل شدت گرفتند. همان‌گونه که در خبر‌های خوانده‌اید شرکت هیوندای به‌تازگی اعلام کرده است که مذاکرات این شرکت با اپل درباره‌ی خودروی اپل به پایان رسیده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که اپل به جای تبدیل شدن به یک شرکت خودروسازی گویا می‌خواهد شرکت خودروسازی را پیدا کند تا پلتفرم لازم برای توسعه‌ی خودروی الکتریکی را در اختیار این شرکت قرار دهد. بعد از انجام این کار، اپل می‌خواهد که فناوری‌های لازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تولید خودرو را توسعه دهد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط Nikkei به نظر می‌رسد که اپل درباره‌ی این موضوع مذاکراتی را با نیمه از شرکت‌های خودروسازی داشته است.

